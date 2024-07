Di Giannantonio y su abandono en Sachsenring: "Empezó a ser realmente peligroso"

Fin de semana de luces y sombras para Fabio Di Giannantonio. Pese a venir en línea ascendente en los últimos grandes premios, el italiano se encontró con varios problemas en Sachsenring, que empezaron pronto, el viernes, con una fuerte caída durante los entrenamientos en la que acabó con uno de sus hombros tocado.

Eso le afectó para el resto del fin de semana, sobre todo en la sprint del sábado, donde no pudo pasar de la duodécima posición, por detrás de su compañero de equipo. Físicamente, se encontró mejor el domingo, pero en ese caso lo que terminó con todas sus opciones fueron problemas mecánicos en su Ducati.

El piloto del Pertamina Enduro VR46 se tuvo que retirar en la novena vuelta de la prueba, programada a un total de 30, por un fallo mecánico que fue empeorando hasta volverse "realmente peligroso", según confesó tras la jornada del domingo a los medios, entre los que estaba Motorsport.com.

Así explicó Di Giannantonio lo que vivió: "La sensación que tuve fue que, vuelta tras vuelta, iba perdiendo agarre. Pero entonces me di cuenta de que la presión del neumático trasero había bajado. El indicador de 'warning' apareció en mi dashboard. Intenté seguir en carrera, pensando que podría ser sólo un aviso, y que podría no ser correcto. Pero entonces empezó a ser realmente peligroso, porque perdía [el control del] tren trasero todo el tiempo, así que paré en boxes y nuestra carrera terminó ahí".

Sin embargo, el transalpino no supo dar una respuesta a por qué pasó eso, ya que, por lo que confirmó, no dañó sus compuestos en uno de los bordillos de la pista germana: "Estaba prestando mucha atención al desgaste de los neumáticos, y no pasé nunca por un piano de forma brusca. Estamos intentando entender qué pasó. Aparte de la goma, todo parecía estar bien. Quizá se deba a la llanta, a las válvulas o a otra cosa. Sinceramente, no lo sabemos".

"Salí muy mal, pero luego me mantuve en el segundo grupo. Quería intentar remontar. Es una pena, porque en mi opinión teníamos muy buen ritmo, como demostramos [en el Warm Up de por la mañana]. Creo que podría haber acabado muy cerca del podio con una buena remontada, pero con 'peros' no se llega a ninguna parte. Tenemos que entender lo que ha pasado para asegurarnos de que no vuelva a ocurrir", finalizó 'Diggia', resumiendo la carrera y pensando ya en el futuro.