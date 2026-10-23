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Australia

23 oct 2026 - 25 oct 2026

| Phillip Island Grand Prix Circuit, AU

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MotoGP GP de Australia

MotoGP en DIRECTO: clasificación y carrera sprint en Phillip Island

Sigue en vivo y en directo, a través de este enlace, la carrera al sprint del GP de Australia de MotoGP 2026 en Phillip Island, con comentarios, tiempos...

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Clasificación en directo

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21:20  

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Las declaraciones de Marc Márquez tras su pole, en DAZN: "Con la caída he cometido un error que no se puede cometer en la primera vuelta de Q2, porque te condiciona todo. Pero bueno, para que no se hable del error, haz algo bueno después. Las sensaciones son buenas en agua, pero todo es más delicado".
 

21:10  

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¡Lo siguiente, la clasificación de Moto3! Empezará en poco más de media hora.

21:00  

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¡LA CRÓNICA DE UNA POLE HISTÓRICA! 

MotoGP

Apocalíptica pole de Márquez en Phillip Island

El último sábado de gran premio en Phillip Island quedará grabado en los libros por la escandalosa pole position que se llevó Marc Márquez después de irse al suelo en su primer intento, durante una cronometrada marcada por la lluvia.

Apocalíptica pole de Márquez en Phillip Island

20:50  

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¡La parrilla completa! 

MotoGP

Parrilla de salida de MotoGP en Phillip Island (Australia): filas y posiciones

Mira la parrilla de salida para la sprint y la carrera larga del GP de Australia de MotoGP 2026 en Phillip Island, con filas y posiciones para sábado y domingo.

Parrilla de salida de MotoGP en Phillip Island (Australia): filas y posiciones

20:37  

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Zarco completa la primera fila, y Jorge Martín saldrá cuarto, sobre Miller, Raúl Fernández, Acosta y Di Giannantonio.

Bezzecchi cierra la tercera fila, sobre Moreira, Bastianini y Ogura.

20:36  

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Impresionante lo que acabamos de ver, una de las mejores hazañas jamás hechas por Márquez, al nivel de la pole de Austin 2015, si es que no la supera. Caída y pole por segundo y medio sobre su hermano Alex.

20:31  

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¡¡¡POLE DESCOMUNAL DE MARC MÁRQUEZ EN PHILLIP ISLAND!!! En la despedida del circuito, logra UNA DE SUS MEJORES GESTAS. ¿Caída nada más salir? No pasa nada: POLE POR SEGUNDO Y MEDIO SOBRE ALEX MÁRQUEZ.

20:30  

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¡Bandera a cuadros, termina la Q2!

20:29  

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¡PERO VIENE MÁRQUEZ VOLANDO A POR LA POLE!

20:29  

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¡Mejora Miller y se pone segundo!

20:29  

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1:36.851 de Bezzecchi, mejora pero no pasa de la P8.

20:28  

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Raúl Fernández tercero, Martín se coloca cuarto, a 6 décimas de la cabeza.

20:28  

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¡¡¡PRIMERO JOHANN ZARCO!!! Gran tiempo de 1:35.706, le saca 343 milésimas a Márquez.

20:27  

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Y Márquez vuelve a pista, de nuevo con neumático medio trasero, con el que se ha caído.

20:27  

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Vienen mejorando Bezzecchi y Martín.

20:25  

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5 minutos para el final. Todos los pilotos vuelven a pista; Marc ha hecho el camino inverso y ha vuelto al garaje tras su tiempo.

20:24  

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¡¡¡MEJOR TIEMPO DE MARC MÁRQUEZ!!! 1:36.049, aventaja en 87 milésimas a Zarco. Alex Márquez, a 6 décimas.

20:22  

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7:30 por delante.

20:22  

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Pues Márquez tiene la pista para él solo... Y VIENE VOLANDO EN EL PRIMER SECTOR.

20:21  

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La última pole de Zarco fue en Silverstone 2022. ¿Podrá lograr esta?

20:21  

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Ojo que está arreciando la lluvia en Phillip Island... Cada vez cae más.

20:21  

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Bezzecchi, quinto con su primera vuelta cronometrada. Martín, noveno.

20:21  

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¡Zarco vuelve a mejorar! 1:36.136, medio segundo le saca a Alex Márquez. Di Giannantonio, tercero a 1.3 segundos.

20:20  

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Vuelve Márquez a pista, ahora con neumáticos blandos, que eran los que estaban montados en la segunda unidad.

20:19  

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En Ducati ya están preparando la segunda moto de Márquez. Marc acaba de llegar al box.

20:19  

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¡Mejor tiempo de Zarco! 1:36.599, delante de Alex Márquez, Moreira y Fernández.

20:18  

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¡CAÍDA DE MARC MÁRQUEZ PARA EMPEZAR LA Q2! En la curva 4. Quería tirar desde el principio y empieza fallando. Toca carrera para coger la segunda moto.

20:18  

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Ojo que Márquez, Zarco, Miller y Di Giannantonio van con neumático medio trasero. El resto, con blando. Delante, casi todos con medio menos las Aprilia oficiales, con blando, además de Diggia y Ogura.

20:16  

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Lo hace justo cuando la lluvia vuelve a caer en algunos puntos de Phillip Island. La disputan Marc Márquez, máximo favorito, Jorge Martín, Marco Bezzecchi, Acosta, Raúl Fernández, Ogura, Zarco, Moreira, Bastianini, Miller, Di Giannantonio y Alex Márquez.

20:15  

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¡SEMÁFORO EN VERDE! ¡Comienza la Q2!

20:11  

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¡Lo siguiente, la Q2 en menos de 5 minutos!

20:07  

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Pues Jack Miller (1:35.461) y Johann Zarco (a una milésima) pasan a la Q2 con lluvia. 

Fuera, quedan Binder, a medio segundo, Iker Lecuona en otra gran actuación del valenciano, Viñales, Bagnaia (a un segundo también en mojado), Augusto Fernández, Alex Rins, Quartararo y Morbidelli.

20:05  

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¡Termina la Q1 en Phillip Island!

20:05  

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¡Y Lecuona cuarto! Detrás de Binder y delante de Bagnaia.

20:04  

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¡Primero Miller! 1:35.461. Zarco segundo, a 458 milésimas.

20:03  

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¡Se pone primero Binder! 1:35.996, por una milésima sobre Zarco, que viene mejorando.

20:02  

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Últimos 3 minutos de la Q1 en Phillip Island.

20:02  

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¡Bagnaia se pone segundo! 1:36,759, a 7 décimas de Zarco.

20:01  

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¡Zarco vuelve a bajar su tiempo! 1:35.997, sigue primero sacándole más de un segundo a todos.

19:59  

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Pues la primera vuelta deja a Quartararo tercero, a 4 décimas de Miller y a un segundo de Zarco. Buenas sensaciones.

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Por: Rubén Carballo Rosa

Publicado: 24 oct 2026, 1:20

Vuelta:  

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