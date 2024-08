Di Giannantonio también 'sufre' la GP23: "¿Qué me falta? Una moto como las demás"

Hace un año estuvo a punto de dejar MotoGP, pero hoy en día la situación es muy distinta para Fabio Di Giannantonio. Ya se ha confirmado que el italiano seguirá en el Pertamina Enduro VR46, en un nuevo contrato que además le vinculará directamente con Ducati como piloto de fábrica. Y deportivamente, en el pasado Gran Premio de Gran Bretaña logró acabar entre los mejores al manillar de la Desmosedici GP23: terminó quinto tras protagonizar una remontada desde la décima posición de la parrilla.

El romano fue, quizás, el piloto que más adelantamientos completó, enzarzándose en batallas con Pedro Acosta primero y Alex Márquez después, y acercándose poco a poco al grupo de cabeza, pero demasiado tarde como para pelear por esas posiciones: "¡Mamma mia! La carrera fue muy dura, ¡pero me divertí mucho! En términos de rendimiento, perdí mucho tiempo con Alex Márquez y Pedro Acosta. Les adelantaba, intentando escaparme, y ellos me volvían a pasar. De hecho, en un momento dado intenté hacerles una señal de 'vamos a por ellos, no perdamos tiempo'. Con Alex perdí dos segundos", dijo tras la carrera.

"Aparte de eso, creo que hicimos un gran trabajo: íbamos muy rápido y teníamos un ritmo estupendo. No estábamos demasiado lejos de Pecco Bagnaia, podríamos haberle alcanzado por la tercera posición. Estoy contento con la carrera, en primer lugar hay que mirar las cosas positivas. Cuando sales décimo, existen situaciones de carrera que no puedes predecir. Aunque seas más rápido, tienes que luchar con los más lentos, es parte del juego", explicó 'Diggia', que perdió un tiempo precioso en esas primeras batallas de la prueba dominical.

Sin las luchas, el piloto transalpino podría haber alcanzado al grupo delantero, pero para dar ese paso extra todavía falta algo, y la diferencia entre la GP23 y la GP24 parece ser demasiado amplia: "¿Qué me falta? Una moto como las demás. Por desgracia, como siempre digo, la nuestra es una gran moto que puede estar entre las cinco primeras. Pero hacer ese ritmo, y estar realmente con los de arriba, es un poco difícil. La diferencia es que, cuando vas hacia el vértice de la curva, nuestra moto empuja un poco más, mientras que la GP24 gira mejor. Así que prepara mejor la salida de la curva y ganas tanto en la mitad como en el final".

Al ser el domingo del Gran Premio de Gran Bretaña más frío de lo esperado, la elección del neumático fue aún más importante de lo habitual. El sábado, la climatología traicionó a varios pilotos, y para la carrera larga se prestó más atención, y no sólo al consumo de combustible: "¿La gestión de la gasolina? No pensé en ello, los ingenieros hicieron bien los cálculos, era cosa suya. En cuanto a los neumáticos, intenté gestionarlos al principio, aunque tuviera que adelantar. Pero empecé a tener un buen ritmo, sobre todo cuando en un momento dado rodé solo. Ahí empecé a pilotar de manera muy limpia".

"Al final, llegué con el consumo justo para seguir empujando, pero las gomas estaban muy usadas. De hecho, el pilotaje fue bastante al límite. Con la temperatura fría es un poco más fácil adelantar, pero la elección de neumáticos fue más difícil, porque si el compuesto duro hubiera mantenido la temperatura habría ido bien. Pero no se puede predecir, porque si te quedas solo delante es fácil que la goma se enfríe", detalló Di Giannantonio.

Justo en Silverstone, MotoGP celebró su 75 aniversario y, para la ocasión, cada equipo lució una decoración retro. La del equipo VR46 rendía homenaje a Valentino Rossi, y Di Giannantonio también lució un casco especial, que realmente recordaba al 'Dottore' en la pista.

"¡Qué bonito, joder! Cuando vi la moto en las fotos previas al fin de semana, y luego al terminar, fue una locura. Hice un casco pidiéndole permiso a Valentino, dedicado a él y al equipo. Un casco como agradecimiento por la oportunidad que me han dado este año, era importante hacer algo así. Había un poco de presión extra, porque cuando llevas un casco tan especial tienes que hacerlo bien. Pero hoy [por el domingo] fue una motivación extra", remachó el #49.