Di Giannantonio: "Tengo los resultados para quedarme en MotoGP"

La lucha por el título mundial entre Pecco Bagnaia y Jorge Martín es uno de los temas candentes en Losail, pero el mercado de pilotos sigue dando mucho que hablar. Con Luca Marini cada vez más cerca de firmar con Honda, y con Fermín Aldeguer dispuesto a dar el salto a MotoGP con el Mooney VR46, Fabio Di Giannantonio se siente acorralado, en tierra de nadie. El italiano dejará el equipo Gresini al final de esta temporada para dejar paso a Márquez, pero parece que no encuentra hueco en la categoría reina.

"No, no tengo ninguna noticia en particular", comenzó Di Giannantonio este jueves en su habitual encuentro con la prensa. "Ahora quedan libres esas dos monturas en MotoGP, pero creo que en unas horas lo sabremos todo. He pedido no saber nada hasta el domingo, porque sólo quiero pensar en las carreras. Realmente se ha convertido en algo demasiado estresante. Creo que lo sabremos todo el domingo y, cuando me vuelvan a hacer la pregunta en Valencia, responderé con algo concreto, espero".

La idea del piloto de Gresini Racing es quedarse en MotoGP, reiterando la decisión que tiene en mente desde hace semanas: "Creo que merezco quedarme", comenta el transalpino. Sin embargo, todo apunta a que la parrilla de 2024 no tiene sitio para él. Entonces, ¿qué le queda entonces? Aparentemente, volver a Moto2 o cambiarse al Mundial de Superbikes. Sin embargo, son opciones que 'Diggia' no contempla.

"¿Moto2? De momento no, no es una opción y no quiero que lo sea", responde tajante. "Me merezco totalmente MotoGP, soy un piloto de MotoGP y esta situación ha sido bastante extraña. Ha pasado de todo y estoy un poco enfadado. Es mi segundo año en MotoGP, tengo todos los resultados para quedarme. Una Moto2 sería una pérdida para mí. Además, como persona no creo que me merezca esto".

"¿Cambiar de campeonato? Tampoco es una opción. ¿Parar un año? Por supuesto que no, si paras, te quedas en casa. Tienes que tener un buen plan, Moto2 y Superbikes no son un buen plan para mí. Tengo 25 años y no es lógico que vuelva a la categoría intermedia o que me vaya. Esta edad es perfecta para madurar y crecer en MotoGP", continuó.

Todo apunta a que la única manera de seguir en la clase mayor es ser piloto reserva o probador de una marca. Está claro que no es la primera opción para el piloto romano, pero si fuera la única vía viable, no subestima tomarla: "Digamos que de momento no es una opción real. Pero obviamente tenemos que hacer algo para estar en la parrilla. Si no para el año que viene, para 2025. Al fin y al cabo, sigo siendo un piloto de MotoGP y los resultados que he conseguido permanecerán para siempre. Si me lo merezco hoy, me lo mereceré el año que viene y en 2025. Vamos a intentar encontrar la mejor manera de quedarnos y, si no es el año que viene, al menos dentro de dos".

"Digamos que no me gusta esta situación. Ser probador también es una opción, pero no es algo que me guste mucho. Pero si esta va a ser la situación, seguro que es una opción [de correr] porque hemos visto que este deporte es peligroso. Hay muchas carreras, muchos accidentes. Puedes tener una especie de carta que jugar si corres como sustituto, tal vez hagas un buen trabajo y brilles para el futuro. Eso sería mejor que correr en otro campeonato", prosiguió

El 2023 de Fabio Di Giannantonio ha sido convulso. Tras lograr conseguir resultados, como en Indonesia y en Australia, ha habido contactos con el Repsol Honda Team para sustituir a Marc Márquez. Y, cuando parecía hecho, apareció el nombre de Luca Marini. Se podría haber valorado la hipótesis del Mooney VR46, pero el equipo de Valentino Rossi parece querer pescar en otra parte.

"Fue un efecto dominó, la elección de Marc fue sorprendente para todos, creo", explicó el piloto de Gresini. "Dejó Honda después de 11 años, rompieron la relación más exitosa de la historia y correrá en un equipo privado, en el que estoy yo, en mi lugar. Así que sin duda esta fue la primera ficha del dominó. Luego estaba la plaza en Honda, estábamos muy cerca, pero ahora parece que quieren otro piloto. Ahora el último lugar está en el VR46, que paramí sería genial porque tengo mucho respeto por ellos y por lo que está haciendo la Academia. Pero de nuevo parece que quieren otro piloto".

A Di Giannantonio aún le quedan dos fines de semana con el equipo del difunto Fausto Gresini antes de dejar Ducati. ¿Qué pasará en el futuro? No lo sabe, pero de una cosa está seguro: quiere marcharse dejando un buen recuerdo. "Este año ha sido duro, incluso en casa hablamos con amigos, familia... Dije que si éste iba a ser mi último año en MotoGP, debía terminarlo con un podio. Y lo he conseguido. Pero ahora quedan dos carreras, así que ahora mi objetivo es ganar. Quizá no pueda, pero lo daré todo", finalizó.