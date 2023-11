La denuncia de un rival obliga a Aprilia a retirar su nuevo embrague automático

Maverick Viñales lamentó este jueves, desde Malasia, no poder seguir empleando el último sistema de salida introducido por la marca de Noale. "Eso nos está perjudicando. Pero no puedo decir nada más", se limitó a decir el español. Preguntado después Aleix Espargaró, su compañero de equipo, este puso punto en boca: "¿Maverick ha dicho eso? no podemos hablar de este tema", respondió ante la cuestión planteada por quien escribe estas líneas.

Cuando Motorsport.com trató de darle sentido al misterio, la respuesta de todas las voces de Aprilia consultadas fueron la misma: "Se nos ha prohibido hablar de esto". No obstante, Motorsport.com puede certificar que una denuncia de un fabricante de la competencia ha obligado a Aprilia a dejar de emplear, desde el Gran Premio de Australia, la última especificación de embrague incorporada a la RS-GP, y que perseguía acelerar la arrancada, uno de los aspectos en que Espargaró y Viñales se sentían en mayor desventaja respecto de sus rivales.

Varias de las fuentes consultadas sospechan que la reclamación provino de KTM, que considera que esa versión del embrague en cuestión incumple el reglamento técnico, dado que su funcionamiento depende demasiado de la centralita electrónica. De hecho, esta es un área del reglamento que se está revisando, dado que presenta algunas zonas grises. En un primer momento, los responsables técnicos del campeonato dieron el visto bueno al componente, al considerar que no funcionaba de forma completamente automática, sino que precisaba de la acción del piloto.

"Solo hay que ver el vídeo de cómo salen las Aprilia, para entender que es un embrague automático, como el que utilizan los Fórmula 1", explicó a Motorsport un ingeniero de pista en el paddock de Sepang.

Lo más asombroso del caso es que, desde principio de temporada, KTM había desarrollado un nuevo sistema de salida en sus RC16 que les había permitido dar un paso adelante enorme, hasta el punto de que, en Mugello, Jack Miller tuvo tiempo de pasar del quinto puesto de la parrilla al primero en media recta, y mostrarle la 'V' de la victoria al poleman Pecco Bagnaia levantando la mano del puño izquierdo del manillar de su moto.

El sistema introducido por KTM en junio, les permitió ser la moto que mejor salía de toda la parrilla. "Es increíble que Binder salga desde la cuarta fila y en la primera curva esté liderando la carrera, eso si que hay que investigarlo", le dijo a Motorsport un veterano técnico de la casa de Noale.

A raíz de las quejas de sus pilotos por sus problemas a la hora de salir en parrilla, Aprilia diseñó un embrague que, teóricamente, no es automático pero su funcionamiento es igual que si lo fuera, lo que llevó a la citada reclamación y a tener que retirarlo.

KTM, además de la reclamación por el embrague de Aprilia, pidió a la comisión técnica una modificación del reglamento actual para conseguir homologar su propio embrague, de funcionamiento muy similar al de Aprilia. De momento, el fabricante austríaco retiró en la última carrera, en Tailandia, de sus motos el sistema de forma voluntaria, a la espera de esa posible modificación del reglamento que les permita volver a utilizarlo.

Con Aprilia y KTM sin poder utilizar sus nuevos embragues, Ducati que es el fabricante que hace tres años empezó a trabajar con carbono y ayuda electrónica en su sistema de fricción, vuelve a tener, ahora mismo, el mejor y más rápido dispositivo de salida de la parrila de MotoGP.