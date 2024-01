Para Di Giannantonio, no es una motivación luchar con Márquez en 2024

Marc Márquez tomó la tremenda decisión de abandonar Honda un año antes de que finalizara su contrato con la casa del ala dorada para unirse a Gresini, equipo satélite de Ducati, para este 2024, tras un difícil 2023 con la RC213V.

Esto dejó a Fabio Di Giannantonio sin montura, hasta que el Pertamina VR46 le ofreció un contrato al final de la pasada campaña para sustituir al piloto Luca Marini, camino de Honda, una semana después de que el romano lograra su primera victoria en carrera larga en Qatar.

Con gran parte de la atención puesta en Márquez y en su debut con Ducati, Di Giannantonio asegura que enfrentarse al español en igualdad de condiciones en esta temporada no le ha dado ninguna motivación extra.

"Mi motivación es mirar mis estadísticas, y no tengo un Mundial de mi lado [por haberlo ganado]", dijo cuando Motorsport.com le preguntó, antes de la presentación de su moto de 2024, si sentía que tenía algo que demostrar después de perder su moto en favor del ocho veces campeón del mundo.

"Así que esa es mi mayor motivación: una 'estrella' en mi nombre [ganar un Mundial]. Por lo tanto, el objetivo es ser el mejor y esto es la mejor motivación, creo. No hay un Marc, ni nadie más, que pueda ser mejor aliciente".

Moto de Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 1 - 76 Foto de: Media VR46 Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team, Uccio Salucci, VR46 Racing Team, Pablo Nieto, VR46 Racing Team 2 - 76 Foto de: Media VR46 Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team, Uccio Salucci, VR46 Racing Team, Pablo Nieto, VR46 Racing Team 3 - 76 Foto de: Media VR46 Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team, Uccio Salucci, VR46 Racing Team, Pablo Nieto, VR46 Racing Team 4 - 76 Foto de: Media VR46 Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team, Uccio Salucci, VR46 Racing Team, Pablo Nieto, VR46 Racing Team 5 - 76 Foto de: Media VR46 Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team, Uccio Salucci, VR46 Racing Team, Pablo Nieto, VR46 Racing Team 6 - 76 Foto de: Media VR46 Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team, Uccio Salucci, VR46 Racing Team, Pablo Nieto, VR46 Racing Team 7 - 76 Foto de: Media VR46 Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team, Uccio Salucci, VR46 Racing Team, Pablo Nieto, VR46 Racing Team 8 - 76 Foto de: Media VR46 Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team 9 - 76 Foto de: Media VR46 Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team 10 - 76 Foto de: Media VR46 Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team 11 - 76 Foto de: Media VR46 Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team 12 - 76 Foto de: Media VR46 Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team 13 - 76 Foto de: Media VR46 Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team 14 - 76 Foto de: Media VR46 Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team 15 - 76 Foto de: Media VR46 Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team 16 - 76 Foto de: Media VR46 Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team 17 - 76 Foto de: Media VR46 Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team 18 - 76 Foto de: Media VR46 Uccio Salucci, VR46 Racing Team, Pablo Nieto, VR46 Racing Team 19 - 76 Foto de: Media VR46 Uccio Salucci, VR46 Racing Team, Pablo Nieto, VR46 Racing Team 20 - 76 Foto de: Media VR46 Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 21 - 76 Foto de: Media VR46 Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team 22 - 76 Foto de: Media VR46 Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team 23 - 76 Foto de: Media VR46 Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team 24 - 76 Foto de: Media VR46 Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team 25 - 76 Foto de: Media VR46 Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team 26 - 76 Foto de: Media VR46 Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team 27 - 76 Foto de: Media VR46 Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team 28 - 76 Foto de: Media VR46 Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team 29 - 76 Foto de: Media VR46 Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team 30 - 76 Foto de: Media VR46 Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team 31 - 76 Foto de: Media VR46 Detalle de la moto de Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team 32 - 76 Foto de: Media VR46 Moto de Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team 33 - 76 Foto de: Media VR46 Moto de Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team 34 - 76 Foto de: Media VR46 Moto de Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team 35 - 76 Foto de: Media VR46 Moto de Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team 36 - 76 Foto de: Media VR46 Motos de Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team, Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 37 - 76 Foto de: Media VR46 Detalle de la moto de Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 38 - 76 Foto de: Media VR46 Moto de Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 39 - 76 Foto de: Media VR46 Moto de Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 40 - 76 Foto de: Media VR46 Moto de Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 41 - 76 Foto de: Media VR46 Motos de Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team, Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 42 - 76 Foto de: Media VR46 Motos de Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team, Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 43 - 76 Foto de: Media VR46 Motos de Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team, Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 44 - 76 Foto de: Media VR46 Detalle de las motos de Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team, Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 45 - 76 Foto de: Media VR46 Motos de Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team, Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 46 - 76 Foto de: Media VR46 Motos de Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team, Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 47 - 76 Foto de: Media VR46 Motos de Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team, Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 48 - 76 Foto de: Media VR46 Moto de Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team 49 - 76 Foto de: Media VR46 Moto de Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team 50 - 76 Foto de: Media VR46 Moto de Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team 51 - 76 Foto de: Media VR46 Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 52 - 76 Foto de: Media VR46 Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 53 - 76 Foto de: Media VR46 Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 54 - 76 Foto de: Media VR46 Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 55 - 76 Foto de: Media VR46 Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 56 - 76 Foto de: Media VR46 Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 57 - 76 Foto de: Media VR46 Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 58 - 76 Foto de: Media VR46 Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 59 - 76 Foto de: Media VR46 Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 60 - 76 Foto de: Media VR46 Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 61 - 76 Foto de: Media VR46 Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 62 - 76 Foto de: Media VR46 Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 63 - 76 Foto de: Media VR46 Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 64 - 76 Foto de: Media VR46 Motos de Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team, Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 65 - 76 Foto de: Media VR46 Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team 66 - 76 Foto de: Media VR46 Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team 67 - 76 Foto de: Media VR46 Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 68 - 76 Foto de: Media VR46 Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team 69 - 76 Foto de: Media VR46 Uccio Salucci, VR46 Racing Team 70 - 76 Foto de: Media VR46 Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team 71 - 76 Foto de: Media VR46 Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team 72 - 76 Foto de: Media VR46 Motos de Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team, Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 73 - 76 Foto de: Media VR46 Captura de pantalla 2024-01-24 a las 15.50.30 74 - 76 Motos de Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team, Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 75 - 76 Foto de: Media VR46 Lanzamiento del VR46 Racing Team 76 - 76 Foto de: Media VR46

Di Giannantonio no es un piloto de la Academy VR46, y explicó que su invierno fue "bastante normal" a pesar de formar parte de la organización. El italiano dijo que tener "al GOAT sobre mi hombro" será una "gran oportunidad para mejorar" en 2024.

"Bueno, seguro que es diferente", detalló cuando Motorsport.com le preguntó sobre estar bajo el paraguas de la empresa de Valentino Rossi. "Pero también sabía que este era un súper equipo, como se puede ver en sus 10 años de existencia. Han conseguido grandes éxitos. Así que, creo que cuando me uní, no me llevé ninguna sorpresa en particular".

"En Valencia empezamos de buena manera, además el primer contacto con la plantilla fue muy guay. Sinceramente el invierno fue bastante normal. No hubo grandes cambios por mi parte. Durante el año habrá algunas diferencias porque podré entrenar más a menudo en el Rancho y con los chicos de la Academy", siguió.

"Por mi parte, será una gran oportunidad para mejorar. Además, tener a Valentino como jefe será una gran ayuda para mí, porque tendré al GOAT sobre mi hombro, que podrá darnos consejos. Esta es la principal diferencia", finalizó.