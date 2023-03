Zarco: "En el GP de Argentina me encantaría llegar al podio"

Cargar el reproductor de audio

Johann Zarco se las ingenió en Portimao para ser uno de los protagonistas del movido Gran Premio de Portugal que abrió la temporada 2023 de MotoGP. Tras una discreta carrera al sprint el sábado, en la que no pudo pasar de la octava posición, el piloto de Pramac pudo sentirse mejor el domingo al utilizar el neumático medio trasero para alcanzar la cuarta posición.

Especialmente destacable fue el final de carrera del francés, ya que en las últimas vueltas encontró ritmo y pudo superar a los dos pilotos del equipo oficial de KTM, Brad Binder y Jack Miller, para finalmente adelantar a Álex Márquez en la curva 14.

Este jueves, en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Argentina, el galo valoró positivamente el primer fin de semana del curso y su intenso final. "La verdad es que fue un placer finalizar la carrera así. A 11 vueltas del final pensaba que se iba a hacer muy difícil, pero a 5 mis sensaciones mejoraron. Quizás el resto de pilotos notó que iba cayendo el agarre del neumático trasero y eso fue una ventaja. Mejoré posiciones vuelta a vuelta y al final dije: es ahora o nunca", dijo.

"Sabía que en la curva 11, donde adelanté a Aleix Espargaró, también podía superar a Binder, pero con Álex estaba pensando cómo hacerlo. Quizás en la frenada de la 13, pero no estaba lo suficientemente cerca. Y no me esperaba ganarle el interior de la 14. Cuando vi que se iba largo pensé que tenía que ir a por ello. Y funcionó", explicó sobre sus últimos giros.

Además, el francés quiso dar importancia a la sesión de clasificación clásica, que ahora se disputa los sábados por la mañana con la llegada de las carreras al sprint. "Pasar directamente a la Q2 es el primer objetivo del fin de semana, porque te ahorras energía el sábado. Aunque luego el clasificatorio es un ejercicio especial y tenemos algunos pilotos que parece que están especializados. De inmediato, parece que la primera fila de la parrilla ya está cerrada", comentó.

"Con el blando trasero en Portimao me faltaban sensaciones como para ir rápido en la clasificación, y por eso en la carrera al sprint podría haber tenido mejor resultado, pero no tenía buen ritmo como para acercarme al podio. Con el medio trasero sí tenía mejor feeling, con la constancia podía acercarme a las posiciones delanteras. Ese es el objetivo para Termas: pasar directo a la Q2. Estar en las dos primeras filas seguro que me ayudará para las dos carreras, y eso me puede dar una oportunidad", aseveró al hilo de superar el primer corte de los entrenamientos oficiales.

Preguntado por su objetivo para Termas de Río Hondo, Zarco apuntó al podio. "En Argentina nos encantaría tener ritmo para llegar al podio. El año pasado tenía grandes expectativas, porque Termas es un circuito que me gusta, pero no pude tener buenas sensaciones durante los entrenamientos. El domingo esperaba estar preparado, pero no lo estuve, así que este año tengo un nuevo reto ante mí", finalizó.