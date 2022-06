Quartararo asume su "error de novato": "He sido estúpido"

Cargar el reproductor de audio

Fabio Quartararo abandona el Circuito de Assen con mal sabor de boca tras concluir con un cero este domingo. El vigente campeón del mundo, dispuesto a firmar un resultado significativo durante la última carrera antes del parón veraniego, se fue al suelo mientras disputaba la victoria contra Pecco Bagnaia en el Gran Premio de los Países Bajos. El piloto titular de Yamaha intentaba ingresar en lo más alto del cajón honor cuando se vio obligado a salir del trazado tras un accidente en la quinta curva.

"Cometí un error de novato", confesó Fabio a Canal+. "Quería empujar demasiado desde el principio. Es con estos errores que aprendes para el futuro, pero fue un error realmente estúpido", lamentó.

"Me he querido precipitar, he atacado como si fuera la última curva de la última vuelta y al final he hecho un error de novato. No ha ido bien y al final me he caído dos veces en la misma curva. Una carrera para olvidar", analizó el francés tras concluir la carrera.

En este movimiento se vio involucrado su rival más próximo en la hoja clasificatoria, Aleix Espargaró. El piloto de Aprilia fue partícipe de las consecuencias de la caída de Quartararo, saliendo del trazado y alejándose en la tabla de tiempos.

Sin embargo, el de Granollers consiguió reincorporarse a la pista, siendo protagonista debido a su gran remontada y último adelantamiento del domingo, una maniobra en la que pasó a dos pilotos en la chicane.

Con carga de culpa, el piloto francés no dudó en acudir al garaje de Aprilia tras concluir la prueba en señal de disculpa.

"No, no han salido bien [las cosas], así que [fui a] pedir disculpas a Aleix [Espargaró], que he arruinado su carrera, pero bueno, no lo hemos hecho aposta, por supuesto. A pasar unas buenas vacaciones a pesar de este resultado pero nada, disculpas a Aprilia y a Aleix", insistió el vigente campeón del mundo.

"Hubiéramos salido líderes de aquí en todo caso", calculó Fabio. "Pero es una pena, porque podríamos haber sacado muchos puntos. Toca aprender de lo que hemos hecho mal y olvidar lo más rápido posible esta carrera".

Aleix Espargaró, por su parte, aceptó las palabras del piloto francés y concluyeron la disputa con un abrazo entre ambos pilotos. Cuando se le preguntó por posibles secuelas físicas tras la segunda caída, Fabio quiso tranquilizar a los medios.

"Sí, sí, estoy bien, un poco de dolor de cabeza pero nada", sonrió el francés. "Podríamos haber marcado un ritmo muy bueno y luchar por la victoria. Estos son errores de los que se aprende para el futuro", razonó el vigente campeón del mundo.

"Fui a pedir disculpas [a Aleix Espagaró], porque el ganador hoy fue él por el ritmo que tenía. Solo para disculparme por mi error. Hizo una muy buena carrera".

Sobre las razones por las que volvió a pista, el francés comentó: "Quería reiniciar e intentar sumar algunos puntos, pero vi que la moto era un problema. Paré, el equipo me dijo que volviera a pista en caso de lluvia, pero cuando lo hice pude ver que algo andaba mal. Lo intenté, pero no sé, tenemos que analizar la caída, pero perdí la parte trasera de manera brusca, así que veremos qué dicen. Cometí un error de novato", confesó Quartararo.