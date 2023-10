Las 10 cosas que aprendimos del GP de Japón de MotoGP 2023

La batalla por el título de MotoGP se ha intensificado tras la doble victoria de Jorge Martín en el Gran Premio de Japón. Tras haber reducido significativamente el liderato de Pecco Bagnaia en la India, el español ha dado la puntilla en Japón, y con su segundo doblete de victorias en las últimas tres carreras, se encuentra ahora a sólo tres puntos del italiano en la lucha por el título. Pero no todo está perdido para el vigente campeón, ya que solucionó los problemas de frenada que le habían afectado en las últimas carreras.

Por detrás de ellos, Marc Márquez logró el domingo su primer podio en un gran premio desde Australia 2022. Sobre si es suficiente para mantenerle en su puesto en Honda, el ocho veces campeón dice que no cambiará su decisión. De eso está "bastante seguro", aunque no haya llegado ningún anuncio en Japón.

Así, analizamos todo lo ocurrido mientras nos sumergimos en las 10 cosas que aprendimos del Gran Premio de Japón de MotoGP 2023.

1. Martin es actualmente el "más fuerte" de los contendientes al título, pero...

Jorge Martín está en racha y consiguió en Motegi su segundo doblete en tres grandes premios. Desde Montmeló, ha pasado de ir a 66 puntos de Pecco Bagnaia a situarse a sólo tres. Ambos pilotan motos idénticas, y la balanza se ha inclinado claramente hacia Martín, que ha tomado las riendas con la GP23. El vigente campeón afirmó durante el fin de semana en Motegi que el piloto del Pramac es el "más fuerte" de los dos en estos momentos, señalando que es "mejor" que él a la hora de encontrar soluciones de puesta a punto en su máquina.

Aunque Martín sintió en la carrera larga en Motegi que su frenada no estaba al máximo, el empuje que tuvo a la salida de las curvas aseguró que su pequeño error en la segunda vuelta no le castigara, ya que se puso en cabeza sin esfuerzo en el sexto giro. Eso le mantuvo con un colchón superior al segundo cuando se mostró la bandera roja. Jorge señaló que "no habría ganado" si hubiera estado pensando en el campeonato. Pero los progresos que ha realizado, aprovechando los recientes problemas de Bagnaia, significan que ahora es el favorito, le guste o no.

2. ...Bagnaia tendrá su "momento"

Bagnaia se recuperó de su caída en la India con un par de segundos puestos para limitar daños de la mejor manera posible. Y lo que es más importante, empezó el fin de semana habiendo solucionado los problemas de frenada que le habían afectado en las últimas carreras. Su prueba sprint se vio obstaculizada por la falta de agarre trasero, mientras que tuvo la mala suerte de que la carrera larga se detuviera y no se reanudara cuando empezaba a acercarse a Martín. Aunque, como se ha mencionado, Pecco cree que Pramac y Martin están sacando más partido a su moto, el #1 confía en que "tendremos nuestro momento".

Antes del fin de semana, Bagnaia señaló que el estrés que siente ahora no es ni de lejos el que experimentó en 2022, cuando aspiraba a acabar con los 15 años de sequía de títulos de Ducati en MotoGP. Es quizás esta presión la que puede empezar a pesar en Martín, que nunca ha estado en esta posición en la clase reina, y que también busca hacer historia convirtiéndose en el primer campeón de un equipo independiente en la era moderna. Martin está en la cresta de la ola, pero la experiencia de Bagnaia no tardará en hacerse notar.

3. KTM empieza a parecerse a Ducati con su nuevo chasis

KTM ha tenido la mala suerte de que lloviera el domingo en Motegi, porque Brad Binder se erigió como el rival más cercano de Jorge Martín en condiciones de seco durante la sprint del sábado con una moto con el chasis de fibra de carbono que Dani Pedrosa utilizó con muy buenos resultados en Misano. Para ser el primer fin de semana con la nueva pieza, fue una actuación alentadora para el sudafricano, que esperaba con impaciencia la carrera principal, confiado en lo que tenía que hacer para plantar cara a Martin.

Pero Binder perdió terreno en el cambio de moto, una vez que llegó la lluvia, al no poder poner en marcha su segunda moto. Al forzar demasiado para recuperarse de ese contratiempo, se fue al suelo en la curva 3. "Diría que hemos tenido un fin de semana positivo salvo por eso", fue su resumen.

La otra KTM, de Jack Miller, cuyo cuarto puesto en la sprint fue su mejor resultado desde Alemania, lideró brevemente la primera vuelta de la carrera principal, hasta que llegó el 'flag to flag'. El australiano se vio relegado en medio del caos y tuvo que conformarse con la sexta plaza.

4. Comienzan los cambios en Honda y Márquez está "bastante seguro" de su futura decisión

Durante el fin de semana del GP de Japón, Honda anunció un cambio bastante importante en su equipo de ingenieros al sustituir a Shinichi Kokubu por Shin Sato como director técnico general. Kokubu ha sido un pilar en Honda durante décadas y fue una parte integral del desarrollo de su moto de cuatro tiempos en la era moderna. Pero la dirección está decidida a hacer cambios y a fichar grandes nombres para volver a la zona alta.

Si se trata de un cambio que dará resultados, "el tiempo lo dirá", fue la respuesta de Marc Márquez. Si se trata de un movimiento para intentar convencerle de que se quede, sustituir a un ingeniero japonés por otro no parece que vaya a funcionar con el ocho veces campeón del mundo. Antes del fin de semana, el de Cervera dijo que estaba "bastante seguro" de sus planes de futuro.

En Motegi no se produjo ningún anuncio, pero Ducati agitó el avispero cuando Gigi Dall'Igna dijo que "había decidido dejar Honda para conseguir una Ducati satélite". Se retractó un poco, pero los caminos de Márquez parecen apuntar a Gresini Racing.

5. La visión de Crutchlow ofrece una nueva perspectiva sobre los problemas del motor Yamaha

Cal Crutchlow regresó a la competición en Japón como 'wild card' de Yamaha, en la que fue su primera aparición desde Valencia 2022. Estaba en Motegi para probar piezas que había descartado como opciones viables para el desarrollo de la M1, pero de todos modos se necesitaban datos sobre ellas. Aunque terminó 13º en carrera, el inglés aportó una interesante visión de la situación actual de Yamaha.

Unas semanas después de que Fabio Quartararo declarara que "esperaba mucho más" del prototipo de la marca de Iwata para 2024, Crutchlow consideró que las demandas de los pilotos eran incorrectas. "Tenemos a los pilotos pidiendo más potencia y no necesitamos más potencia, necesitamos un motor más suave", dijo, explicando que una mejor entrega de potencia ofrecerá más velocidad punta al final de las rectas.

Crutchlow expresó su confianza en que Yamaha sea capaz de hacer las cosas bien, pero señaló su descontento con los actuales planes de pruebas de la marca. La fábrica de los tres diapasones quiere que Crutchlow siga en el equipo otros tres años, pero él dice que eso dependerá de que la marca mejore su proceso de pruebas.

6. El podio de Quartararo en la India parece una casualidad

Mientras que Honda logró sacar un podio sorpresa para tener algo que celebrar en su carrera de casa, no se puede decir lo mismo de Yamaha. De hecho, el fin de semana de Motegi fue poco más que una vergüenza para la marca de Iwata, que ha vuelto al farolillo rojo de la clasificación de constructores.

Probablemente, Yamaha iba a tener problemas sí o sí en Japón, ya que el estilo de la pista es de 'stop and go', pero aún así fue una sorpresa ver a Quartararo y a Franco Morbidelli terminar 15º y 16º en la sprint, sólo por delante de Takaaki Nakagami. 'El Diablo' se mostró comprensiblemente abatido tras una actuación tan insípida. "Este es nuestro potencial", admitió. "No tenemos giro, ni potencia, ni carga aerodinámica, nada".

La carrera principal supuso una mejora marginal, con las deficiencias de la M1 enmascaradas por el tiempo. Quartararo, junto con Morbidelli y Crutchlow, decidieron quedarse en pista una vuelta más antes de cambiar su moto, lo que resultó ser una decisión equivocada, pero Quartararo fue capaz de terminar 10º. El #20 declaró que le había merecido la pena arriesgarse y hacer lo contrario que la mayoría de los pilotos, ya que "al final, acabar 10º o 14º no es un gran cambio". Tras el podio en la India, el GP de Japón fue una regresión para una fábrica que lideraba el Mundial de Pilotos hace tan sólo 12 meses.

7. La falta de fiabilidad de Aprilia continúa en Japón

Después de un fin de semana en Buddh arruinado por problemas técnicos, Aleix Espargaró señaló al intenso calor como el culpable. Probablemente, no le preocupaba que se repitiera lo ocurrido en Motegi, donde las temperaturas rondaron los 26 grados durante la mayor parte del fin de semana. Y sin embargo, en la sprint, el de Granollers perdió la oportunidad de terminar entre los cinco primeros cuando uno de los cilindros de su Aprilia V4 se paró, por lo que estaba furioso. "No entiendo lo que está pasando; los problemas del pasado están volviendo", dijo. "No puedo hacer más, y esto le quita la ilusión y las ganas a cualquiera. Ahora mismo elegiría irme a casa".

Al menos en la carrera principal, Espargaró logró entrar en el Top 5 tras liderar durante un par de vueltas antes de ser adelantado por Martín, a la postre ganador. Pero el resultado no pareció levantarle mucho el ánimo. "Han sido dos fines de semana difíciles por muchas razones", explicó. "Han pasado muchas cosas en estas dos semanas. Ahora necesito volver a casa y recargar las pilas con mi familia".

Mientras que Aleix, ahora el piloto más veterano de la parrilla de MotoGP, afirmaba estar motivado ante la inminente decisión sobre su futuro tras 2024, fines de semana como los dos últimos podrían sembrar dudas en la mente del piloto de 34 años sobre si Aprilia es realmente capaz de convertir sus ocasionales destellos en un estado de forma consistente para luchar por el título.

8. Las esperanzas de título de Bezzecchi se desvanecen tras un fin de semana agitado

Con Martín acercándose a Bagnaia, Marco Bezzecchi perdió el impulso que había ganado con su victoria en la India en el transcurso de un fin de semana lleno de incidentes, y ahora se ve como el tapado en la lucha por el título. El italiano acabó cuarto en clasificación y, tras una mala salida, perdió toda opción de luchar en la sprint cuando se fue largo en la curva 11, intentando privar a Márquez de la quinta plaza, lo que le condenó a terminar sexto.

En la carrera principal, Bezzecchi pareció equivocarse en la curva 1, en la primera vuelta, y tuvo que frenar para evitar golpear a Bagnaia. Esto le llevó a tocar la Aprilia de Maverick Viñales, que a su vez impactó contra la Ducati de Johann Zarco. "Casi rozo a Pecco. Si le hubiera alcanzado, habríamos salido volando. Así que reboté contra otro [Vinales]", fue la valoración de Marco sobre el caos de la salida. "Lo siento, pero no podía hacer nada diferente".

En un momento dado, Bezzecchi estuvo a punto de conseguir el podio, pero tuvo que conformarse con la cuarta plaza tras ser adelantado por Márquez en la que resultó ser la última vuelta antes de que la carrera se viera interrumpida. El resultado es que el transalpino está ahora 54 puntos por detrás de Bagnaia a falta de seis grandes premios. Su sensación es que "no estoy definitivamente fuera" de la lucha por el título, pero la realidad es que, con Martin tan fuerte y con Bagnaia aparentemente superando sus problemas, probablemente no le quede otra en que confiar en que sus rivales tengan problemas inesperados.

9. Hay más de una forma de ganarse una Long Lap Penalty

Hubo confusión cuando dos pilotos fueron sancionados con una Long Lap Penalty durante la carrera del domingo por un "cambio de moto equivocado". Los dos infractores fueron Cal Crutchlow y Raúl Fernández, quienes se equivocaron de lado en el pequeño panel que divide cada box e indica dónde debe girar el piloto para realizar el 'flag to flag'. El inglés recibió con humor la sanción: "He hecho dos carreras y [he recibido] dos Long Lap Penalty, debe ser la primera vez", bromeó. "No tenía ni idea de por qué me habían dado la LLP, pensaba que se habían equivocado o que había tirado a alguien sin darme cuenta...".

Pero el español sí que criticó la sanción que le fue impuesta, y de manera muy dura: "Estoy muy enfadado, estamos en el mejor campeonato y las reglas que tenemos son una broma. Tenemos que mejorar las putas penalizaciones. Tiras a otro piloto y recibes un 'warning', pero si cierras la trazada y cruzas el box antes que el tuyo, recibes una Long Lap Penalty", se quejó. "Para mí es una estupidez. Era la primera vez que hacía un 'flag to flag', no debería ser una LLP. A veces parece que somos niños".

Ciertamente, que Bezzecchi quedara impune por arruinar las carreras de dos pilotos mientras que a Crutchlow y Fernández se les echara el reglamento encima por una acción menor en la primera carrera 'flag to flag' en dos años parece fuera de lugar. Pero ahora que todo el mundo conoce las reglas, seguro que la próxima vez todos tendrán mucho cuidado.

10. El calendario de 2024, que bate récords, genera preocupación

Antes del Gran Premio de Japón, MotoGP reveló un calendario récord de 22 citas para 2024. El campeonato intentará organizar de nuevo el GP de Kazajstán, pero cuenta con el nuevo Balaton Park de Hungría como circuito reserva (sujeto a homologación), mientras que volverán las cuatro pruebas en España. Además, habrá hasta 11 coincidencias con grandes premios de Fórmula 1, lo que pone de relieve el problema de los calendarios abultados, ya que sólo hay un número limitado de oportunidades para exponerse a los aficionados sin que su atención sea atraída por otra cosa.

En los próximos meses se hablará del coste humano de un calendario más amplio, ya que la carga recae sobre los mecánicos e ingenieros que tienen que viajar a todas las carreras. Pero algunos pilotos también han expresado su preocupación. Fabio Quartararo cree que 22 carreras es "el límite" y señaló que, para los pilotos, el formato actual con carreras al sprint es aún más exigente de lo que ha sido nunca.

Marc Márquez también destacó la cantidad de lesiones que se han visto este año (no ha habido ninguna carrera con la parrilla de 2023 al completo) en relación a temporadas anteriores, y que cuanta más presión tienen los pilotos, más posibilidades hay de cometer errores graves.