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2026 MotoGP GP de Malasia

30 oct 2026 - 1 nov 2026

| Sepang International Circuit, MY

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MotoGP GP de Malasia

MotoGP en DIRECTO: la carrera del GP de Malasia en Sepang

Sigue en vivo y en directo, aquí, la carrera principal del Gran Premio de Malasia de MotoGP 2026 desde Sepang, con comentarios, tiempos en directo...

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Ahora, se viene la carrera de Moto2, con Dani Holgado en la pole, Izan Guevara tercero y Manu González noveno. 5.5 puntos separan a González de Guevara en la general, así que día clave en la categoría intermedia. Os iremos contando qué pasa.

01:13

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Mientras llega la carrera de MotoGP, ha tenido lugar ya la prueba de Moto3. Máximo Quiles ha conseguido su undécima victoria del año tras ponerse líder y escaparse, evitando los líos que había por detrás. Veda Pratama ha terminado segundo, y Álvaro Carpe tercero.

Moto3

Todos los resultados y todo lo ocurrido en Moto3 en Sepang para el Gran Premio de Malasia: horarios, resumen y resultados de cada una de las sesiones.

01:12

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Recordad que si Marc Márquez gana la carrera de hoy o queda segundo, podría ser campeón en Qatar, aunque el #93 no quiere hacer cuentas aún...

MotoGP

El piloto de Ducati podría cerrar matemáticamente su décima corona mundial la próxima semana en el GP de Qatar, aunque no quiere pensar en esa posibilidad: "Quedan pocas carreras, pero muchos momentos", avisa.

01:11

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Esta mañana ya hemos tenido acción en pista, con el Warm Up, último entrenamiento previo a la carrera. Marc Márquez ha liderado la sesión, sobre Alex Márquez.

W

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1 M. Márquez Ducati 93 Ducati 3

1'58.902

167.825 338 2 A. Márquez Gresini 73 Ducati 4

+0.486

1'59.388

0.486 167.142 339 3 P. Acosta KTM 37 KTM 5

+0.503

1'59.405

0.017 167.118 333 4 A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 5

+0.669

1'59.571

0.166 166.886 334 5 J. Zarco LCR 5 Honda 5

+0.728

1'59.630

0.059 166.804 332 6 M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 5

+0.735

1'59.637

0.007 166.794 335 7 B. Binder KTM 33 KTM 5

+0.768

1'59.670

0.033 166.748 334 8 A. Rins Yamaha 42 Yamaha 5

+0.780

1'59.682

0.012 166.731 332 9 F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 5

+0.836

1'59.738

0.056 166.653 334 10 J. Mir Honda 36 Honda 5

+0.867

1'59.769

0.031 166.610 335 11 D. Moreira LCR 11 Honda 5

+0.876

1'59.778

0.009 166.598 336 12 P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 5

+0.909

1'59.811

0.033 166.552 338 13 E. Bastianini Tech3 23 KTM 5

+0.914

1'59.816

0.005 166.545 334 14 F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 5

+0.992

1'59.894

0.078 166.437 333 15 L. Marini Honda 10 Honda 5

+1.057

1'59.959

0.065 166.346 331 16 M. Viñales Tech3 12 KTM 5

+1.131

2'00.033

0.074 166.244 333 17 J. Miller Pramac 43 Yamaha 5

+1.205

2'00.107

0.074 166.141 329 18 I. Lecuona Gresini 27 Ducati 5

+1.242

2'00.144

0.037 166.090 330 19 A. Fernández Pramac 47 Yamaha 5

+1.729

2'00.631

0.487 165.420 328 20 F. Morbidelli VR46 21 Ducati 2

+10.440

2'09.342

8.711 154.279 330 Ver resultados

01:10

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Todo listo en un domingo de carreras apasionante en Sepang. Recuerda los horarios para hoy, en el que es el último fin de semana del año con horarios complicados. Serán mucho más asequibles en Qatar, Portimao y Valencia.

MotoGP

El Mundial de MotoGP disputará este domingo, 1 de noviembre, la carrera larga del GP de Malasia en Sepang. Apunta los horarios y cómo verla; ¡último madrugón!

01:09

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¡MUY BUENOS DÍAS DESDE SEPANG! Ya quedan menos de dos horas para que arranque la 19ª carrera larga de la temporada 2026 de MotoGP, en la que Marc Márquez puede poner tierra de por medio, camino de su décimo título mundial ante la ausencia de Jorge Martín.

Por: Rubén Carballo Rosa

Publicado: 1 nov 2026, 5:14

Vuelta:

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