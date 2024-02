Di Giannantonio: "Las motos no cambian tanto de un año para otro"

Año nuevo, box nuevo y moto nueva. En este 2024, Fabio Di Giannantonio vuelve a empezar con el Pertamina Enduro VR46 y lo hace sobre una Ducati de 2023, que tuvo la oportunidad de probar durante los tres días del Test de Sepang. El italiano sonrió al final de los entrenamientos en Malasia, donde se familiarizó con su nueva Desmosedici, con la acabó octavo en la tabla de tiempos.

Satisfecho tanto con el 'time attack' como en tanda larga, 'Diggia' empezó la campaña con buen pie. "Ha sido un test positivo", empezó diciendo. "He sido rápido más o menos en todo, y estoy contento de cómo ha ido el 'time attack'. Creo que he conseguido rodar por debajo del antiguo récord de la pista a pesar de pilotar una moto con la que todavía no me sentía especialmente cómodo, debido a algunos cambios de puesta a punto que no me han gustado demasiado".

El trabajo con su nuevo equipo parece ir viento en popa, y Di Giannantonio ya nota los progresos de un día para otro: "Estoy muy orgulloso y contento con el trabajo que hemos hecho, porque junto con el equipo he podido conseguir un buen 'feeling' con la moto y mejorar mucho respecto a la última vez que corrimos aquí. También he sido bastante rápido y competitivo en la simulación de carrera, así que creo que hay muchos aspectos positivos en estos tres días".

"Hemos probado varias cosas en estos tests, pero sólo han sido cambios de reglajes, porque no teníamos componentes nuevos. Lo positivo es que he mejorado en casi todos los aspectos y eso demuestra que mi jefe técnico y mi electrónica han sabido entenderme, y me están ayudando. Sólo podemos estar contentos y seguir con una sonrisa", siguió.

Si a su compañero Marco Bezzecchi le está costando adaptarse a la GP23, el romano no nota una gran diferencia entre la GP22, la que pilotó el año pasado, y su nuevo modelo: "Se habla mucho de las diferencias entre la GP22 y la GP23, pero la realidad es que las motos no cambian tanto de un año para otro. El carácter es muy similar, aunque el motor y la entrega de potencia son ligeramente diferentes. Estamos trabajando en ello con la electrónica, pero en general diría que la sensación que tenía con la GP22 es muy similar a la que tengo ahora con la GP23", resumió.

Terminado el test de Sepang, ahora toca pensar en las últimas pruebas que le esperan antes de que empiece la temporada, en Qatar, dentro de unos días: "Nunca sabes lo que va a pasar cuando sales a pista, pero soy optimista después de estos tests y creo que los dos días en Qatar serán una buena oportunidad para estar listo. Si la carrera fuera mañana no estaría en mala forma. Por supuesto, siempre se puede mejorar, y cuanto más tiempo pasas en pista más mejoras tu estilo de pilotaje. Pero yo diría que ahora mismo ya estoy a un buen nivel", finalizó Di Giannantonio.