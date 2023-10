Di Giannantonio ve bien la opción del LCR para seguir en MotoGP

El tercer puesto de Marc Márquez en la carrera larga del GP de Japón, en casa de Honda, no evitó que continuaran los rumores sobre el futuro del ocho veces campeón del mundo, ya que, aunque este comentó en su llegada a Motegi que no habría noticias al respecto, Ducati sí movió el avispero.

Según comentó el domingo Gigi Dall'Igna, el #93 ya ha decidido dejar su Honda oficial por una Desmosedici satélite, y su destino es obvio, ya que la única moto que queda por asignar es la que pilota Fabio Di Giannantonio en el equipo Gresini Racing.

Esta máquina, que en la próxima campaña será una GP23, parece estar esperando Marc Márquez desde hace varias semanas. Di Giannantonio está intentando en vano que le prorroguen el contrato, mientras que su compañero de equipo, Alex Márquez, ya renovó hace meses. Pero lo más importante es que los sustitutos que se barajaban para ocupar el lugar del italiano, Tony Arbolino y Jake Dixon, han acabado comprometiéndose con sus equipos de Moto2, donde pasarán un año más.

No sólo no cesan las especulaciones en torno al futuro del de Cervera, sino que el hipotético rompecabezas que está tomando forma tendría un sentido claro. Si Márquez fichara por Gresini, como parece pensar el propio Dall'Igna, Johann Zarco podría acabar en el Repsol Honda, liberando así la plaza que va a ocupar por contrato en el LCR. El equipo satélite necesitaría entonces un segundo piloto junto a Takaaki Nakagami. ¿Y si fuera Fabio Di Giannantonio quien lo heredara?

Preguntado tras el Gran Premio de Japón sobre su relación con el jefe del equipo, Lucio Cecchinello, el joven piloto transalpino se mostró más franco que nunca sobre su situación. "Francamente, creo que me llevo bien con todo el mundo en el paddock ", respondió. "Es cierto que si no tengo un asiento para el año que viene, y Lucio tiene un sitio para mí, aprovecharé esa oportunidad con los brazos abiertos".

"Sobre todo porque creo que Honda está teniendo problemas este año, pero Honda sigue siendo Honda. Es una de las mayores empresas del mundo, si no la mayor, en el negocio de las motos, así que no creo que su situación siga siendo difícil en el futuro", continuó explicando.

"En este momento, estoy totalmente centrado en las carreras, como siempre he dicho, y en ser el mejor piloto y hacer el mejor trabajo que pueda con la Ducati y con mi equipo. Y luego, todavía no hay nada hecho [con respecto al futuro]. Ciertamente, para mi desarrollo personal sería genial continuar con mi equipo y mi moto un año más, pero si no hay sitio aquí obviamente tendré que buscar otro, así que lo tendremos todo en cuenta".

Desde hace varias semanas se rumorea que Di Giannantonio está en conversaciones con equipos de la categoría intermedia. Sin descartar esa opción, aseguró que MotoGP sigue siendo su prioridad. "En este momento, nuestro principal objetivo es permanecer en MotoGP. Cuando no haya más manillares disponibles, por supuesto que podemos evaluar otra cosa", declaró.