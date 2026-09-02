Di Giannantonio: "Llevamos sufriendo algunos fines de semana, pero sabemos exactamente por qué"

Para Fabio Di Giannantonio, el Gran Premio de Aragón fue una carrera que pasó casi desapercibida. Uno de esos fines de semana que merecerían un aprobado justo de nota, sin infamia ni alabanza. No es un suspenso, pero teniendo en cuenta a lo que nos ha acostumbrado el italiano esta temporada y dadas sus propias ambiciones, el séptimo puesto en Aragón se le quedó inevitablemente corto.

En general, el de MotorLand fue un fin de semana en el que varias cosas no le funcionaron, pero lo positivo para el del VR46 es que dice conocer bien las razones. El viernes, gran parte de la primera sesión de entrenamientos libres se vio marcada por una falta de conexión con la moto, lo que le obligó a revisar la configuración y le hizo perder la oportunidad de probar algunos experimentos programados para la sesión.

Esto cambió la perspectiva de todo el fin de semana, ya que Di Giannantonio se vio siempre en una situación de remontada, y los ajustes probados el sábado por la mañana no aportaron el salto de calidad esperado, lo que afectó tanto a la clasificación como a la carrera al sprint. Una lástima, sobre todo porque tras los entrenamientos del viernes tenía cierto optimismo y la esperanza de encontrar 'algo' más al día siguiente.

Sin embargo, ese 'algo' nunca llegó. El corredor romano no logró mostrar la misma regularidad que en otras citas, en las que a menudo había demostrado ser tan rápido como para intentar ser la mejor Ducati en pista. Esto le llevó a terminar incluso por detrás de Fermín Aldeguer, el piloto que ocupará su puesto en el equipo de Valentino Rossi. Pero lo que realmente le dejó un sabor amargo al italiano, más que el resultado, fue su diferencia con la cabeza de carrera.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Di Giannantonio terminó a 23 segundos de Marc Márquez, a 20 del podio y a 15 de la otra Ducati GP26 del equipo Gresini, pilotada por Alex Márquez. El objetivo era intentar terminar entre los cinco primeros para limitar los daños, pero la diferencia fue tan grande que incluso ese objetivo resultó difícil de alcanzar. Y no es de extrañar, porque Aragón es uno de esos circuitos en los que, cuando faltan las sensaciones adecuadas, la desventaja tiende a aumentar más que en otros lugares, como ya se ha visto en el pasado.

"Nos ha costado mucho este fin de semana, así que el objetivo, como ya dije el sábado, era que me habría conformado con volver a casa entre los cinco primeros. Por desgracia, no nos hemos acercado ni de lejos al Top 5, ni siquiera en cuanto a diferencia de tiempo. Llevamos un par de fines de semana con dificultades, pero lo bueno es que sabemos exactamente qué está pasando", explicó 'Diggia' tras la carrera.

"Ha habido algunos contratiempos que nos han impedido seguir un plan de trabajo lineal durante el fin de semana en dos ocasiones. El sábado por la noche, ya bastante tarde, descubrimos lo que había pasado en la carrera al sprint, así que hay algunas cosas que, por desgracia, están ocurriendo y que, al final, nos ha costado más controlar".

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Hemos salvado lo que se podía salvar; lo único positivo de este domingo es que estamos cuartos en el campeonato. Le hemos quitado algunos puntos al pobre Ai Ogura, que por desgracia no está aquí por la lesión. Ahora hay que centrarse en Misano, donde estoy seguro de que podemos dar un giro a la situación. Hay que seguir trabajando porque hay cosas que no han salido bien. Pero, obviamente, saber qué es lo que no ha funcionado te ayuda mucho a trabajar en ello", siguió.

El transalpino ya había tenido dificultades en Aragón en el pasado y, en cierto modo, no le sorprende no haber conseguido dar con la tecla este pasado fin de semana. El objetivo ahora será pasar página, empezando por Misano, su circuito de casa, e intentar volver al nivel que mostró antes del parón veraniego. En este sentido, Di Giannantonio sabe que probablemente tendrá que sufrir en Austria, pero cree que en los demás circuitos tendrá posibilidades de hacerlo bien.

"El único circuito realmente complicado para mí en el campeonato, y que siempre lo ha sido, es el de Austria. Allí espero hacerlo mejor, pero creo que habrá que sufrir un poco. Pero también es cierto que este año, en muchos circuitos en los que hasta ahora nos ha costado, hemos conseguido ser rápidos".

"Aragón, en concreto, ha sido el único circuito del calendario en el que no hemos logrado dar ese giro. Así que hay que tener confianza; al fin y al cabo, cuando el fin de semana va bien, la moto funciona muy bien. Yo siempre soy bastante rápido, así que pienso que, sea como sea, tenemos muchas posibilidades de luchar por ello. Hay que ser positivos de cara a Misano".