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Qatar

6 nov 2026 - 8 nov 2026

| Losail International Circuit, QA

Resumen Comentarios en directo Resultados Noticias

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MotoGP GP de Qatar

MotoGP en DIRECTO: clasificación y carrera sprint de Qatar

Sigue en este link en vivo y en directo el sábado de MotoGP en Losail, con la clasificación del GP de Qatar y luego la carrera al sprint. Tiempos, posiciones, comentarios, imágenes y más.

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Clasificación en directo

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Resumen

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06:29  

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Mucho casco rojo, a ver...

06:28  

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Responde Márquez con neumáticos nuevos pero medios. Se queda tercero, a 0.427s, con Raúl Fernández más cerca de Bezzecchi

06:27  

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¡Marco Bezzecchi al frente! Mete casi medio segundo a Márquez con un 1:51.571 con neumático blando nuevo

06:27  

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¡Fermín Aldeguer, a una milésima del tiempo de Márquez! 0.001s entre ellos

06:23  

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Di Giannantonio, tras su vuelta récord el viernes, se queda en la segunda plaza, pero a 0.188s de Márquez

06:22  

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Ahora vuelve Márquez a pista, mientras Pedro Acosta se colocaba segundo, a dos décimas

06:19  

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Quedan 11 minutos y Márquez está tranquilamente en el box. Sin prisas

06:15  

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Solo Dixon y los Trackhouse en pista ahora mismo

06:09  

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Marco Bezzecchi se pone segundo y Jorge Martín es séptimo

06:09  

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Marc Márquez está al frente con un 1:52.034, aún más lentos que el viernes, ya que también están usando neumáticos usados

06:06  

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Vaya extraño le ha hecho la moto a Bezzecchi

 

06:04  

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Recordamos que hay 18 motos este fin de semana en pista, sin las Yamaha oficiales ni las Pramac. Los trabajadores de la compañía nipona no pueden viajar a zonas en conflicto bélico, como es Oriente Medio

06:00  

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¡Arranca la FP2 del GP de Qatar!

05:58  

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Luego, la clasificación de MotoGP en Qatar será a las a las 12:40h la Q1 y a las 13:05h la Q2 para luchar por la pole

05:57  

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Quedan cuatro minutos para arrancar la FP2 de Qatar

05:56  

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Márquez dijo estar tranquilo, aunque vio a Bezzecchi y Martín muy rápidos

05:50  

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Esto dijeron ayer los protagonistas 

Mira:

05:49  

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El madrileño está luchando con todo, aunque admite que siente mucho dolor. De momento, se metió directamente a la Q2 de la clasificación de hoy siendo séptimo en la Práctica. Más allá de la sprint, ese resultado mañana le valdría para dejar vivo el campeonato hasta al menos la próxima carrera

05:47  

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Recuerda que este fin de semana se puede decidir el mundial, aunque para ser matemáticamente campeón, Marc Márquez tiene que sacar 30 puntos a Jorge Martín y 3 a Marco Bezzecchi

05:46  

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Por si te lo perdiste, ahí va un resumen del viernes

MotoGP

Márquez lidera el inicio del GP de Qatar por delante de Bezzecchi; Martín, quinto

Como ya hizo en Sepang hace una semana, Marc Márquez quiso imponer el ritmo desde el principio en el GP de Qatar, liderando el FP1 con un tiempo de 1.52.278, una décima más rápido que Marco Bezzecchi, que fue segundo.

Márquez lidera el inicio del GP de Qatar por delante de Bezzecchi; Martín, quinto

MotoGP

Di Giannantonio lidera con récord absoluto la primera jornada en Qatar; Márquez, segundo

El italiano de VR46, que logró su prime triunfo en MotoGP hace tres años en este mismo circuito, lideró el viernes del GP de Qatar, bajando el récord de la pista hasta el 1.50.406; Marc Márquez fue segundo por delante de Marco Bezzecchi.

Di Giannantonio lidera con récord absoluto la primera jornada en Qatar; Márquez, segundo

05:46  

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Pero antes, y arranca en apenas 15 minutos, la FP2, la tercera (contando la Práctica) y última sesión de entrenamientos libres

05:45  

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Tenemos por delante una jornada muy intensa e interesante en Losail, la del GP de Qatar 2026 de MotoGP, donde os contaremos por un lado la clasificación y por otro la carrera sprint que repartirá los primeros puntos del fin de semana

05:43  

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¡Hola a todos y bienvenidos al sábado de MotoGP en Qatar!

Por: Jose Carlos de Celis

Publicado: 7 nov 2026, 11:29

Vuelta:  

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