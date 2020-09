El “desempleado” Dovizioso que perdió una apuesta

Con la colaboración de uno de sus patrocinadores personales, Andrea Dovizioso estrenó un documental el pasado año, el tercero seguido en el que terminaba subcampeón del mundo de MotoGP, con un título sugerente: “Undaunted”, que en castellano se puede traducir como impávido o impertérrito.

Dovi incorporó ese nombre a la decoración de su mono, en la parte trasera, como uno de sus signos de identidad. Este fin de semana, en Misano, el corredor que anunció recientemente que no seguirá en 2021 con Ducati y que no tiene contrato con ningún equipo para el año que viene, sorprendió con un cambio en esa zona de su vestimenta.

La palabra “Undaunted” dejó paso a otra que decía: “Unemployed”, o lo que es lo mismo, desempleado o en el paro. Un guiño a su situación que el piloto, aseguró, fue fruto de una apuesta con sus amigos.

“Me vi obligado a poner eso porque perdí una apuesta con mis amigos”, dijo.

“Antes de llegar a Misano me dijeron que si salía líder del Mundial tras la primera carrera, en la segunda tenía que ponerme eso en el mono. Y así pasó, aunque no trabajé muy bien para que se diera, ya que terminé séptimo la carrera”, recordó.

“Pero sucedió y, por tanto, tuve que ponérmelo. Si apuestas algo con tus amigos no te puedes volver atrás. Me obligaron a hacerlo”, justificó la broma.

Pilotaje antinatural

Volviendo al plano deportivo, Dovizioso explicó que necesita hacer un pilotaje antinatural para poder conducir la Ducati con los neumáticos de este año.

“Es muy difícil cambiar la frenada porque pasan muchas cosas al frenar. Lo que he venido haciendo en los últimos tres años no está funcionando. Cambiar la forma en que he pilotado y adaptarme a lo que se necesita es muy difícil”, valoró.

“Además, la puesta a punto de la moto es completamente diferente a la que hicimos en los últimos tres años. No es instintivo para mí pilotar como lo tengo que hacer, y debo esforzarme mucho para conducir. Esa, es la razón por la que estoy sufriendo un poco”.

Dovizioso se vio obligado a pasar por la Q1, y en la Q2 no pudo sacar una vuelta realmente rápida, por lo que saldrá 10º, desde la cuarta fila.

“Necesitaba dos décimas para estar en las dos primeras filas, pero no pude hacer una vuelta perfecta en la Q2. Por la tarde mis sensaciones han mejorado, pude frenar más fuerte y el 1:31.581 fue bueno. Creo que estamos más cerca que en la carrera de la semana pasada, pero no donde yo esperaba estar”, zanjó el de Forli.

