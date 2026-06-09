Di Giannantonio se somete a una pequeña intervención en un dedo, pero estará en Brno

Fabio Di Giannantonio es el único piloto que vio la bandera a cuadros entre aquellos que, el domingo pasado, se vieron envueltos en la gran colisión provocada por Jorge Martín en la primera curva del Gran Premio de Hungría de MotoGP. El italiano pudo recuperarse de lo ocurrido para terminar en duodécima posición.

Pero, tras ello, 'Diggia' sigue siendo noticia. Y es que el piloto del Pertamina Enduro VR46 se sometió este pasado lunes por la tarde a una pequeña intervención quirúrgica, que, sin embargo, no tiene nada que ver con lo ocurrido en Balaton Park.

Desde el Gran Premio de Catalunya en Barcelona, en el que consiguió su segunda victoria en la categoría reina, el romano sufre de hecho una fea escoriación, o irritación cutánea, en el meñique de la mano izquierda, que se hizo en el accidente que provocó la primera bandera roja de la carrera, el de Alex Márquez tras impactar con la KTM de Pedro Acosta.

Y es que su Ducati fue golpeada por la rueda delantera y por una parte de la horquilla de la moto del piloto de Gresini, que se había desprendido del resto de la máquina. Sin embargo, no fue este impacto el que le provocó el problema en el dedo, sino la caída posterior, en la que su mano quedó atrapada bajo el manillar.

Tras haber corrido con molestias tanto en Mugello como en Hungría, ahora el transalpino se ha sometido a un tratamiento para intentar mejorar la situación, tal y como ha explicado el equipo de Valentino Rossi en un breve comunicado emitido el martes por la tarde, añadiendo que, en cualquier caso, la semana que viene estará presente en Brno para la próxima cita de MotoGP.

"Fabio Di Giannantonio se sometió ayer [lunes 8 de junio] por la tarde a una intervención quirúrgica en la piel del quinto dedo de la mano izquierda en el UPMC Salvator Mundi International Hospital de Roma", explica el comunicado.

"La intervención fue realizada por el doctor Ornelli, con el objetivo de tratar la lesión sufrida en el accidente ocurrido durante la carrera de Barcelona".

"El plan de recuperación prevé que el piloto del Pertamina Enduro VR46 Racing Team participe con normalidad en el Gran Premio de la República Checa de la próxima semana", concluyeron.