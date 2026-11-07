presentado por
2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1970 1964 1963 1962 1961 1957 1950
GP de Qatar
GP de Tailandia GP de Brasil
GP de Estados Unidos
GP de España GP de Francia
GP de Catalunya
GP de Italia GP de Hungría GP de República Checa GP de Países Bajos GP de Alemania
GP de Gran Bretaña
GP de Aragón GP de San Marino
GP de Austria
GP de Japón GP de Indonesia GP de Australia GP de Malasia
GP de Qatar
GP de Portugal GP de Valencia
2026 MotoGP GP de Qatar
6 nov 2026 - 8 nov 2026
| Losail International Circuit, QA
Resumen Comentarios en directo Resultados Noticias
Live text
MotoGP GP de Qatar
MotoGP en DIRECTO: la carrera al sprint de Qatar (Losail)
Sigue en este link en vivo y en directo el sábado de MotoGP en Losail, con la clasificación del GP de Qatar y luego la carrera al sprint. Tiempos, posiciones, comentarios, imágenes y más.
Directo
Chat
Clasificación en directo
presentado por
Resumen
Ver la clasificación completa Esconder la clasificación completa
Live Text
08:08
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Menos de tres horas para la carrera sprint de MotoGP en Qatar, y a su vez una hora y media para la FP3 de F1 en Sao Paulo
07:55
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
MotoGP
Márquez: "Bezzecchi está a otro nivel, de momento hay que renunciar a arriesgar por ganar"
Marc Márquez cree que Marco Bezzecchi está en otro planeta tras la clasificación de Qatar y centra su objetivo en buscar el podio en la sprint y en no perder puntos con Jorge Martín.
07:54
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Ya hemos recopilado las declaraciones de los primeros clasificados en Qatar, en breves
07:54
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Por cierto, hoy también hay F1, atento
Formula 1
A qué hora es hoy la clasificación de F1 en Brasil, GP de Sao Paulo, y cómo verla
Apunta a qué hora se disputa este sábado la clasificación del GP de Sao Paulo de F1 2026 en Interlagos, Brasil, cómo puedes verlo y mucho más.
07:42
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Apunta
MotoGP
La parrilla de salida de MotoGP en Qatar (Losail): filas y posiciones
Esta es la parrilla de salida para la sprint y la carrera larga del GP de Qatar de MotoGP 2026 en Losail, con filas y posiciones para sábado y domingo.
07:40
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
La carrera sprint, la que repartirá los primeros puntos del GP de Qatar de MotoGP 2026, a las 17:00h de España, en algo menos de tres horas y media
07:35
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Crónica y resultados de la clasificación de Qatar
MotoGP
Pole de récord para Bezzecchi en Qatar por delante de Márquez
Marco Bezzecchi fue el más rápido en la clasificación del GP de Qatar, logrando la pole position del fin de semana y el nuevo récord de la pista. Marc Márquez y Fabio Di Giannantonio completan la primera fila de la parrilla.
07:34
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Bezzecchi dice que espera una carrera dura, que espera que Márquez le pelee la victoria
07:33
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
"Las Aprilia van muy fuertes, podemos acabar quinto o sexto, tenemos que intentar subir al podio". El #93 ve mucho más rápido a Bezzecchi y le pasa la presión a sus rivales
07:33
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
"Saldremos, intentaremos apretar las primeras vueltas, pero luego se escapará y tendremos que perder el mínimo número de puntos con él y a ver si podemos ganar a Bezzecchi", dice Márquez
07:30
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Martín está muy enfadado con Pedro Acosta
07:29
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Así felicitaba Pecco Bagnaia a Bezzecchi por su pole
07:27
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Ordenadas así...
1º Aprilia
2º Ducati
3º Ducati
4º Aprilia
5º Ducati
6º Aprilia
7º Honda
8º KTM
9º Ducati
10º KTM
11º Aprilia
12º KTM
07:26
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
La parrilla de salida de MotoGP en Losail (GP de Qatar)
1. Marco Bezzecchi
Aprilia Racing
2. Marc Márquez
Ducati Lenovo
3. Fabio Di Giannantonio
VR46-Ducati
4. Raúl Fernández
Trackhouse-Aprilia
5. Pecco Bagnaia
Ducati Lenovo
6. Ai Ogura
Trackhouse-Aprilia
7. Johann Zarco
LCR-Honda
8. Pedro Acosta
Red Bull KTM Factory Racing
9. Fermín Aldeguer
Gresini-Ducati
10. Enea Bastianini
Tech3-KTM
11. Jorge Martín
Aprilia Racing
12. Brad Binder
Red Bull KTM Factory Racing
13. Franco Morbidelli
VR46-Ducati
14. Luca Marini
Honda HRC Castrol
15. Iker Lecuona
Gresini-Ducati
16. Diogo Moreira
LCR-Honda
17. Jake Dixon
Honda HRC Castrol
18. Maverick Viñales
Tech3-KTM
07:24
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Jorge Martín saldrá 11º. Recordemos que no solo Márquez tiene que sacar 30 puntos a Martín, sino tres a Bezzecchi
07:23
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Marc Márquez saldrá segundo, en primera fila, y Di Giannantonio tercero
07:22
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
¡Y acaba así con pole y récord de la pista para Marco Bezzecchi!
07:21
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
¡Tiene que abortar vuelta Jorge Martín! ¡Se muestra muy enfadado el español con alguna KTM!
07:21
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Jorge Martín iba a rueda de Bezzecchi pero no pudo seguirle, y ahora mismo es 11º. Viene mejorando
07:20
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
¡1:50.028, nuevo récord para Marco Bezzecchi! El italiano bate su propia marca de la pista, tras un pequeño error en el último sector, cuando parecía poder bajar a 1:49.
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
07:19
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
¡No puede Márquez con Bezzecchi! A dos décimas. Y el italiano viene rápido...
07:18
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Ha hecho casco rojo Márquez en los dos primeros sectores... a ver el final de la vuelta
07:17
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
¡Últimos tres minutos!
07:17
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Márquez va detrás de la Aprilia de Raúl
07:17
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Jorge Martín busca la rueda de su compañero Bezzecchi
07:16
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Ya vuelven todos a pista
07:13
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Vuelven los pilotos al box antes del último intento, aún con siete minutos por delante. Qué frenético inicio hemos tenido de Q2
07:12
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
¡NUEVO RÉCORD! ¡QUÉ VUELTA! Marco Bezzecchi supera a Márquez con un 1:50.0 para dejar el récord del circuito de Losail ahí. Tremendo
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
07:11
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
"Se tira 20 minutos parado en el box y a la primera se saca este tiempo...", exclama Pedrosa
07:09
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
¡RÉCORD DE MARC MÁRQUEZ! A la primera, marca un 1:50.361. Es el mejor tiempo del fin de semana... y del circuito
Marc Márquez, Ducati Team
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
07:09
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Curiosa la reacción de Pedrosa en DAZN, sorprendiéndose con el dato de 300 caídas en MotoGP este año. Se pregunta si es sumando las de Moto2 y Moto3, pero no
07:08
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Y eso ha dejado banderas amarillas en la curva 1 que han afectado a las Aprilia, que iban detrás
07:08
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Caída de Binder, su segunda del fin de semana... y la caída número 300 en toda la temporada de MotoGP
07:05
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
¡Semáforo verde! Arranca la Q2 de la clasificación de Qatar!
07:03
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Cuatro Aprilia, cuatro Ducati, tres KTM y una Honda trendemos en la Q2 de Qatar
07:01
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Y estos serán los pilotos que se jugarán las cuatro primeras filas de parrilla, las 12 primeras posiciones
Qué pilotos pasan directos a la Q2 de MotoGP en Losail
- Fabio Di Giannantonio
- Marc Márquez
- Marco Bezzecchi
- Pecco Bagnaia
- Raúl Fernández
- Enea Bastianini
- Jorge Martín
- Johann Zarco
- Ai Ogura
- Brad Binder
- Fermín Aldeguer
- Pedro Acosta
07:00
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Ya clasificados así para las dos carreras de Qatar:
13º Morbidelli
14º Marini
15º Lecuona
16º Moreira
17º Dixon
18º Viñales
06:59
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
06:58
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Acabó la Q1, con Aldeguer con Acosta segundo
06:55
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Morbidelli se pone tercero pero ya no tendrá más intentos, y Acosta empieza su última vuelta
Cargar más
Por: Rubén Carballo Rosa
Publicado: 7 nov 2026, 13:08
Vuelta:
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber