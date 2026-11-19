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Di Giannantonio: "No quería dar lecciones a Márquez, no estoy en posición de dárselas a nadie"

Fabio Di Giannantonio habló de su polémico comentario dirigido a Marc Márquez tras su incidente con Bezzecchi en la sprint de Qatar.

Rubén Carballo Rosa

Editado: 19 nov 2026, 18:10

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Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Fabio Di Giannantonio se ha referido este jueves en Portimao a las palabras que dirigió a Marc Márquez tras el incidente que el español tuvo con Marco Bezzecchi tras la carrera al sprint de Qatar, y que tanta polvareda levantaron en el momento.

En plena pelea por la primera posición en la prueba corta de Losail, hace dos semanas, Márquez pareció irse un poco largo y Bezzecchi trató de adelantarle por el interior, tirándose al hueco que había dejado su rival. Cuando el español volvió a la trayectoria, que fue similar a la que eligieron el propio Di Giannantonio y Jorge Martín, que rodaban detrás, se tocó con Bezzecchi, con el italiano acabando por el suelo y el #93 con el airbag hinchado.

La acción desde luego no pasó desapercibida: Massimo Rivola, CEO de Aprilia, no entendió que Márquez escapara sin sanción, y Di Giannantonio, amigo de Bezzecchi, lanzó un comentario al aún nueve veces campeón del mundo tras la sprint, en el coche que les recogió postcarrera.

"Bezzecchi se ha caído delante de mí. De todos modos, tienes que mirar [dirigiéndose a Marc] cuando vuelves a entrar [volver a la trazada], joder, él estaba dentro dentro, estaba aquí", le espetó el italiano, provocando que Márquez le contestara que no había hecho nada malo, y todo bajo la atónita mirada de Martín, que tampoco entendió que la culpa fuera del de Cervera.

A su llegada a Portimao, donde este fin de semana se disputa el Gran Premio de Portugal, el corredor del VR46 ha intentado aclarar que no quería dar lecciones a nadie, alegando que simplemente quería dar su punto de vista.

"En primer lugar, insisto, no quería dar lecciones a nadie, porque no estoy en posición, ni ahora ni nunca, de hacerlo. Solo creo que, en una lucha por posición, he recibido y protagonizado muchos adelantamientos, tal y como Marco estaba intentando hacer con Marc", empezó diciendo Di Giannantonio a los periodistas desplazados a Portimao, entre los que estaba Motorsport.com.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Y creo que en el MotoGP actual, donde los adelantamientos son extremadamente difíciles, es bastante normal que, cuando vas en cabeza, te des un poco de margen, dejando algo de espacio al piloto que viene detrás para que intente adelantar. Así que no me refiero a este episodio en concreto, pero está bastante claro que, en el MotoGP actual, donde el nivel es altísimo, hay que esperar de todo por parte de cualquiera".

"Sinceramente, también me viene a la mente un adelantamiento de Johann Zarco en Motegi: me adelantó exactamente igual que lo hizo Bezzecchi con Márquez, en ese espacio de medio metro. Pero yo había dejado ese medio metro libre y me lo esperaba, y por eso no nos caímos; porque, de alguna manera, me lo esperaba. Así que sí, solo quiero dejar claro, y no va ni por Marc ni por nadie más, que hoy en día es normal que un piloto intente adelantarte en un espacio reducido, y hay que tener cuidado".

Cuando se le preguntó si creía que hacía falta una norma más clara sobre este tipo de situaciones, detalló: "No hace falta. Si no quiero caerme, tengo que tener cuidado durante una carrera. Si dejo un hueco libre, tengo que esperar que otro piloto pueda adelantarme, así que, si no quiero irme al suelo, o yo o mi rival tenemos que tener cuidado. Esa es mi opinión, no en referencia al incidente de Marco y Marc, sino en general".

En ese momento, se le incidió sobre que, en algunos casos, como por ejemplo en la primera vuelta en Losail, quizá Di Giannantonio a veces esté un poco demasiado dispuesto a poner la otra mejilla, a lo que Fabio respondió: "Puede ser, pero no me gusta sacar de la pista a ningún piloto, no me gusta caerme junto con otro piloto, así que intento competir de forma correcta, eso es todo. Quizá no sea el mejor, desde luego que no lo soy, pero intento correr de forma correcta: esa es mi forma de hacerlo", cerró.

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