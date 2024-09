Di Giannantonio no descarta tener que operarse del hombro a final de año

El Gran Premio de Austria fue más crucial de lo que Fabio Di Giannantonio pensaba, ya que una caída en la Práctica del viernes por la tarde le provocó una luxación de hombro. El piloto del Pertamina Enduro VR46 se vio obligado a terminar antes de tiempo con su fin de semana en el Red Bull Ring, para volver a la acción en Aragón dos semanas más tarde.

Tuvo poco tiempo para descansar entre cita y cita y, para colmo, tras la visita a MotorLand ha afrontado un doblete de carreras consecutivas, y la segunda en casa, en Misano. Ha sido demasiado poco tiempo para 'Diggia' de cara a recuperarse de la lesión y poder volver a la competición.

Esta pequeña lesión ha comprometido la campaña del italiano, que era quien mejor se estaba encontrando con la Desmosedici GP23 más allá de Marc Márquez, y ha condicionado las últimas carreras que ha disputado, pero el piloto romano se encuentra preparado para la última parte de la campaña, que será todo un reto.

"Estoy contento, porque venimos de tres semanas infernales", dijo Di Giannantonio tras el pasado Gran Premio de San Marino. Hay que recordar que el #49 no se quedó al test oficial de Misano del lunes, para dedicarse por completo a la fisioterapia y a la recuperación total de su estado de forma. "La carrera del domingo fue dura porque, en estas semanas, primero mantuve el brazo quieto, y luego me subí a la moto. No entrené el hombro y he perdido fuerza", siguió.

"El hombro me está dando guerra, me duele, no puedo pilotar con naturalidad. Tengo que hacerlo con muchos calmantes, y eso me limita mucho. Hice la carrera un poco al límite, fue duro. Pero todo es muy positivo, porque en Misano terminamos entre los 10 primeros en las dos carreras del fin de semana. Tengo unos días antes del GP de Emilia Romagna [de nuevo en Misano], así que podemos dar un paso adelante", siguió explicando.

Sin embargo, aún no ha pasado mucho tiempo desde la lesión en Austria. La recuperación no será fácil, dado el gran compromiso que exige actualmente el calendario de MotoGP, que está a las puertas de la gira asiática, con dos tripletes de carreras consecutivos. El joven de 25 años descarta operarse próximamente para solucionar sus problemas en el hombro, pero no niega que vaya a hacerlo una vez que termine la temporada 2024 si lo necesita.

"Obviamente, la parte superior del cuerpo está muy estresada, e intentas compensarlo con el resto. De momento me limita, pero también es normal porque han pasado tres semanas. Una persona normal, después de tres semanas, empieza a mover el hombro. Yo ya he corrido dos carreras de MotoGP. Tenemos que arreglárnoslas lo mejor posible para no empeorar la situación de aquí a final de año. ¿La operación? Es algo que evaluaremos a lo largo del año, pero no la haremos durante la temporada. Ahora mismo sólo tenemos que vigilar el hombro", finalizó.