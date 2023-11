10 cosas que aprendimos en el GP de Malasia de MotoGP 2023

La lucha por el título de MotoGP 2023 sigue muy reñida tras el Gran Premio de Malasia, aunque el protagonista del domingo fue Enea Bastianini. Tras tener problemas con las lesiones durante todo el año, el italiano se recuperó de forma contundente con una dominante victoria en Sepang. Un resultado que, además, llega en un momento en el que hay rumores sobre que podría perder su asiento en favor de Jorge Martín el año que viene.

Pecco Bagnaia, por su parte, superó precisamente al español en el cómputo del fin de semana tras lograr su primera pole desde Montmeló, aunque sólo pudo ser tercero. Pero Martín terminó cuarto, así que la diferencia en la general es de sólo 14 puntos a favor del italiano a falta de Qatar y Valencia.

En Honda, Luca Marini ha entrado de manera fuerte en la quiniela como el favorito para sustituir a Marc Márquez. Aprilia ha tenido que deshacerse de un sistema de embrague que había estado utilizando tras las quejas de sus rivales, mientras que el campeonato se está preparando para un sistema de concesiones que frene a Ducati y ayude a las marcas japonesas. Todo ello mientras también hay que poner el foco en Moto2, donde Pedro Acosta cerró su segundo título sobre dos ruedas antes de subir a la clase mayor con KTM.

Después de otro fin de semana ajetreado para dar paso a las dos últimas rondas de la presente campaña, aquí tienes las 10 cosas que aprendimos del Gran Premio de Malasia 2023.

1. Pedro Acosta cierra su título de Moto2 y apunta a revolucionar MotoGP

Pedro Acosta cerró en Malasia su título de Moto2, el segundo que consigue en el Mundial de Motociclismo después del de Moto3 en 2021. El murciano ha sido claramente superior a su rival por la corona, Tony Arbolino: ha sido campeón a falta de dos carreras, con 77 puntos de ventaja, y con unos números absolutamente espectaculares: con 7 victorias, 14 podios, 3 poles y 320.5 puntos.

Después de un 2022 duro, en el que el precoz 'Tiburón de Mazarrón' "no entendía por qué no iba rápido", como reconoció este domingo tras ser campeón, pudo aprender y asentarse en la categoría intermedia para vencer este año y recordar que está llamado a revolucionar el campeonato. Pocos dudan de que es uno de esos talentos especiales que salen cada muy pocos años, como comentó en Sepang alguien que sabe muy bien lo que significa eso, Marc Márquez.

Acosta subirá a MotoGP en 2024. Dejará atrás un ambiente que valora mucho, el del equipo de Aki Ajo, pero pasará a medirse con los chicos grandes del Mundial únicamente con un objetivo: el de ganar, como ha hecho en las categorías previas. Irá a GasGas, pero tendrá moto oficial y el mismo tratamiento que el que tenga Brad Binder en KTM, escuadra a la que aspira a pasar en 2025 si todo va según lo previsto. Pedro aún tiene que seguir creciendo, pero que todos tengan claro que no tardará en realizar grandes cosas.

2. Bagnaia se reencuentra y logra responder a Martín, pero la pelea por el título sigue abierta

Perder un solo punto ante tu rival por el Mundial no es un desastre. Pecco Bagnaia sale de Malasia con 14 puntos de ventaja sobre Jorge Martín, en lugar de los 13 que tenía antes del fin de semana. Pero hubo algunos momentos clave en el gran premio en los que el español se vio superado por el italiano. El primero fue la pole de Pecco el sábado, la primera para él desde Barcelona, en la que estableció un nuevo récord del circuito instantes después de que Martín, que se cayó y acabó segundo, hiciera lo mismo.

El de San Sebastián de los Reyes se impuso a su rival en la sprint, pero quedó por detrás el domingo. Aunque sufrió problemas de calor en su neumático delantero medio, Bagnaia le batió por 6.9 segundos y se hizo con el tercer puesto. Pero lo que más llamó la atención fue la forma en que ambos se enfrentaron. Cuando Martín trató de adelantar al turinés en la curva 14 de la tercera vuelta, se fue ligeramente largo y el piloto oficial de Ducati no perdió tiempo y le devolvió la pasada. Luego, en la cuarta vuelta, después de que Martín intentara sin éxito el adelantamiento en la curva 4, Bagnaia le rebasó por el exterior en la siguiente curva.

El vigente campeón consideró que se trataba de un momento "importante", en el que dejar de lado su plano más cerebral y pasar a pilotar con el corazón. No cabe duda de que Martín contraatacará con más fuerza en Qatar si ambos vuelven a encontrarse en la pista, aunque por el momento Jorge se muestra tranquilo.

"Perdimos un punto al final del fin de semana, que no es tanto", dijo el español. "A veces recupero 15, así que confío en que en las próximas carreras pueda ser rápido. Si hay unos circuitos [en los que] se puede recuperar son Qatar y Valencia, porque estamos muy apretados [por la parrilla] y podemos poner a muchos pilotos entre medias de Pecco y yo. En ambos lados se pueden ganar y perder muchos puntos. Así que tengo confianza y vamos a intentar recuperarnos y ganarle en la próxima carrera".

3. Bastianini vuelve a su mejor versión en el momento más necesario

La última vez que Enea Bastianini subió a lo más alto de un podio de MotoGP, vestía los colores de Gresini y celebraba su cuarta victoria de la temporada, en Aragón 2022. En ese momento, ya se había confirmado su ascenso a la escuadra oficial de Ducati. Había ganado la partida a Jorge Martín, que tuvo problemas con el agresivo motor de Ducati para 2022, el mismo que Pecco Bagnaia había descartado al principio de la campaña.

Se esperaba que Bastianini fuera un gran rival por el título para el vigente campeón. Pero se ha perdido ocho grandes premios en un 2023 marcado por las lesiones, de Portimao y Montmeló. Durante el relativamente poco tiempo que ha estado sobre la moto, ha tenido problemas para conseguir que la Ducati se detuviera como en 2022. Sin embargo, un gran avance en la puesta a punto del freno motor de su moto, así como la introducción de un freno trasero accionado con el pulgar, le han hecho mejorar en Malasia.

Tras pasar por la Q1, el #23 fue tercero en la Q2 y lideró todas las vueltas el domingo después de aprovechar una salida de pista de Martín en la primera curva. Al final ganó por más de segundo y medio a Alex Márquez. 'La Bestia' hizo gala de su "empuje como un cabrón", y su papel fue brillante de ver. Y no solo eso, ya que admitió que ha enviado "un pequeño mensaje" a la dirección de Borgo Panigale ante la posibilidad de que le cambien por Martín el año que viene.

4. Bagnaia usa el comodín de las presiones y se queda al borde de la sanción

El jueves, Bagnaia admitió que tenía un "comodín" con el que jugar en la batalla por el campeonato. Hasta ese momento, aún no había recibido ninguna advertencia oficial de los comisarios por rodar por debajo de las presiones mínimas de neumáticos establecidas por Michelin. Martín sí la había recibido en Tailandia, y una segunda infracción supondría una penalización de tres segundos en su tiempo total de la carrera si volvía a cometerla.

Pecco había pensado en Qatar, con las bajas temperaturas de la pista por la carrera nocturna, como el lugar idóneo para infringir deliberadamente las normas, admitiendo que era una "locura" el simple hecho de pensar en hacerlo, pero ahora no será así. Este domingo, se descubrió que había rodado por debajo de la presión mínima del neumático delantero durante más del 50% de la carrera, lo que le valió un 'warning' por ser su primera infracción. Ahora, ambos contendientes están igualados en este aspecto, lo que abre la puerta a la posibilidad de que el campeonato se decida debido a una penalización.

El aviso a Pecco Bagnaia en Sepang: MotoGP Bagnaia también recibe un aviso por no respetar la norma de presiones

5. La norma sobre las presiones de los neumáticos llega a un punto crítico, y los pilotos se enfadan

Desde que la regla de la presión mínima de los neumáticos empezó a aplicarse a partir de Silverstone, a ningún piloto le ha gustado. La mayoría cree que el estrecho margen con el que tienen que jugar a partir de una presión inicial de 1,88 bares es peligroso, ya que la rueda delantera pierde agarre y se bloquea cuando supera los 2 bares. Además, los pilotos no están contentos con las conjeturas que tienen que hacer sus técnicos cuando ajustan las presiones delanteras, porque no hay ninguna manera de saber dónde te vas a encontrar en carrera.

Martín fue bastante franco en su valoración de la norma: "Es una pena que no podamos pilotar al 100 por 100 por culpa de esta regla. No sé cómo decirlo, pero creo que esta norma... tienen que tratar de entenderla y hacerla [la presión mínima del neumático delantero] más baja porque, al final, no estamos viendo carreras de verdad. Estamos viendo carreras técnicas porque, si mi técnico pone la presión equivocada, entonces no puedo empujar y no puedo mostrar mi potencial".

Aleix Espargaró, que hasta el momento es el único piloto que ha infringido la norma en dos ocasiones y, por tanto, ha recibido una sanción de 3 segunos, admitió que estaba teniendo que ser más conservador con sus presiones delanteras por miedo a nuevas sanciones. "En realidad, sí, seguro. Si no, me darán seis segundos [de penalización] y luego 12", dijo cuando Motorsport.com le preguntó si había estado empezando con presiones más altas para evitar sanciones. "Odio esta regla, va a arruinar este campeonato".

Los pilotos apercibidos de sanción: MotoGP Qué pilotos de MotoGP están al borde de sanción por presión tras Sepang

También señaló que los pilotos discuten constantemente con Michelin y con MotoGP para conseguir que se rebaje ligeramente la presión mínima. Pero ha sido en vano. En Malasia, cinco pilotos incumplieron la norma.

6. Luca Marini apunta a ser el sustituto de Marc Márquez en el Repsol Honda

El culebrón sobre quién sustituirá a Marc Márquez en Honda en 2024 cobró fuerza en Malasia. Fabio Di Giannantonio era el favorito en Tailandia, aprovechando que Honda insiste en que no quiere comprometer a un piloto por dos años, para mantener sus opciones abiertas para 2025, ya que muchos pilotos acaban contrato en la próxima campaña. En los prolegómenos de Sepang surgieron rumores de que Fermín Aldeguer tiene una oferta de HRC. El piloto de 18 años dijo que había estado en contacto con Honda, pero Alberto Puig lo negó y lo descartó.

En una entrevista concedida a DAZN, el team principal del Repsol apuntó a tres aspirantes: Di Giannantonio, Pol Espargaró y Luca Marini. Di Giannantonio señaló que no había novedades al respecto. Espargaró confirmó que hubo conversaciones, pero también su decisión de permanecer con KTM como probador. Marini insinuó que también había hablado con HRC. Y el domingo, Motorsport.com informó que las conversaciones entre el #10 y Honda habían avanzado, y el piloto del VR46 es ahora el favorito, mientras que Aldeguer es candidato a sustituir a Luca.

Desde el punto de vista de Marini, salir de la sombra de su hermano, Valentino Rossi, es una forma de demostrar que no está en MotoGP por sus lazos familiares. Y con la improbable llegada al equipo de fábrica de Ducati en los próximos años, es comprensible que encabece el desarrollo en Honda y reciba un salario de piloto oficial. Cuando se le preguntó sobre pasar de la mejor moto de la parrilla por la potencialmente peor, el transalpino dijo: "Sé que mi paquete actual es fantástico, la Ducati es una moto fantástica que rinde bien en todo momento, en cualquier situación y condición. Pero también, como piloto, tengo sueños que alcanzar, y pilotar y trabajar para un equipo de fábrica es algo realmente increíble. Pero tiene que ser el proyecto correcto".

7. Aprilia se queda sin su nuevo embrague por la denuncia de un rival

Aprilia vive instalada en los vaivenes fuera de Europa. En Tailandia, Maverick Viñales se vio obligado a retirarse debido al calor agobiante que irradiaba su moto. Aleix Espargaró dijo más tarde que el calor que experimentó le hizo sentir que "iba a morir". Sin embargo, en Malasia se supo que esos problemas fueron la segunda parte de un golpe doble para la marca italiana.

En Australia, los de Noale se vieron obligados a retirar un sistema de embrague automático que habían estado utilizando en las carreras anteriores para mejorar sus salidas. Esto se debió a una protesta de un fabricante rival, se cree que KTM. El sistema recibió inicialmente el visto bueno de la dirección técnica de MotoGP, pero parece que entra en una zona gris del reglamento. Los dos pilotos oficiales confirmaron en Sepang que el embrague había sido retirado, pero no se les permitió decir mucho más.

8. La paciencia de Quartararo se pondrá a prueba en el vital test de Valencia

Muchos ojos están puestos en el test posterior al GP de Valencia del próximo 28 de noviembre. Principalmente, por el debut de Marc Márquez con la Ducati, así como por la llegada de Pedro Acosta a MotoGP. Después de mostrarse decepcionado en su primera prueba con el motor de 2024 en Misano, la prueba de Cheste también se ve como un momento importante para Yamaha y Fabio Quartararo. Después de haber esperado mucho más de la nueva especificación, el francés ha tenido que rebajar sus expectativas.

"De momento no he hablado con ellos", dijo cuando se le preguntó sobre lo que esperaba ver del motor en el test de Valencia. "Me han dicho que no espere un gran cambio para Valencia. Pero normalmente el gran paso será aquí [Sepang] en febrero. Así que en Valencia no sé qué esperar y si tendremos algo nuevo".

Esto no quiere decir necesariamente que 'El Diablo' no dispondrá de un nuevo motor. Yamaha confirmó que tiene dos especificaciones más para probar antes del inicio de la temporada 2024. Pero, con Quartararo pendiente de decidir su futuro en los primeros meses del próximo año, esto no servirá para aclarar su mente.

9. Las concesiones regresarán a MotoGP en 2024, con restricciones a Ducati

En el Gran Premio de Malasia se dio el primer paso para que las concesiones vuelvan finalmente a MotoGP en 2024. El viernes, el director deportivo de Dorna, Carlos Ezpeleta, hizo la primera propuesta a los cinco fabricantes del campeonato sobre cómo será el proyecto de concesiones. Ducati, gran dominadora de la clase mayor en estos momentos, será la más afectada.

La marca de Borgo Panigale verá reducida la cantidad de neumáticos que puede utilizar en los tests y en las carreras, de 200 unidades por piloto a 170. Se enfrentará a restricciones más estrictas en las pruebas (en las que influirá tener menos gomas), en el número de motores que puede utilizar por temporada (que está por determinar) y no podrá alinear ningún 'wild card'.

El nivel de restricciones se aplicará de forma escalonada a lo largo de la clasificación de constructores de 2023, siendo Yamaha y Honda las más beneficiadas en un intento de ayudarles a volver al frente del pelotón. Se espera que el sistema pueda hacerse oficial antes del final de la temporada. Ducati acepta la propuesta actual, pero KTM y Aprilia quieren que se impongan restricciones más duras, principalmente la reducción de los neumáticos permitidos a 140, algo a lo que los de rojo sí se oponen.

10. El regreso de Bautista se ve entorpecido por problemas físicos

El vigente bicampeón del Mundo de Superbikes, Álvaro Bautista, se apresuró a bajar las expectativas sobre su 'wild card' en Sepang, evitando las comparaciones con la gran actuación de Dani Pedrosa. El talaverano no ha corrido con una MotoGP desde Valencia 2018, y probó por última vez la GP23 en agosto. Este fin de semana fue 22º en la sprint y 17º el domingo.

Fue algo decepcionante, aunque no totalmente inesperado. Sin embargo, el #19 ocultó que había estado luchando contra una lesión, después de haberse golpeado las vértebras en una caída en el reciente test de WSBK en Jerez.

"Tengo que confesar que he tenido un problema todo el fin de semana, pero no quería aceptarlo. Se lo dije a mi equipo ayer por la tarde, después de la carrera", reveló Bautista. "En el test de Jerez tuve una caída muy fea. Choqué con la cabeza y tuve algo de dolor en el cuello, pero no tuve más problemas y la movilidad era buena. Luego vine aquí y, desde el viernes, empecé a no sentir potencia en la [zona] izquierda, y especialmente en las curvas de izquierdas. Seguro que no he pilotado como quería, y estoy muy enfadado conmigo mismo".

"De hecho, mi equipo, viendo los datos del viernes, siempre me decía que iba muy bien en la primera frenada, en las curvas de derechas, pero en la frenada de izquierdas perdía casi un segundo. '¿Pero por qué?'. Les decía, quizá por confianza, pero la realidad es que no podía empujar. Con esta moto, realmente tienes que forzar en la frenada, y ahí pierdo algo de potencia. Estoy un poco frustrado con esto, no por el resultado sino porque no puedo pilotar al máximo", explicó.