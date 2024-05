Para Di Giannantonio, falta "humanidad" a la hora de sancionar en MotoGP

El GP de Francia de MotoGP fue uno de los más espectaculares de la temporada, con la batalla por la victoria entre Jorge Martín, Marc Márquez y Pecco Bagnaia. Sin embargo, incluso por detrás de ellos hubo una pelea sin cuartel entre pilotos que también tenían un buen ritmo. Entre ellos estaba Fabio Di Giannantonio, sexto, pero llegando a luchar por el podio al principio.

En Le Mans, el piloto del equipo Pertamina Enduro VR46 había logrado una excelente cuarta posición en la clasificación y con una excelente salida se situó inmediatamente en el grupo de cabeza, logrando mantener de salida el ritmo de los líderes. Sin embargo, algunos problemas de más, desde el punto de vista físico hasta una Long Lap Penalty de penalización, condicionaron su carrera, en la que acabó limitando daños.

En la segunda mitad de la prueba del domingo, 'Diggia' empezó a sentir un dolor en el antebrazo, fruto del importante esfuerzo sobre la Desmosedici GP23, que en Le Mans presentaba algunas novedades probadas en el test de Jerez: "¡Hasta las últimas 11 vueltas hemos hecho una gran carrera!", empezó diciendo el italiano el domingo. "Hice una buena salida, adelanté a Aleix Espargaró después de luchar un poco al principio. Luego iba a coger a los dos primeros, me sentía muy fuerte, muy bien".

"[Pero] he empezado a sufrir un poco con mi antebrazo derecho. Ha estado bombeando mucho a la salida de las curvas durante todo el fin de semana, ha estado muy nervioso y nunca hemos sido capaces de calmarlo. Eso me ha cansado mucho, así que en un momento dado he tenido que bajar el ritmo, por lo que Maverick Viñales y Márquez han venido a por mí".

"Estaba un poco acabado a partir del ecuador de la carrera. Es una pena, porque estábamos muy fuertes. Pero sabemos que depende de varias cosas, y una de ellas es el trabajo con el equipo. Podemos mejorar algo en la moto. Veo un gran margen para las próximas carreras", explicó.

Así, no parece tratarse tanto de un problema de una lesión, sino simplemente de acostumbrarse a una moto que, con las nuevas piezas, hay que domar: "MotoGP también es esto: encontrar la puesta a punto adecuada que te haga pilotar lo más suave posible. Desde que llegaron las nuevas piezas en Jerez, la moto ha cambiado un poco, me ayuda en muchos aspectos, sobre todo en la frenada. Pero es un poco peor saliendo de las curvas".

"Pero es sólo la primera carrera que estamos trabajando con este nuevo 'setting', así que tenemos que trabajar en ello un poco, necesitamos una o dos carreras. Aparte de eso, todo estaba ahí, así que soy más que positivo después de este fin de semana", prosiguió.

Además del físico, los comisarios también se impusieron en el quehacer del #49. Por cortar una de las chicanes del Circuito Bugatti de Le Mans, fue sancionado con una Long Lap Penalty, una situación que contribuyó a que no acabara más adelante. Sin embargo, por más que acepte la sanción, el transalpino pide más "humanidad" a Dirección de Carrera a la hora de tomar decisiones.

"¿Long Lap Penalty? Tenemos reglas, y es correcto que estén ahí. Sin embargo, a veces falta humanidad. Me explico: [al irse largo] pasé de estar delante en el pelotón a perder dos posiciones, para [después] aceptar una penalización en la que, de hecho, perdí otra posición. Así que, básicamente, perdí mucho más de lo que gané al irme largo. A nivel humano, no puedes perder otra posición extra por dos décimas [es necesario perder hasta un segundo al irse largo, si no, se aplica una sanción]. Por mi parte, no [se merecía una] Long Lap, pero obviamente hay una regla, y al final se respeta", detalló para remachar Di Giannantonio.