Di Giannantonio: "La única oferta que tengo para 2024 es la del bar de aquí al lado"

Si alguien ha sufrido en silencio la bacanal de rumores en torno a la llegada de Marc Márquez al equipo Gresini este no ha sido otro que el aún propietario de la plaza, el italiano Fabio Di Giannantonio. El corredor sabía hace tiempo que su puesto estaba en el alambre al no recibir ninguna oferta para renovarlo, pero sobre todo por estar continuamente escuchando y leyendo rumores sobre el futuro del español, sin tener en cuenta para nada los sentimientos del italiano.

Toda esa rabia y estrés pudo ser liberado el pasado domingo, en Mandalika, donde Diggia logró el mejor resultado en sus dos años en la clase reina, un cuarto puesto que, además, le permitió estar en el parque cerrado como primer independiente en cruzar la meta, todo un premio, que acabó con el chico llorando desconsoladamente.

"Mandalika fue increíble para nosotros, creo que hicimos un trabajo fantástico todo el fin de semana, pero también los anteriores para tener el mejor rendimiento", explicó este jueves Di Gianantonio en la previa del Gran Premio de Australia, que se celebra este fin de semana.

"Phillip Island es uno de los circuitos más fascinantes del mundo, este lugar es una maravilla, es muy extremo, estoy ansioso por pilotar con la MotoGP. El año pasado no fui rápido en este gran premio, pero con el avance de los últimos fines de semana creo que puedo ser competitivo y, por qué no, emular el buen resultado de la última carrera", añadía Fabio, más tranquilo después de digerir que la llegada de Márquez a Gresini le deja sin trabajo, de momento, para 2024.

"Tengo un equipo fantástico en casa, con mi familia y mis amigos, la verdad es que me han ayudado muchísimo en este difícil periodo, hemos tratado de mantenernos en nuestra zona, en una burbuja, para no perder la concentración y tratar siempre de mejorar para ser más rápido. No ha sido fácil, pero forma parte del juego y nuestro objetivo y nuestra única revancha es mostrarnos rápidos en pista hasta final de temporada", dijo.

El nombre de Diggia ha surgido en las quinielas para convertirse en sustituto de Márquez en el equipo Repsol Honda.

"Por el momento tengo una oferta del bar del circuito, aquí al lado. Bromas a parte, estamos trabajando y mi equipo está haciendo una gran labor", dijo entre risas.

Ahora mismo solo queda una plaza libre en la parrilla 2024, pero también es cierto que algunos movimientos pueden propiciar cambios, como la llegada de Miguel Oliveira a Repsol, que liberaría un asiento en RNF-Aprilia.

"El objetivo es quedarme en la parrilla de MotoGP, me siento como un piloto de MotoGP, estoy demostrando a todo el mundo y a mi mismo que soy bastante rápido, lo suficientemente rápido como para estar en esta parrilla de MotoGP. Por el momento parece que tenemos algunas pocas posibilidades y mi equipo está haciendo un gran trabajo en casa, veremos como evoluciona la situación en las próximas carreras. Mi enfoque ahora es seguir siendo rápido", argumentó.

Si existiera la lógica, hay una piloto libre y una plaza libre para 2024, la de Repsol Honda.

"Parece que ahora Honda es el asiento, mi objetivo es quedarme (en MotoGP) y si existe un sitio en Repsol Honda pues por qué no, pero nunca se sabe. Parece que hay otras opciones y cuando quede todo más claro veremos cuál es la mejor opción y la que se adapte mejor para seguir creciendo en el futuro", dice un Fabio consciente de que ni tiene oferta de Honda ni es fácil que le llegue.

Otra opción, pese a que ya estamos a final de temporada, es dar el salto al paddock del WorldSBK o 'bajar' a Moto2, como han hecho otros en el pasado.

"Mi representante ha tenido que presentar algunos planes, A, B, C y D, yo me centro en MotoGP y el objetivo es quedarse, una vez que estemos seguros de que no tenemos opciones de quedarnos, veremos otras opciones", zanjó el romano, que el pasado 10 de octubre cumplió 25 años.

Photo by: MotoGP.com Fabio Di Giannantonio este jueves en la previa del GP de Australia de MotoGP