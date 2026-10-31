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2026 MotoGP GP de Malasia
30 oct 2026 - 1 nov 2026
| Sepang International Circuit, MY
Resumen Comentarios en directo Resultados Noticias
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MotoGP GP de Malasia
MotoGP en DIRECTO: la carrera al sprint del GP de Malasia en Sepang
Sigue en vivo y en directo, en este enlace, la carrera al sprint del Gran Premio de Malasia de MotoGP en Sepang, con comentarios, tiempos y más.
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02:53
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Silencio sepulcral de todo el público en Sepang para solidarizarse con nuestro país.
02:53
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Los pilotos de MotoGP guardan ahora un minuto de silencio en la parrilla, antes de la carrera al sprint, por la tragedia ocurrida con los trenes en Toledo.
02:50
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Davide Tardozzi: "Apretar mucho en las primeras vueltas puede suponer problemas para el neumático en las dos últimas. Si Pedro hace una buena salida, apretará muy fuerte. Tenemos que entender cuál será el desgaste de sus gomas. Marc intentará no apretar mucho al principio para estar tranquilo al final. Si Alex puede ir a por la victoria lo hará; nosotros nunca hemos dado órdenes de equipo".
02:49
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Davide Tardozzi, en DAZN: "Martín cometió un error en Australia y lo está pagando muy caro. Lo sentimos por él, no nos gusta que se lesione nadie, y más alguien a quien llevamos en el corazón"
02:46
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TODOS los pilotos han llegado a la parrilla con neumático blando delantero y blando trasero, según el Live Timing.
02:45
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Justo está comentando Izaskun Ruiz en DAZN que el calor ahora mismo en la parrilla de Sepang es "insufrible".
02:43
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Recordad, además, que el asfalto no está en buenas condiciones, como denunciaron los pilotos ayer...
MotoGP
Varios pilotos de MotoGP denuncian el estado del asfalto de Sepang: "Es como una pista de motocross"
El retraso en las obras de reasfaltado ha provocado que varios pilotos de MotoGP se quejen del deterioro del circuito de Sepang.
02:42
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Había cierto miedo con que pudiera llover este sábado en Sepang, pero lo cierto es que lo que está predominando de manera intensa es el calor. 37 ºC en el ambiente, casi 60 ºC en el asfalto y más del 50 por ciento de humedad. Un auténtico bochorno, como siempre aquí.
02:41
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¡Se abre el pitlane! Los pilotos van ya camino de la parrilla de salida.
02:38
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¡Recordad la parrilla!
MotoGP
La parrilla de salida de MotoGP en Sepang (Malasia): filas y posiciones
Mira la parrilla de salida para la sprint y la carrera larga del GP de Malasia de MotoGP 2026 en Sepang, con filas y posiciones para sábado y domingo.
02:29
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¡Lo próximo, la carrera al sprint de MotoGP! Algo más de media hora para que empiece el plato fuerte, y la última sesión, del sábado.
02:25
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¡La crónica!
Moto2
Moto2 en Sepang - Pole incontestable de Holgado; Guevara saldrá 3º y Manu González se complica
Apunta los resultados, resúmenes, horarios y todo lo que necesitas saber sobre cada sesión de Moto2 en Sepang, sede del GP de Malasia 2026.
02:23
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¡POLE TREMENDA DE DANI HOLGADO! 2:02.875 para sacarle medio segundo a Ángel Piqueras y 6 décimas a Izan Guevara.
Ojo que Manu González se complica: saldrá noveno. Entre medias de los dos candidatos al título estarán David Alonso, Alonso López, Collin Veijer, Alex Escrig y Dani Muñoz.
02:15
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Pole provisional para Dani Holgado, 2:03.355, pero parece que los tiempos se van a bajar... ¡Últimos 5 minutos"
02:05
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¡Comienza la Q2!
01:57
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Pues Alex Escrig encabeza el pase a la Q2, delante de David Alonso, Filip Salac y Celestino Vietti.
01:51
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De momento manda Alex Escrig en la Q1, 2:03.459 para sacarle medio segundo a David Alonso y Filip Salac.
01:43
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Ahora, acaba de empezar la clasificación de Moto2, os iremos contando cómo avanza. David Alonso, obligado a pasar por la Q1.
01:42
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Mientras tanto, la acción en pista ha continuado. En Moto3, Máximo Quiles acaba de llevarse la pole, por delante de Brian Uriarte y con David Almansa colocado en cuarta posición.
Moto3
Moto3 en Sepang - Máximo Quiles saca pecho con una contundente pole - Resultados y resumen
Todos los resultados y todo lo ocurrido en Moto3 en Sepang para el Gran Premio de Malasia: horarios, resumen y resultados de cada una de las sesiones.
01:41
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El español ha atendido a los medios tras anunciarse la decisión, reconociendo que parar es lo que tenía que hacer, sin arriesgar más y aprendiendo del pasado. El madrileño volverá a España lo antes posible para iniciar un tratamiento de recuperación, y Aprilia le espera en Losail.
MotoGP
Martín: "Lo intenté al máximo, pero seguir supondría que no he aprendido nada del pasado"
Jorge Martín, segundo de la general del Mundial se retiró este sábado del GP de Malasia debido a la fractura en el radio del brazo derecho que sufrió hace una semana en Australia.
01:40
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Quien no estará en la parrilla será JORGE MARTÍN. El campeón de 2024 solo ha podido dar 8 vueltas en la FP2, y mientras se disputaba la Q1 ha decidido, junto a su equipo y el doctor Charte, retirarse del GP de Malasia, no tanto por el dolor sino por la falta de fuerza a la hora de afrontar frenadas fuertes en Sepang.
MotoGP
Jorge Martín se retira del Gran Premio de Malasia
Jorge Martín no ha podido minimizar las consecuencias de la fractura que arrastra en su muñeca derecha, y este sábado por la mañana decidió bajarse de la moto y no participar en el Gran Premio de Malasia de MotoGP.
01:39
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Así, no habrá ninguna Aprilia en el Top 3 de la parrilla. Ogura saldrá cuarto, y Marco Bezzecchi quinto. Así ha quedado la parrilla de salida completa, para la sprint de hoy y para la carrera larga de mañana.
MotoGP
La parrilla de salida de MotoGP en Sepang (Malasia): filas y posiciones
Mira la parrilla de salida para la sprint y la carrera larga del GP de Malasia de MotoGP 2026 en Sepang, con filas y posiciones para sábado y domingo.
01:38
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Ya hemos tenido acción en pista, y con novedades importantes desde el Circuito Internacional de Sepang. Esta madrugada, sin ir más lejos, ya ha sido la clasificación, en la que ALEX MÁRQUEZ se ha llevado la pole con récord de la pista, por delante de su hermano Marc, que cometió un par de errores en su mejor vuelta, y de Pedro Acosta, que le cogió la rueda al vigente campeón del mundo.
Mira la crónica.
MotoGP
Alex Márquez se pone farruco y se lleva la pole en Sepang
Alex Márquez confirmó el punto extra que le ofrece el circuito de Sepang, con su primera pole position del curso, la tercera de su etapa en MotoGP, tras superar a su hermano, Marc, en una última vuelta de vértigo.
01:36
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¡Buenos días! ¡BIENVENIDOS AL SÁBADO DE MOTOGP EN SEPANG! Día intensísimo el que estamos teniendo en el Gran Premio de Malasia, cuando queda menos de hora y media para que arranque la 19ª carrera al sprint de la temporada 2026.
MotoGP
A qué hora es hoy la carrera al sprint de MotoGP en Sepang y cómo verla
Hoy sábado, 31 de octubre, el circuito de Sepang acoge la clasificación y la carrera al sprint del Gran Premio de Malasia de MotoGP. Apunta horarios y cómo verlo todo.
Por: Rubén Carballo Rosa
Publicado: 31 oct 2026, 6:53
Vuelta:
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