Entrevista

MotoGP GP de Malasia

Di Giannantonio: "¿Ayudar a Márquez? Yo tengo que pensar en mis objetivos con VR46"

Fabio Di Giannantonio subraya que no quiere influir en absoluto en la lucha por el título de MotoGP, y que su objetivo es dar lo mejor de sí mismo con su equipo.

Francesco Corghi

Publicado: 29 oct 2026, 13:10

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Fabio Di Giannantonio está especialmente motivado de cara al Gran Premio de Malasia, pensando en los primeros meses de 2026, cuando en los test invernales de Sepang inició un camino bastante interesante y motivador.

Durante los primeros ensayos oficiales de la pretemporada, el romano obtuvo excelentes resultados en cuanto al comportamiento de su Ducati, con la que se sintió cómodo tras las dificultades de la temporada anterior. Al volver al circuito malasio, el piloto del VR46 espera poder encontrar las mismas condiciones para rendir al máximo, basándose precisamente en lo que pudo experimentar en los meses previos al inicio de una campaña en la que luego demostró grandes cosas.

"Sepang siempre ha sido un circuito bonito, muy completo: por eso venimos aquí a hacer test en invierno y espero de verdad poder recuperar esas buenas sensaciones que tuve entonces, porque me sentí muy a gusto. Espero poder dar lo mejor de mí el domingo", declaró este jueves a los medios, entre los que estaba Motorsport.com.

"Por otra parte, venimos de un fin de semana extraño, en el que no corrimos, lo cual es una pena porque, al fin y al cabo, Phillip Island es una pista realmente bonita y había mucha gente que acudió a vernos".

"Mentalmente no ha sido un problema, estamos acostumbrados a concentrarnos en muy poco tiempo y a entrar en 'modo carrera'. La pista estaba en buenas condiciones, pero los problemas relacionados con la seguridad y con el helicóptero, que no podía despegar, evidentemente son lo primero".

"Aquí, esperamos que el tiempo no influya demasiado; sabemos que todo puede cambiar en cuestión de unas pocas horas. Pero, como decía, en los test me sentí cómodo con la moto y espero poder ir igual de rápido, aunque siguen existiendo las incógnitas relacionadas con los neumáticos, que son diferentes a los que teníamos en la pretemporada, y con el asfalto, que se pulió para la Fórmula 1, lo que acaba creando baches", siguió.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Foto de: Qian Jun / MB Media vía Getty Images

Sin detenerse demasiado en los análisis sobre si el trazado de Kuala Lumpur puede ser un circuito más adecuado para Aprilia o Ducati, para el #49 el objetivo está muy claro: intentar conseguir su mejor resultado personal en el campeonato, descartando la posibilidad de meterse en la lucha por el título y convirtiéndose en un aliado de Marc Márquez.

"Creo que, llegados a este punto, está claro que tanto Aprilia como Ducati, junto con sus pilotos, han hecho un trabajo magnífico. De hecho, están luchando por el título, así que ya no tiene sentido decir si un circuito es más favorable para unos u otros".

"¿Ayudar a Márquez? Yo pienso en mi campeonato y quiero intentar sacar el máximo partido. Visto de amarillo y eso es lo que me importa; todavía tengo la posibilidad de acabar en tercera o cuarta posición en la general y debo pensar en mis intereses y en los de mi equipo, consiguiendo el mejor resultado posible".

"Sé que no será fácil y tendremos que esforzarnos mucho en las próximas carreras para alcanzar un objetivo así, pero nunca digas nunca y estamos aquí para darlo todo", cerró 'Diggia'.

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