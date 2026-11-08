MotoGP GP de Qatar

Di Giannantonio a Márquez: "Tienes que mirar cuando vuelves a la trazada..."

Di Giannantonio tuvo una visión privilegiada del toque en la Sprint de Qatar entre Marquez y Bezzecchi, al ir justo detrás de ellos. Y un vídeo publicado en redes sociales mostró un interesante intercambio de opiniones sobre el episodio.

Matteo Nugnes Jose Carlos de Celis

Editado: 8 nov 2026, 12:33

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¿Incidente de carrera o el toque entre Marc Marquez y Marco Bezzecchi habría merecido una penalización? Y en ese caso, ¿para quién de los dos? Ese es el dilema que animó la noche de Losail después de la Sprint del GP de Qatar de MotoGP, ya que el tema continuó después de la carrera.

Durante la cuarta vuelta, el piloto de Ducati se fue un poco largo en la curva 1 y el de Aprilia lo aprovechó para meterse por el interior, permaneciendo pegado al piano. Cuando luego Marc volvió hacia la cuerda, se encontró en su camino con la RS-GP del piloto de Rímini y hubo un toque en el que salió peor parado fue Bezzecchi, que acabó en el suelo.

Después de poner el episodio bajo investigación, al panel de comisarios dirigido por Simon Crafar le bastaron un par de vueltas para tomar su decisión y anunciar que no habría sanciones. Una decisión que en directo no fue recibida nada bien en el box de Aprilia, donde las cámaras captaron a un Massimo Rivola especialmente molesto.

La lectura como incidente de carrera puede encajar, porque se trató de un toque muy leve, aunque hay quien cree que se podría haber decidido después de escuchar a los dos protagonistas al acabar la carrera, como se hace en Fórmula 1 en ocasiones ante los episodios más controvertidos.

Marquez se defendió desde el principio diciendo que simplemente había tomado la curva como siempre: "Si la gente quiere hablar, que lo haga, pero para mí está claro lo que ha pasado. Si miráis las imágenes desde el helicóptero, hice la primera curva como siempre, yéndome un poco largo e intentando cerrar la trayectoria".

Si hay alguien que tuvo una vista privilegiada de lo ocurrido, es sin lugar a dudas Fabio Di Giannantonio, que con su Ducati del Pertamina Enduro VR46 les seguía en tercera posición. Lo que dijo en el carrito de golf que llevaba a los pilotos de vuelta a los boxes después de la ceremonia de la Sprint, por tanto, es especialmente interesante.

En un vídeo publicado en las redes sociales, se dirige a Marc y le dice: "Bez se ha caído delante de mí. De todos modos tienes que mirar cuando vuelves a entrar, j***r, él estaba dentro dentro, estaba aquí", explica imitando la dinámica. En ese momento Marquez responde con lo que dijo posteriormente en las entrevistas: "Pero yo no hice nada raro, esa era mi trazada de siempre, la hacía así en cada vuelta".

"Diggia", piloto de Ducati pero también italiano y sobre todo compañero de 'Bez' en la VR46 Riders Academy, no dice que el #93 deba ser sancionado, y es que de hecho él estaba haciendo prácticamente la misma trazada que Marc y ahí están las imágenes, aunque parece claro que considera que si hubiese prestado más atención, probablemente el contacto no se habría producido.

Así lo explicaron los protagonistas:

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