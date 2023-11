Viñales: "Si tengo a Bagnaia o a Martín delante les voy a atacar"

Maverick Viñales se las prometía muy felices en Valencia, tanto como para buscar la victoria en la sprint de este sábado. El piloto de Roses empezó la jornada consiguiendo su primera pole con Aprilia, y su ritmo era lo suficientemente prometedor como para pensar en él como un candidato en la carrera. Sin embargo, le traicionó el neumático.

Y es que Viñales fue de los pilotos que optó por el neumático medio, como su compañero de equipo, Aleix Espargaró, el líder del Mundial, Pecco Bagnaia, que reconoció que fue su principal error en la sprint, Fabio Quartararo, Franco Morbidelli o Marco Bezzecchi, entre otros. Tras una fantástica salida llegó a liderar, pero finalmente perdió puestos y finalizó cuarto, el mejor con ese compuesto.

Tras la carrera, el catalán explicó a los medios, entre los que estaba Motorsport.com, el error en la elección, que hará que valore otra opción para la prueba larga del domingo: "He sido el primero con la goma media trasera. No hay nada que reprochar. Hemos trabajado el fin de semana, hemos pensado que la media era la mejor. Pensábamos que con la blanda era jugársela mucho, pero hemos visto que al final el blando [da] una paliza al neumático medio. Es de valorar si mañana vamos con el blando".

Resultó paradójico que Viñales pudiera hacer una gran salida y escaparse, como le pasó a Quartararo, que pasó 15º a luchar por el Top 5. El piloto no se lo explica: "No nos lo explicamos ni nosotros. Es que es totalmente contradictorio a lo que debería ser, ¿no? Pero a veces, no sé, por el tipo de neumático, por la pista, que es nueva, no lo sé. Es muy difícil de decirte por qué. Es una pregunta que nos la hacemos nosotros también. Pero al final, hay que felicitar a los que han escogido la blanda, lo han hecho mejor. Pero ya te digo, no hay nada que reprochar en esta decisión porque hemos ido con ello, tanto Pecco como yo, íbamos con el mismo neumático. Entonces, no era una decisión equivocada, era una decisión que en el papel debería de haber sido la mejor".

"El tiempo por vuelta de los pilotos con el blando era buenísimo. Iban para arriba, así que yo creo que mañana hay que valorar. Hay que mirar esta noche un poco los datos. Si veo que el 60% de la parrilla va con la blanda, iré con ella", continuó.

Además, el #12 remarcó la importancia de la salida: "Estoy súper contento con la salida. He dado pelea y mañana saldré igual. A morder, atacar y luego ya decidirán las gomas. Al final, deciden mucho en este campeonato. Ya veremos cómo llegamos".

Posteriormente, Viñales valoró que Bagnaia también eligiera el neumático medio, y remarcó que no dudará en atacarle a él o a Jorge Martín si se los encuentra el domingo: "No sé si se la va a jugar a ir con el blando. Es que muy difícil, eh. Va a ser complicado. Todo el mundo tiene muchas ganas. Yo también, yo tengo ganas de ganar. Voy a salir a tope. Si tengo a Bagnaia delante le voy a atacar, igual que si tengo a Jorge. Entonces, no lo sé. Ahora mismo están influyendo muchísimo las decisiones y cómo funciona el neumático. Así que intentaremos mañana que funcione bien. Tenemos el warm up todavía para probar".

Viñales también valoró el formato al sprint tras llegar al fin de su primer año: "A ver, es más estresante. Mucho más estresante. No solo para el piloto, también para el equipo, porque al final es una carrera más, tienen que montar la moto, desmontarla, hay mucha historia detrás de ello, pero creo que para el aficionado es bastante divertido".

Algunos pilotos plantean que las carreras cortas no se disputen siempre, sino en algunos grandes premios, como en la Fórmula 1. Viñales lamentó que eso no dependiera de los pilotos: "No está en nuestra mano, eso es la organización, por más que nosotros digamos, si la organización quiere hacer todas, o tres... van a hacer lo que quieran".

"Va a depender mucho de las gomas. No sé, para nosotros, si van todos con la media, sí que va a ser muy diferente, porque el compuesto baja, hay que controlar más, hay que estar más atento. No tengo ni idea, no sé qué decirte porque a lo mejor salgo con la blanda y se muere. Al final la carrera ha sido buena, era el único con la media que estaba ahí peleando con ellos, no puedo pedir más", remachó el español.