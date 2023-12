Di Giannantonio, "como un piloto profesional y un bebé" en el VR46

Fabio Di Giannantonio se mostró encantado con su primera toma de contacto con el Mooney VR46, al que se ha incorporado justo después de finalizar la temporada. Fichado por un año, el piloto italiano salvó así su puesto en la parrilla de MotoGP después de que Marc Márquez le sustituyera en el Gresini Racing y su futuro pareciera sombrío.

Y es que fichar por el Mooney VR46 ha sido un excelente desenlace para el romano, que pilotará una Ducati por tercer año consecutivo. Pasa de la GP22 con la que ganó el GP de Qatar a la GP23, el modelo suministrado en la campaña recién terminada al equipo oficial y a los pilotos del Pramac Racing. La versión de la moto utilizada por Johann Zarco es la que se suministrará a los hermanos Márquez, a Marco Bezzecchi y a Di Giannantonio.

Sólo dos días después de una última carrera de 2023 muy exitosa, en la que terminó segundo justo por detrás de Pecco Bagnaia antes de caer a la cuarta plaza tras una penalización, 'Diggia' pasó su primer día en los boxes de su nuevo equipo, en el lugar que antes ocupaba Luca Marini. Y, fiel a su estilo, no le faltó entusiasmo a la hora de hacer balance de esta primera jornada de pruebas.

"Ha sido un gran día", comentó entusiasmado tras el test de Valencia. "El equipo me ha acogido muy bien y me he sentido como en casa. He tenido muy buen 'feeling' con todos los miembros del equipo. Me trataron como a un piloto profesional, pero también como a un bebé. Siempre que lo necesité, estuvieron ahí para ayudarme, y eso es muy buena señal. En la pista, creo que hicimos un gran trabajo".

"El equipo es genial. Mis primeras sensaciones fueron geniales. Me da confianza y me motiva para intentar hacerlo lo mejor posible y hacer que se sientan orgullosos. Francamente, creo que hemos hecho un trabajo increíble durante todo el día", siguió entonces.

Di Giannantonio optó por no forzar primero con la GP22, que ya conocía, antes de cambiar al nuevo modelo y acabar séptimo con 60 vueltas en su haber. Junto a su nuevo jefe de mecánicos, David Muñoz, trató de entender todo lo que iba a tener que aprender, tanto en términos de personas como de procesos. "Las dos cosas", confirmó. "El método es diferente, eso está claro. El método de David es bastante diferente al de Frankie Carchedi, pero me sentí bien. Está claro que voy a aprender mucho".

"Ya he empezado a aprender muchas cosas. Es genial para mí, porque me apasionan las cosas técnicas. Así que creo que me va a ayudar a progresar. Todos los miembros de mi equipo son muy profesionales. Tienen muchos conocimientos. Ha sido un primer día estupendo. Ya puedo decir que estoy aprendiendo cosas nuevas y eso es importante para mi progreso", siguió detallando, visiblemente entusiasmado.

Después de un final de campeonato impresionante, con su triunfo en Losail y una serie de carreras rodando delante, después de que antes le costara cogerle el punto a su Ducati, Di Giannantonio ya se ha marcado el objetivo de seguir progresando.

"Nos va a llevar un poco de tiempo, eso seguro, porque tenemos que conocernos muy bien. Al final, sólo hicimos un día de pruebas. No me gusta hacer comparaciones entre los equipos porque son historias diferentes. Gresini fue el capítulo de mi crecimiento, y creo que el capítulo de ahora es estar con este equipo. Tengo una buena experiencia con la moto y en la categoría, lo que me permitirá intentar conseguir buenos resultados, y creo que estoy en el lugar adecuado para lograrlo".

"El año que viene pilotaré la GP23, así que la moto será un poco diferente. No hay duda de que tenemos muchos datos de este año, y también de años anteriores. Pero cuando la moto cambia, aunque sean pequeñas cosas, hay que tener cuidado con los datos", advirtió.

"El objetivo es seguir creciendo y empezar de nuevo donde terminamos, así que librar muchas grandes batallas con los chicos de arriba, e intentar conseguir más podios ¡Y victorias!", avisó, siendo consciente de lo que ha sido capaz el VR46 en 2023, con el tercer puesto de Marco Bezzecchi en la general.



"Tenemos mucho que hacer. Tenemos que conocernos y yo tengo que conocer los nuevos métodos que me enseñará el equipo. Va a ser un invierno largo, pero estoy impaciente por empezar a trabajar con ellos. Ya veremos, tenemos mucho tiempo para preparar la próxima temporada, pero ¿por qué no?", finalizó, pensando en grandes metas.