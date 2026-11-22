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2026 MotoGP GP de Portugal

20 nov 2026 - 22 nov 2026

| Algarve International Circuit, PT

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MotoGP GP de Portugal

MotoGP en DIRECTO: la carrera del GP de Portugal 2026 con Live Timing

Sigue en vivo y en directo, en este enlace, la carrera del GP de Portugal de MotoGP 2026 en la que Marc Márquez puede ser campeón. Todo, con comentarios, fotos, vídeos y un Live Timing

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¡Empieza la vuelta de reconocimiento de Moto2!

06:14

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Y ojo, porque hoy... ¡También hay un Mundial en juego en Moto2!

Manu González tiene su primera opción de proclamarse campeón y necesita sacarle 12 puntos a Izan Guevara. En este mismo directo os contaremos toda la carrera de Moto2, que empieza en nada.

06:13

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Esta sin duda fue la imagen que cambió el sábado, vista desde la moto que venía justo detrás. Alex Márquez rodaba cuarto, pegado a su hermano, y su cámara captó cómo Marc perdía el control de la Ducati en la curva 7. Álex heredó la tercera plaza y acabó en el podio.

06:11

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Aquí os dejamos todas las combinaciones con las que Marc Márquez lograría su 10º título

MotoGP

Marc Márquez puede coronarse como campeón del mundo de MotoGP en 2026 este domingo en Portimao (GP de Portugal). ¿Qué necesita?

06:11

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El número que hay que mirar hoy es el nueve. Si Marc Márquez termina noveno o mejor, es campeón haga lo que haga el resto. Si acaba entre el décimo y el decimoquinto, también le vale, siempre que Jorge Martín no gane.

06:06

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Fermín Aldeguer ha sido el más rápido en un warm up con la pista todavía mojada. Augusto Fernández y Jack Miller han completado el top 3. Marc Márquez ha salido a rodar, pero ha cerrado la sesión sin un tiempo registrado. A partir de aquí, tocará ver cuánto cambia el asfalto antes de la salida.

MotoGP

Fermín Aldeguer lideró el Warm Up de MotoGP en Portimao, el último entrenamiento previo a carrera, en el que solo 13 pilotos hicieron un tiempo.

06:05

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Antes de meternos de lleno en las cuentas del Mundial, apuntad la hora. Ayer se adelantó la sprint por la previsión de lluvia.

Hoy la carrera larga mantiene su horario y en España se podrá ver en DAZN. Aquí os dejamos todos los detalles.

MotoGP

Apunta a qué hora es, hoy domingo, la carrera larga del GP de Portugal de MotoGP 2026 en Portimao y cómo verla.

06:05

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Ayer, a dos vueltas del final de la sprint, Marc Márquez rodaba tercero y era campeón virtual. Entonces llegó la caída de la curva 7. Hoy vuelve a salir desde la primera fila y tiene 25 vueltas por delante para rematar lo que se le escapó el sábado. En un circuito que ayer ya nos enseñó lo rápido que puede cambiar todo.

06:05

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¡Muy buenos días! Abrimos el directo del Gran Premio de Portugal de MotoGP. Quedan pocas horas para que se apague el semáforo en Portimao y hoy podemos vivir el décimo título mundial de Marc Márquez, el octavo en la categoría reina.

Os contamos desde ya todo lo que pase en el Algarve y, cuando arranque la carrera, podréis seguir aquí los tiempos y las posiciones vuelta a vuelta. ¡Vamos allá!

Por: Rubén Carballo Rosa

Publicado: 22 nov 2026, 11:15

Vuelta:

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