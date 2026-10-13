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Di Giannantonio sufre en Indonesia: "Había un agujero en el neumático, tuve suerte de poder acabar"

Tras un sábado muy positivo, Fabio Di Giannantonio tuvo que hacer frente a un problema inesperado en la carrera larga del GP de Indonesia, y solo pudo terminar octavo.

Matteo Nugnes

Publicado: 13 oct 2026, 17:34

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El fin de semana en Mandalika fue probablemente uno de los mejores para Fabio Di Giannantonio desde el parón veraniego. Por primera vez desde el Gran Premio de Alemania —el último antes de la pausa estival—, el piloto del Pertamina Enduro VR46 logró volver a la primera fila de la parrilla y subir al escalón más bajo del podio en la carrera Sprint.

Un sábado que dejaba entrever la esperanza de poder lograr algo importante también el domingo, precisamente en lo que es una segunda carrera de casa para el equipo de Tavullia, al tratarse de la sede de su patrocinador principal.

Sin embargo, la decoración especial con el Garuda —figura mitológica hindú y budista, que también es el símbolo nacional de Indonesia— no le dio suerte al corredor romano, que tuvo que conformarse con terminar octavo, a casi 20 segundos del ganador, Marco Bezzecchi. Un resultado, sin embargo, condicionado por un problema inesperado.

"De nuevo me encontraba en una buena situación para mantener, digamos, mi posición y mi ritmo. Sabíamos que las Aprilia eran más rápidas que nosotros, así que nuestro objetivo era estar lo más cerca posible de ellas. Pero luego, tras la décima vuelta, el neumático delantero empezó a desgastarse y tuvimos unas vibraciones muy fuertes", declaró Di Giannantonio a los periodistas presentes en Lombok, entre ellos los de Motorsport.com.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Tuvimos mucha suerte de no caernos y de poder terminar la carrera. Descubrimos que había un agujero en el neumático delantero. Fue duro, pero, aparte de eso, estuvimos a la altura. Así que hay muchos aspectos positivos y ahora miramos hacia adelante", añadió.

Cuando se le preguntó si había tenido algún indicio a lo largo del fin de semana, continuó: "Rotundamente no. Estaba manteniendo mi ritmo con calma porque sabía que la carrera era larga. Así que me dije: 'Vale, ahora es el momento de apretar, es el momento de hacer 30.2, 30.3'. Luego, en la décima vuelta, tuve un bloqueo de la rueda delantera muy fuerte y, a partir de ese momento, mi carrera se acabó".

En cualquier caso, el balance del Gran Premio de Indonesia sigue siendo positivo para 'Diggia': "Creo que ha sido uno de los mejores fines de semana de este año: la primera fila, y luego el podio en la sprint. Con estas Aprilia tan competitivas, creo que también en Indonesia hemos demostrado tener un buen ritmo. Así que estoy muy contento. Solo tuvimos ese problema con el neumático delantero en carrera, pero, aparte de eso, estuvimos en la lucha. Así que debemos estar orgullosos", concluyó.

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