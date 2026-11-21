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2026 MotoGP GP de Portugal
20 nov 2026 - 22 nov 2026
| Algarve International Circuit, PT
Resumen Comentarios en directo Resultados Noticias
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MotoGP GP de Portugal
MotoGP en DIRECTO: clasificación y carrera sprint de Portimao (GP de Portugal)
Sigue en vivo y en directo, a través de este enlace, el sábado de MotoGP en Portimao, con Márquez buscando el título: clasificación y carrera al sprint del GP de Portugal.
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08:11
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En marcha la cronometrada de Moto2.
08:02
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¡Tenemos la segunda pole del día! La logra David Almansa en Moto3, reventando el récord de la pista.
Moto3
Moto3 en Portimao - Almansa revienta el récord de la pista para hacer la pole
Mira todo lo que ha pasado en el Gran Premio de Portugal de Moto3 2026 en Portimao, con horarios, resúmenes y resultados de cada sesión.
07:48
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Noticia que te adelantamos en Motorsport.com...
MotoGP
A partir de 2027, las carreras de MotoGP serán a las 3 de la tarde y evitarán chocar con la F1
En la remodelación del formato de fin de semana que prepara MGPSEG para la próxima temporada, se retrasará el horario de las carreras y siempre se evitará coincidir con la Fórmula 1.
07:40
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¡La parrilla!
MotoGP
Parrilla de MotoGP en Portimao: filas y posiciones de salida (GP de Portugal)
Mira cómo está formada la parrilla de salida para las carreras del GP de Portugal 2026 de MotoGP en Portimao. Mira en qué posición sale cada piloto y cómo son las filas.
07:39
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¡La crónica!
MotoGP
Bezzecchi se lleva la pole y el récord en Portimao por delante de Márquez; Martín solo séptimo
Marco Bezzecchi logró la pole position del GP de Portugal, batiendo el récord del Circuito de Portimao, que estaba en poder de Marc Márquez, que acabó segundo en la Q2, desde 2023. Jorge Martín solo pudo ser séptimo.
06:52
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¡ÚLTIMA HORA! Se adelanta la carrera al sprint en Portimao, y todas las sesiones previstas para la tarde, por la mala previsión meteorológica que se espera en el Algarve.
MotoGP
MotoGP adelanta la carrera sprint en la que Márquez puede ser campeón por la previsión meteorológica
MotoGP confirmó durante la clasificación del GP de Portugal que todas las sesiones de la tarde se adelantarían en media hora en Portimao, afectando a la carrera al sprint en la que Márquez puede ganar el título, que será a las 15:30 en España.
06:36
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¡¡¡POLE DE MARCO BEZZECCHI EN PORTUGAL!!! Con récord de la pista, 1:37.201, delante de Márquez. Con esta parrilla, si la sprint acaba así, MARC SERÍA CAMPEÓN.
Di Giannantonio completa la primera fila, sobre Fernández, Alex Márquez, Acosta, Martín, Aldeguer, Zarco, Binder, Moreira y Lecuona.
06:35
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¡Bandera a cuadros!
06:34
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¡Di Giannantonio se coloca tercero!
06:34
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¡HA SIDO RÉCORD DE LA PISTA DE BEZZECCHI, POR 25 MILÉSIMAS!
06:33
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¡BEZZECCHI BATE A MÁRQUEZ, 1:37.201!
06:33
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¡MÁRQUEZ PRIMERO, 1:37.695!
06:32
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Martín mejora y se coloca sexto.
06:32
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¡Márquez VIENE VOLANDO!
06:31
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¡Martín viene en casco rojo! ¡Márquez también!
06:31
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Binder se coloca quinto, Moreira séptimo en su primera vuelta.
06:31
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Acosta no mejora y se mantiene tercero.
06:31
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Bezzecchi y las KTM no han cambiado de neumáticos para el time attack, sino directamente de moto.
06:29
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Sale Márquez ahora, a 5 minutos del final.
06:29
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Moreira quejándose también del tráfico de una KTM.
06:29
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Aunque Di Giannantonio no iba especialmente lento.
06:29
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Parece que Di Giannantonio ha podido molestar a Bezzecchi, se lo ha encontrado en pista y hacía gestos Rivola desde el box de Aprilia...
06:27
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¡Bezzecchi segundo! A 60 milésimas de Márquez.
06:27
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Viene Bezzecchi en casco rojo...
06:26
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Vuelve a salir Moreira a la pista.
06:26
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Bezzecchi tercero a medio segundo, delante de Di Giannantonio, Aldeguer, Alex Márquez, Fernámndez, Martín, Zarco, Binder y Lecuona.
06:25
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¡Mejora Márquez de nuevo! 1:38,013, echándose encima de las Ducati de Gresini. Acosta a su rueda se coloca segundo, a 291 milésimas.
06:24
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¡Mejor tiempo de Márquez! 1:38.361 a la primera, y viene para rebajarlo.
06:22
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Así ha sido lo ocurrido con Moreira.
MotoGP
¡Escalofriante caída de Diogo Moreira en Portimao! La Q1, interrumpida con bandera roja
Diogo Moreira heló la sangre de los aficionados este sábado, al sufrir una de las caídas más fuertes del año en MotoGP en la Q1 de Portimao. Con todo, salió por su propio pie y pasó a la Q2.
06:22
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¡En marcha la Q2 de MotoGP! Todos con neumáticos de seco, vamos a por los primeros intentos.
06:09
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La Q2 será a las 11:20, en 10 minutos
06:07
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La Q1 no se reanudará, porque queda 1:17. Con todo, MOREIRA PASARÁ A LA Q2, junto a Lecuona.
Fuera: Miller, Marini, Ogura, Fernández, Dixon, Pol Espargaró, Rins, Quartararo, Morbidelli y Bastianini.
06:05
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Pues parece un milagro que Moreira esté bien. El accidente deja los pelos de punta. La volada es tremenda.
06:05
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¡BANDERA ROJA!
06:03
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¡QUÉ CAÍDA ESCALOFRIANTE DE MOREIRA, MADRE MÍA!
06:03
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¡Y Lecuona segundo! 1:40.970, a tres décimas
06:02
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¡Primero Moreira! 1:40.612 para el brasileño. Ogura se apartó un poco para evitar que Moreira le cogiera la rueda, y ha perdido la suya
06:01
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Moreira le ha cogido la rueda a Ogura y vienen los dos para hacer el mejor tiempo
06:00
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¡Vuelve a bajar Miller! 1:41.850. Segundo Ogura, a 84 milésimas.
06:00
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Están cambiando todos los pilotos a gomas de seco para su segundo stint.
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Por: Rubén Carballo Rosa
Publicado: 21 nov 2026, 13:11
Vuelta:
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