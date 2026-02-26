Di Giannantonio elogia la Ducati GP26: "Da más confianza en la parte delantera"

Marc Márquez, Alex Márquez y Pecco Bagnaia. Estos son los nombres a tener en cuenta del inicio del temporada 2026, los que han causado mejor impresión en Ducati, a los que se puede sumar la tropa de Aprilia. Sin embargo, hay un piloto que quiere sorprender, Fabio Di Giannantonio, que este año disputa su tercera temporada con los colores del VR46 y, sobre todo, la segunda con una moto oficial.

Al igual que en 2025, en 2026 el italiano contará con una de las motos oficiales fabricadas por los de Borgo Panigale, pero con una diferencia sustancial. La GP26 parece ofrecer ya esa confianza y constancia que le faltó a la GP25 el año pasado, más difícil de poner a punto, sobre todo debido a una falta de feeling en la parte delantera.

Un problema denunciado sobre todo por Bagnaia, pero que también afectó a Di Giannantonio, cuya temporada se caracterizó por continuos altibajos. Cuando la puesta a punto le devolvía la confianza, el italiano se convertía en uno de los más rápidos en pista, con varios podios. Sin embargo, acabó con algunos remordimientos, por demasiadas caídas o clasificaciones negativas que comprometieron su buen ritmo de carrera.

Sin embargo, cuando esa confianza fallaba, todo se complicaba inevitablemente. Lo que realmente le faltó a 'Diggia' el año pasado fue, sobre todo, la constancia en el rendimiento, en parte relacionada con las dificultades encontradas para 'adaptar' la moto a sí mismo. Sin embargo, retomando lo explicado por Bagnaia, la GP26 parece estar hecha de otra pasta, capaz de garantizar esa sensación en el tren delantero que en 2025 se había perdido.

"Parece que sí [que la GP26 es más sencilla]. En Sepang me daba un poco de miedo decirlo porque solo habíamos rodado en una pista, pero al llegar aquí no hemos tocado mucho la moto, por lo que la configuración básica ya parece estar ahí. Me siento muy bien con la moto. Te da más confianza y parece más sincera en la parte delantera, así que es muy positiva", explicó Di Giannantonio en la previa de la primera cita del curso.

"Obviamente, tenemos que ver cómo va en las carreras, en diferentes pistas y todo lo demás, pero la base de esta nueva moto, con los nuevos componentes, parece más honesta y predecible. Es un excelente punto de partida también para la moto", añadió el romano, que destacó sobre todo la previsibilidad del comportamiento de la GP26 como uno de los aspectos clave de la confianza recuperada.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images

Como también ha destacado el piloto de VR46, esto no significa que la GP25 no fuera una moto extraordinaria: basta pensar que Márquez dominó el Mundial, conquistando el título con varias carreras de antelación. Sin embargo, precisamente esa dificultad para mantener un rendimiento constante hacía complicado que los demás corredores replicaran los picos de rendimiento del español.

Di Giannantonio ha explicado que también ha elegido qué carenado utilizar para esta temporada, pero no ha querido entrar en detalles: "He probado todos los carenados disponibles y hemos decidido... No sé si puedo decir el nombre del carenado, pero lo veréis y es bastante común, por así decirlo. Pero es importante no darle un nombre relacionado con el año de la moto".

El 2026 también representa un año crucial para el transalpino, no solo porque se juega una parte importante de su futuro, sino también porque es la primera temporada en la que ha podido contribuir realmente al desarrollo de una nueva moto, gracias también al trabajo realizado en los test de invierno. En 2025, en su primera temporada con una moto oficial, se lesionó en la pretemporada, lo que limitó su fase de adaptación en los primeros meses. A esto se sumaron las molestias físicas acumuladas previamente.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Foto de: Icon Sportswire vía Getty Images

Por el contrario, sin ninguna lesión que le limitara, este año no solo ha podido participar activamente en el desarrollo de la Ducati durante los ensayos, sino que también ha podido afrontar una preparación física diferente, pensada para minimizar los problemas de resistencia en carrera.

"Ha sido un invierno intenso. He podido entrenar mucho físicamente, que era el objetivo principal para este año, y me siento realmente preparado: físicamente estoy en el mejor estado de forma de mi carrera deportiva, así que es fantástico. También ha sido genial porque hemos podido dar muchas vueltas en los test. Es la primera vez que puedo involucrarme de verdad en el desarrollo de la moto ya desde el invierno, así que ha sido positivo".

"La diferencia con respecto al año pasado es que he podido entrenar y ganar algo de músculo. El año pasado no fue posible. Es muy difícil ganar masa muscular durante la temporada, entre carreras y viajes: tienes que parar y volver a empezar demasiadas veces, y físicamente solo consigues mantener más o menos la forma".

"Este invierno, en cambio, he podido esforzarme, así que me siento muy bien. En todas las tandas largas, en todos los días de pruebas, con todas las vueltas que he dado, siempre he podido frenar con fuerza, que es lo más importante en MotoGP. Así que, por ahora, me siento muy en forma", concluyó el italiano.