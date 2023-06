Zarco: "Intenté llegar a Martín, pero no podía ir más rápido"

Johann Zarco no tenía los focos sobre él este fin de semana, de cara al Gran Premio de Italia de MotoGP. La atención recayó más sobre su compañero de equipo, Jorge Martín, no solo por su trayectoria en esta temporada 2023 sino también después de los entrenamientos del viernes, que le colocaron en el radar de posibles candidatos a la victoria, o al menos cercanos a Pecco Bagnaia. Pero el francés también demostró su buen estado de forma en Mugello.

Y es que Zarco ya avisó en la carrera al sprint del sábado, terminando cuarto y atacando en las últimas vueltas a su rival en Pramac Racing Ducati por el último cajón del podio, para finalmente conseguirlo este domingo, aunque de nuevo por detrás del madrileño.

Así fue la carrera de MotoGP del GP de Italia 2023: Bagnaia logra otro pleno en Mugello con un incontestable doblete; caída de Márquez

El galo comenzó su planteamiento de la carrera antes de la salida, eligiendo el neumático medio trasero para luchar contra el calor en la carrera. Le supo sacar partido a la goma y aguantar en el segundo grupo de la carrera para verse peleando por el podio contra un correoso Luca Marini, que se resistió a ceder el puesto durante varias vueltas.

Finalmente, el #5 consiguió rebasarle e incluso pensó en ir a por su compañero, que estaba a segundo y medio de Pecco Bagnaia y cómodo en la segunda posición, aunque finalmente tuvo que conformarse con una tercera plaza que catalogó como "fantástica".

Así explicó Zarco lo que quiso hacer en la carrera principal de este domingo: "Sabía que con el medio trasero era competitivo, pero el resto también iban muy rápido. Algunos utilizaron el blando trasero y pensaba que al final de la carrera podía darles caza, pero lo gestionaron muy bien", dijo el de Pramac.

"Me costó pasar a Marini y cuando le pasé me propuse tirar para intentar llegar a Martín, que llevaba el blando, pero la verdad es que lo hicieron muy bien y no pude llegar, no podía ir más rápido, hacia mucho calor. El podio es fantástico", comentó para finalizar, alegando que lo dio todo, aunque el calor acabó jugándole una mala pasada. Sin embargo, Zarco llegará cargado de moral al Gran Premio de Alemania de la semana que viene, segunda parada de este triplete consecutivo de carreras.