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2026 MotoGP GP de Valencia
27 nov 2026 - 29 nov 2026
| Valencia Circuit Ricardo Tormo, ES
Resumen Comentarios en directo Resultados Noticias
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MotoGP GP de Valencia
MotoGP en DIRECTO: la carrera al sprint en Valencia (Cheste)
Sigue en vivo y en directo, a través de este enlace, el último sábado de MotoGP 2026 y de Marc Márquez en la parrilla, con carrera sprint: comentarios y Live Timing.
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06:18
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¡Las declaraciones de los tres primeros!
MotoGP
Márquez: "Voy a ir a pedir el VAR, porque esa vuelta de Bezzecchi... Ha cortado por algún sitio"
Marc Márquez saldrá segundo en sus últimas dos carreras en el Mundial de MotoGP, tras no poder acercarse a un descomunal Marco Bezzecchi, que destrozó el récord de Valencia.
06:04
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¡Así queda la parrilla!
MotoGP
Parrilla del GP de Valencia para las últimas carreras de Márquez: filas y posiciones
Así está formada la parrilla de salida para las carreras del GP de Valencia de MotoGP en Cheste. Mira las filas y posiciones de cada piloto.
05:54
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Márquez acaba de recibir su noveno BMW a mejor clasificador, en la parrilla del circuito de Cheste.
05:51
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¡La crónica!
MotoGP
Estratosférica pole position con récord de Bezzecchi por delante de Márquez en Valencia
Marco Bezzecchi logró la última pole de la temporada, de la era de los 1000cc y del tiempo de Marc Márquez en MotoGP, terminando precisamente el de Ducati segundo para llevarse el premio de BMW. Raúl Fernández completó la primera fila de parrilla.
05:40
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Márquez, tras su última clasificación en MotoGP, que le da otro BMW: "Creo que voy a ir a pedir el VAR, como en el fútbol, porque esa vuelta de Bezzecchi... Ha cortado por algún sitio".
"He disfrutado mucho este último time attack. He pilotado a gusto, contento, y ha habido recompensa estando aquí. La pole era inalcanzable con Bezzecchi, aunque lo hemos intentado".
05:35
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Pues a Marco Bezzecchi bien podrían quitarle esta pole.
No es que haya pasado justo tras la caída de Ogura, es que Ogura se ha caído, y Bezzecchi ha pasado por ahí 8 segundos después. Muy lentos mostrando la bandera amarilla, y no es la primera vez.
05:32
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Marc Márquez acaba su última temporada como el mejor clasificador. Se lleva el BMW, el noveno de su carrera deportiva en MotoGP.
05:32
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¡¡¡¡¡POLE DESCOMUNAL DE MARCO BEZZECCHI EN VALENCIA!!!!! RÉCORD DE 1:27.844. Y evitando la bandera amarilla de la caída de Ogura por dos segundos.
LE HA METIDO CUATRO DÉCIMAS A MARC MÁRQUEZ. Detrás: Fernández, Alex Márquez, Martín, Di Giannantonio, Bastianini, Espargaró, Aldeguer, Acosta, Ogura y Mir. #MotoGP
05:30
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¡Acaba la Q2!
05:29
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¡Último minuto!
05:29
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La caída de Ogura en la curva 11 ha sido más leve. Bezzecchi ha evitado la bandera amarilla por dos segundos...
05:29
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¡Ha habido caídas! Primero de Ogura y luego de Pol Espargaró, pilotos OK. El de Pol ha sido un buen arrastrón.
05:28
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¡¡¡MARCO BEZZECCHI SUPERA EL TIEMPO DE MÁRQUEZ!!! ¡¡¡VAYA VUELTÓN DESCOMUNAL DE 1:27.844, LE HA METIDO CUATRO DÉCIMAS A MARC!!!
05:26
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¡¡¡¡MEJOR TIEMPO DE MARC MÁRQUEZ!!!! QUIERE DESPEDIRSE CON SU POLE NÚMERO 79.
TIEMPAZO DE 1:28.307, DESTROZANDO EL RÉCORD DE VALENCIA.
05:26
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Todos los pilotos menos Di Giannantonio, a por su tiempo con neumáticos nuevos.
05:25
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¡5 minutos por delante!
05:24
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¡PRIMERO RAÚL FERNÁNDEZ! 1:28.433, le ha sacado 45 milésimas a Bezzecchi.
05:23
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7 minutos para el final, solo está rodando Raúl Fernández
05:23
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Raúl Fernández está haciendo tres salidas a pista.
05:21
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Detrás de Márquez, quedan Raúl Fernández, Alex Márquez, Di Giannantonio, Acosta, Espargaró, Aldeguer, Martín, Ogura, Bastianini y Mir.
05:20
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¡Ha sido récord del circuito de Bezzecchi!
05:20
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¡PRIMERO BEZZECCHI! 1:28.478, le ha sacado 128 milésimas a Marc Márquez
05:20
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Finalmente Alex Márquez no mejora
05:19
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Viene Alex Márquez para ponerse primero, Bezzecchi también, Márquez ha cortado
05:19
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Raúl Fernández se pone segundo ahora, a 5 milésimas de Marc, delante de Bezzecchi, Alex Márquez, Pol Espargaró y Acosta
05:18
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¡Primer mejor tiempo para Marc Márquez! A rueda de Aldeguer, hace un 1:28.606. Segundo Alex Márquez, a 91 milésimas.
05:18
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Todos los pilotos con neumáticos blandos, por cierto.
05:17
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Aldeguer lidera un grupo en el que le siguen los hermanos Márquez
05:16
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¡BANDERA VERDE! En marcha la última Q2 de 2026, la última de Marc Márquez en MotoGP.
05:13
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Marc Márquez se retirará como el piloto con más poles, 78, 20 más que Mick Doohan. Veremos si puede lograr la 79.
05:12
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¡3 minutos para la última Q2 del año!
05:06
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Bastianini (1:29.053) y Mir, en su GP de regreso, pasan a la Q2.
Binder se queda fuera por 29 milésimas, delante de Lecuona, Zarco, Quartararo, Morbidelli, Moreira, Marini, Miller, Augusto Fernández y Rins, que saldrá último en su despedida de MotoGP.
05:05
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¡Acaba la Q1!
05:04
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¡Bastianini vuelve a mejorar y baja al 1:29.053! Tiene el pase a la Q2 hecho.
05:04
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Binder ha mejorado pero está a 29 milésimas de Mir. Lecuona cuarto, sobre Zarco, Quartararo y Morbidelli.
05:03
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¡Primero Bastianini! 1:29.183, le saca 22 milésimas a Mir, que también mejora.
05:02
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Quartararo, Bastianini y Binder vienen en rojo.
05:01
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¡Lecuona se pone segundo, a 55 milésimas de Mir! Echa a Binder del corte. Quartararo cuarto, delante de Bastianini y Zarco.
05:01
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¡Ojo que Lecuona viene haciendo el mejor tiempo a rueda de Quartararo!
05:00
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5 minutos para el final.
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Por: Rubén Carballo Rosa
Publicado: 28 nov 2026, 11:18
Vuelta:
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