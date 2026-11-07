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2026 MotoGP GP de Qatar

Qatar

6 nov 2026 - 8 nov 2026

| Losail International Circuit, QA

Resumen Comentarios en directo Resultados Noticias

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MotoGP GP de Qatar

MotoGP en DIRECTO: la carrera al sprint de Qatar (Losail)

Sigue en este link en vivo y en directo el sábado de MotoGP en Losail, con la clasificación del GP de Qatar y luego la carrera al sprint. Tiempos, posiciones, comentarios, imágenes y más.

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08:08  

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Menos de tres horas para la carrera sprint de MotoGP en Qatar, y a su vez una hora y media para la FP3 de F1 en Sao Paulo

07:55  

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MotoGP

Márquez: "Bezzecchi está a otro nivel, de momento hay que renunciar a arriesgar por ganar"

Marc Márquez cree que Marco Bezzecchi está en otro planeta tras la clasificación de Qatar y centra su objetivo en buscar el podio en la sprint y en no perder puntos con Jorge Martín.

Márquez: "Bezzecchi está a otro nivel, de momento hay que renunciar a arriesgar por ganar"

07:54  

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Ya hemos recopilado las declaraciones de los primeros clasificados en Qatar, en breves

07:54  

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Por cierto, hoy también hay F1, atento

Formula 1

A qué hora es hoy la clasificación de F1 en Brasil, GP de Sao Paulo, y cómo verla

Apunta a qué hora se disputa este sábado la clasificación del GP de Sao Paulo de F1 2026 en Interlagos, Brasil, cómo puedes verlo y mucho más.

A qué hora es hoy la clasificación de F1 en Brasil, GP de Sao Paulo, y cómo verla

07:42  

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Apunta

MotoGP

La parrilla de salida de MotoGP en Qatar (Losail): filas y posiciones

Esta es la parrilla de salida para la sprint y la carrera larga del GP de Qatar de MotoGP 2026 en Losail, con filas y posiciones para sábado y domingo.

La parrilla de salida de MotoGP en Qatar (Losail): filas y posiciones

07:40  

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La carrera sprint, la que repartirá los primeros puntos del GP de Qatar de MotoGP 2026, a las 17:00h de España, en algo menos de tres horas y media

07:35  

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Crónica y resultados de la clasificación de Qatar

MotoGP

Pole de récord para Bezzecchi en Qatar por delante de Márquez

Marco Bezzecchi fue el más rápido en la clasificación del GP de Qatar, logrando la pole position del fin de semana y el nuevo récord de la pista. Marc Márquez y Fabio Di Giannantonio completan la primera fila de la parrilla.

Pole de récord para Bezzecchi en Qatar por delante de Márquez

07:34  

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Bezzecchi dice que espera una carrera dura, que espera que Márquez le pelee la victoria

07:33  

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"Las Aprilia van muy fuertes, podemos acabar quinto o sexto, tenemos que intentar subir al podio". El #93 ve mucho más rápido a Bezzecchi y le pasa la presión a sus rivales

07:33  

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"Saldremos, intentaremos apretar las primeras vueltas, pero luego se escapará y tendremos que perder el mínimo número de puntos con él y a ver si podemos ganar a Bezzecchi", dice Márquez

07:30  

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Martín está muy enfadado con Pedro Acosta

 

07:29  

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Así felicitaba Pecco Bagnaia a Bezzecchi por su pole

 

07:27  

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Ordenadas así...

1º Aprilia

2º Ducati

3º Ducati

4º Aprilia

5º Ducati

6º Aprilia

7º Honda

8º KTM

9º Ducati

10º KTM

11º Aprilia

12º KTM

07:26  

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La parrilla de salida de MotoGP en Losail (GP de Qatar)

1. Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

 

 

 

2. Marc Márquez

Ducati Lenovo

 

 

 

 

3. Fabio Di Giannantonio

VR46-Ducati

 

 

4. Raúl Fernández

Trackhouse-Aprilia

 

 

 

5. Pecco Bagnaia

Ducati Lenovo

 

 

 

 

6. Ai Ogura

Trackhouse-Aprilia

 

 

7. Johann Zarco

LCR-Honda

 

 

 

8. Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

 

 

 

 

9. Fermín Aldeguer

Gresini-Ducati

 

 

10. Enea Bastianini

Tech3-KTM

 

 

 

11. Jorge Martín

Aprilia Racing

 

 

 

 

12. Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

 

 

13. Franco Morbidelli

VR46-Ducati

 

 

 

14. Luca Marini

Honda HRC Castrol

 

 

 

15. Iker Lecuona

Gresini-Ducati

 

 

16. Diogo Moreira

LCR-Honda

 

 

 

17. Jake Dixon

Honda HRC Castrol

 

 

 

 

18. Maverick Viñales

Tech3-KTM

 

 

 

 

07:24  

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Jorge Martín saldrá 11º. Recordemos que no solo Márquez tiene que sacar 30 puntos a Martín, sino tres a Bezzecchi

07:23  

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Marc Márquez saldrá segundo, en primera fila, y Di Giannantonio tercero

07:22  

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¡Y acaba así con pole y récord de la pista para Marco Bezzecchi!

07:21  

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¡Tiene que abortar vuelta Jorge Martín! ¡Se muestra muy enfadado el español con alguna KTM!

07:21  

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Jorge Martín iba a rueda de Bezzecchi pero no pudo seguirle, y ahora mismo es 11º. Viene mejorando

07:20  

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¡1:50.028, nuevo récord para Marco Bezzecchi! El italiano bate su propia marca de la pista, tras un pequeño error en el último sector, cuando parecía poder bajar a 1:49.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

07:19  

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¡No puede Márquez con Bezzecchi! A dos décimas. Y el italiano viene rápido...

07:18  

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Ha hecho casco rojo Márquez en los dos primeros sectores... a ver el final de la vuelta

07:17  

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¡Últimos tres minutos!

07:17  

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Márquez va detrás de la Aprilia de Raúl 

07:17  

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Jorge Martín busca la rueda de su compañero Bezzecchi

07:16  

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Ya vuelven todos a pista

07:13  

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Vuelven los pilotos al box antes del último intento, aún con siete minutos por delante. Qué frenético inicio hemos tenido de Q2

07:12  

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¡NUEVO RÉCORD! ¡QUÉ VUELTA! Marco Bezzecchi supera a Márquez con un 1:50.0 para dejar el récord del circuito de Losail ahí. Tremendo

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

07:11  

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"Se tira 20 minutos parado en el box y a la primera se saca este tiempo...", exclama Pedrosa 

07:09  

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¡RÉCORD DE MARC MÁRQUEZ! A la primera, marca un 1:50.361. Es el mejor tiempo del fin de semana... y del circuito

Marc Márquez, Ducati Team

Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

07:09  

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Curiosa la reacción de Pedrosa en DAZN, sorprendiéndose con el dato de 300 caídas en MotoGP este año. Se pregunta si es sumando las de Moto2 y Moto3, pero no

07:08  

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Y eso ha dejado banderas amarillas en la curva 1 que han afectado a las Aprilia, que iban detrás

07:08  

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Caída de Binder, su segunda del fin de semana... y la caída número 300 en toda la temporada de MotoGP 

07:05  

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¡Semáforo verde! Arranca la Q2 de la clasificación de Qatar!

07:03  

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Cuatro Aprilia, cuatro Ducati, tres KTM y una Honda trendemos en la Q2 de Qatar

07:01  

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Y estos serán los pilotos que se jugarán las cuatro primeras filas de parrilla, las 12 primeras posiciones

Qué pilotos pasan directos a la Q2 de MotoGP en Losail

07:00  

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Ya clasificados así para las dos carreras de Qatar:

13º Morbidelli

14º Marini

15º Lecuona

16º Moreira

17º Dixon

18º Viñales

06:59  

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06:58  

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Acabó la Q1, con Aldeguer con Acosta segundo

06:55  

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Morbidelli se pone tercero pero ya no tendrá más intentos, y Acosta empieza su última vuelta

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Por: Rubén Carballo Rosa

Publicado: 7 nov 2026, 13:08

Vuelta:  

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