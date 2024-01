Di Giannantonio detalla su objetivo para la temporada 2024 de MotoGP

De todos los pilotos que cambian de equipo este año, Fabio Di Giannantonio es el único que permanece con el mismo fabricante. Su paso de Gresini Racing al Pertamina VR46 forma parte, por tanto, de una cierta continuidad, ya que seguirá pilotando una Ducati, lo que le permite albergar esperanzas de aprovechar su excelente estado de forma de finales de 2023, cuando se convirtió en un habitual aspirante al podio y consiguió su primera victoria en carrera larga en Qatar.

El italiano espera estar a ese nivel todo el año en 2024. "Por supuesto, mi objetivo es desarrollar mi carrera deportiva positivamente, para hacerlo mejor que en todas mis actuaciones del año pasado", dijo Di Giannantonio en la presentación del VR46. "El final de temporada fue fantástico, y el objetivo será volver a ese nivel, estar constantemente entre los cinco primeros. Dependerá de los tests de dentro de una semana, así que de momento estamos concentrados en estar lo más preparados posible para Sepang y listos a partir de la primera carrera, de Qatar."

El transalpino cambió su estatus en el paddock gracias a su triunfo en Losail y a su brillante nivel al final de la campaña, ya que también consiguió un podio en Phillip Island y otro en Valencia, aunque perdió este último por exceso de presión en los neumáticos. Sin embargo, el propio piloto insiste en que su día a día ha cambiado muy poco.

"Soy el mismo 'Diggia' de antes. Ahora me conoce más gente. Me reconocen quizás un poco más, pero vivo en una gran ciudad, en Roma, así que hay más pasión por el fútbol, y el motociclismo es un poco secundario. Soy una persona completamente normal. No ha cambiado demasiado para mí, eso es bueno, me gusta ser una persona normal".

Fabio Di Giannantonio empezó a despuntar justo cuando su presencia en MotoGP se veía amenazada. Su primer destello fue un cuarto puesto en el GP de Indonesia, justo después de saber que Marc Márquez le sustituiría en Gresini, y logró su primer podio en Australia para posteriormente ganar en Qatar, cuando no estaba seguro de seguir en la parrilla.

"Sinceramente, nunca presté demasiada atención a eso", comenta en retrospectiva, asegurando que la necesidad de seducir a un nuevo equipo no influyó realmente en su nivel en la pista. "Me gusta la presión porque a veces es bueno tenerla, te motiva. Siempre me gusta la presión. De momento, el objetivo principal es la moto, empezar bien".

El italiano ya confirmó, además, que no tiene una motivación especial por enfrentarse con Marc Márquez y batirle en este 2024: "Mi motivación es mirar mis estadísticas, cuando veo que no tengo un título al lado de mi nombre. Esa es mi principal motivación, quiero una estrella junto a mi nombre, así que el objetivo es ser el mejor. Ni Marc ni nadie tiene la capacidad de motivarme más que eso", finalizó.