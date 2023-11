Viñales: "Hemos entendido el secreto de la Aprilia"

Maverick Viñales fue uno de los pilotos que pudo acabar el test de Valencia con sensaciones muy positivas. El piloto de Roses lideró la jornada del martes con un registro de 1:29.253, aunque realmente el tiempo fue lo de menos. Lo que sí importaron fueron sus buenas sensaciones.

El #12 fue la cara buena de Aprilia en una jornada en la que Aleix Espargaró no pudo completar las pruebas vespertinas, al tener que irse al hospital por seguir sufriendo con la fractura en la pierna que sufrió en Qatar antes del GP de Valencia. Así, Viñales continuó asumiendo la línea de desarrollo de la moto de Noale para 2024, y aunque era un día en el que no estaban previstas grandes pruebas, con el prototipo de la próxima campaña pendiente para el test de Sepang, consiguió sacarle partido.

"La verdad es que me han hecho trabajar mucho, pero como siempre es muy importante, porque decide mucho qué dirección seguir en el invierno. Estoy muy contento de haber llevado prácticamente todo el peso del test, para guiar a Aprilia para 2024", comenzó diciendo.

Viñales encontró, sobre todo, novedades en el balance de la RS-GP: "Acabo el test muy contento, pese a que el agarre no era increíble. Hemos probado varias cosas que nos ayudan a mejorar todavía más el equilibrio entre la goma delantera y trasera en la moto, y eso es una gran noticia. Durante todo este año hemos sufrido ese desequilibrio de 'grip', y en el test hemos cambiado la balanza para tener un agarre positivo y que nos ayuda a pilotar mejor".

"Hemos cambiado basculante, otro concepto. Luego también un poco la posición de la moto: un tanque diferente, un asiento muy distinto, que llevaba tiempo pidiéndolo... Eso nos ha hecho mejorar mucho las sensaciones y los tiempos, por supuesto", continuó.

"No hemos probado nada nuevo de motor, ni de chasis. Simplemente queríamos confirmar la dirección del basculante para 2024, y un poquito de aerodinámica. He probado alas diferentes, con mucha más carga. Alas laterales, como las de Ducati. De este test, si puedo decir algo es que hemos sacado muchas cosas positivas", siguió explicando.

Viñales detalló posteriormente su filosofía. El español cree que la Aprilia no necesita grandes revoluciones, sino algunas pequeñas cosas que vayan "un poco mejor". Y que la décima que falta la puede poner él por pilotaje, algo en lo que se centrará.

"Estoy guiando bien la dirección de la evolución de la moto. Cada vez lo siento más. Sobre el chasis de carbono [que probó Lorenzo Savadori el martes], creo que todavía es muy prematuro, tienen que dar más vueltas. A nuestra moto le falta un pasito pequeño, no estamos tan lejos, en muchos circuitos es tan solo una décima. Creo que esa décima el año que viene la voy a hacer yo por pilotaje. No hay que liarse mucho, hay que probar cuatro cosas que vayan un poco mejor y ya está. Motor, si tenemos motor extra en la recta es de ayuda", comentó.

Además, Maverick no se mostró sorprendido por el fantástico debut de Marc Márquez con la Ducati de Gresini, esperando que meta miedo al resto para 2024: "Claro que no me ha sorprendido. Lleva la mejor moto y es uno de los mejores pilotos, si no el mejor. No me sorprende para nada, ya lo sabía. Lo que me gusta es que va a poner nerviosos a los demás".

Por último, el catalán resumió su felicidad por el trabajo con la Aprilia en este final de año: "Yo quiero estar en la lucha. Nuestra moto está ahí. Me ha gustado mucho este final de año porque hemos entendido casi todo. Hemos entendido el secreto de esta moto, y eso nos abre un camino muy grande, porque hoy hemos probado varias cosas y ya sabes en qué dirección tienes que ir. Quiero ser y voy a ser mi mejor versión, así que descansar, poquito", remachó.