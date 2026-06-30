Di Giannantonio explica cómo vivió su duelo con Márquez 'a lo Rossi' en Assen

Fabio Di Giannantonio y Marc Márquez dejaron una de las grandes imágenes del Gran Premio de los Países Bajos de MotoGP. Peleando por la cuarta posición de la carrera larga, italiano y español emularon un duelo del que Márquez ya había sido protagonista, con Valentino Rossi, en la célebre carrera disputada en Assen en la temporada 2015.

Precisamente hace 11 años, el 27 de junio de 2015, el #46 y el #93 vivieron uno de los puntos álgidos de su rivalidad aquel año, que posteriormente estallaría en Malasia. En una lucha por la victoria que se alargó hasta la última vuelta en La Catedral, Márquez trató de adelantar a Rossi por el interior en la última curva.

En una chicane de meta que se presta a que sucedan cosas, Márquez fue demasiado al límite, aunque hizo la curva; Rossi se fue por la escapatoria de grava, sin sitio, pero optó por apretar por fuera, para finalmente llevarse la carrera ante el de Cervera. Dirección de Carrera mantuvo el resultado tal cual, al considerar lo ocurrido un lance de carrera, y tras la prueba, al ser preguntado por lo sucedido, Márquez indicó que ese día había aprendido "motocross".

La divina providencia quiso que el vigente campeón del mundo se encontrara en la misma situación este pasado domingo, 28 de junio de 2026, pero con los papeles invertidos. En este caso, fue Márquez quien recibió el ataque de Fabio Di Giannantonio, que ahora tiene por jefe a Rossi en el VR46, por la cuarta plaza. El romano lanzó un ataque demasiado optimista, y a Márquez no le quedó otra que irse por la grava, aunque en esta ocasión Marc no apretó y sí perdió tiempo.

A diferencia de 2015, esta vez, sin embargo, sí hubo una sanción de los comisarios. A Di Giannantonio le cayó una Long Lap Penalty, pero no por tocar a Márquez, sino por ir por el verde y, en efecto, no hacer apropiadamente la curva. "Yo acato, corro y callo", fue la valoración del ilerdense sobre la decisión. Finalmente, 'Diggia' cumplió la penalización, y en las vueltas finales pudo rebasar a Marc y Alex Márquez para terminar cuarto. El #93 cruzó la línea de meta sexto, pero cayó a la séptima plaza por ir por la escapatoria verde en la última vuelta de la carrera.

Tras la carrera, Di Giannantonio habló de la acción con Márquez. El transalpino consideró una simple coincidencia que fuera igual que la de 2015 entre los ahora nueve veces campeones del mundo.

"Cuando he vuelto a ver las imágenes, ha sido muy interesante ver las similitudes, pero a veces ocurre que suceden este tipo de cosas. A veces también lees sobre coincidencias a nivel de fechas u horarios, pero creo que es solo eso, una pura coincidencia", empezó diciendo a los medios, entre los que estaba Motorsport.com.

'Diggia' reconoció que esperaba alguna penalización, pero que se puso nervioso cuando le indicaron la Long Lap: "En ese momento sí [me puse nervioso], aunque me esperaba una pequeña penalización, porque había recortado la chicane. Pero no recordaba perfectamente el reglamento. Cuando lo vi en el 'dashboard' enseguida me pregunté por qué, pero luego lo entendí de inmediato. Mi error fue que este fin de semana no había probado la Long Lap, porque siempre lo hago al menos una vez. Así que no estaba seguro de hacerla bien, pero logré hacerla de manera aceptable. Al final, de todos modos, había recortado la chicane, así que está bien así", indicó.

Al respecto de su carrera, que le deja tercero de la general de MotoGP a apenas 16 puntos de Jorge Martín, 'Diggia' se mostró satisfecho: "Ha sido una gran carrera, estoy feliz. Es otra medalla de chocolate, pero es muy buena. Sabíamos que las Aprilia eran fortísimas aquí, y por eso es increíble haber logrado reducir la brecha con respecto al primer lugar de la clasificación del Mundial".

"El cuarto puesto está bien, porque también ha sido una carrera dura, la más dura del calendario desde el punto de vista físico; ya sabemos que Assen es extremadamente exigente. Pero al final, cerramos el fin de semana con una gran sonrisa", remachó.