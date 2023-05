Mir: "En el largo plazo, el chasis de Kalex puede tener más potencial"

Joan Mir volvió a vivir una jornada difícil como piloto de Honda, durante los entrenamientos libres del Gran Premio de Francia de MotoGP. A pesar de ir cómodo por la mañana del viernes, el mallorquín sufrió por la tarde, se fue al suelo una vez más en esta temporada 2023 (ya se acerca a las 10 caídas en cinco fines de semana) y quedó 13º de la combinada de tiempos, viéndose obligado a pasar por la Q1 de cara al sábado.

Sin embargo, el campeón del mundo en 2020 pudo sacar algo positivo del día: el esperado nuevo chasis fabricado junto a Kalex que la marca del ala dorada tiene a su disposición, con una unidad para cada piloto, después de probarlo en el test posterior al Gran Premio de España en Jerez.

Al término de los entrenos, Mir valoró como positiva la llegada del chasis por las sensaciones que ha conseguido, aunque reconoció que queda trabajo por hacer. "Por la mañana me he encontrado bien, me ha salido todo muy natural, muy 'fácil', y la verdad es que luego hemos decidido seguir con ese chasis. Creemos que a largo plazo puede tener algo más de potencial", dijo.

"Es diferente, me gusta como gira en mitad de curva, parece que el agarre es un pelín mejor... pero hay que entender qué necesita este chasis para ir rápido. No es solo ponerlo con el mismo setting que el otro, a lo mejor necesita algo un poco diferente", comentó, al respecto de qué le falta a la pieza.

Sin embargo, Mir lamentó que no se encontrara tan bien por la tarde como por la mañana: "Esta tarde ha sido una pena, porque por la mañana he sido capaz de hacer varias vueltas en 1:31 muy fáciles y por la tarde me he quedado a medio segundo del crono de la P1, he sido el único en no bajar, pues es una lástima. Creo que podríamos haber tenido algo de margen para pasar por ahí delante, porque creo que hemos hecho un buen trabajo esta mañana".

Sobre si el chasis será la solución a todos los problemas de Honda, el español fue claro: "El chasis puede ayudar un poco. Estamos viendo que aquí con dos décimas te metes delante. Si te puede ayudar a ganar una décima o media por vuelta, a sentirte un poco más cómodo... Ayudaría muchísimo. Aparte, ya no se habla ni de tiempos, se habla de comodidad, de pilotar un poco mejor. Pero está claro que girar no es solo lo que nos falta, en velocidad punta estamos últimos", añadió.

"Faltan más cosas para dar un paso más grande hacia delante, pero igual con esto podemos luchar, quién sabe", siguió, para después confirmar que este sábado "la intención es ir con el chasis".

Por último, Mir explicó cómo se vive en la marca la llegada de esta pieza: "Creo que esto es más las expectativas que igual genera la prensa en el chasis que las que podemos tener nosotros desde dentro. Hemos probado ya muchas cosas, y está claro que con esto por primera vez en este año estuve delante permanentemente, en la P1. Está un poco mejor, pero no creo que sea solo el chasis. Hay que trabajar más, en velocidad punta y en los pequeños detalles", finalizó.