Viñales: "De la sprint me quedo con la salida, Aprilia ha respondido"

Maverick Viñales no ha querido faltar a la fiesta de Aprilia en el Gran Premio de Catalunya. La marca de Noale apuntaba alto para este fin de semana y el sábado ha sido una confirmación de ello, con la victoria aplastante de Aleix Espargaró y la tercera posición del de Roses, dando a la marca su primer doble podio en el Mundial de MotoGP.

Y eso que el resultado pudo ser mejor para el #12. Una gran salida le dejó segundo, aunque después perdió el ritmo debido a un incidente con Jorge Martín, lo que según el catalán ya le dejó sin opciones de triunfo. Más tarde, las últimas vueltas estuvieron marcadas por su duelo con Pecco Bagnaia por la segunda plaza, aunque el italiano se llevó el gato al agua tras una magistral defensa y por apenas 51 milésimas.

Tras la carrera, Viñales destacó ese incidente con Martín, aunque entre risas, quitándole algo de hierro al asunto y demostrando que estaba más que contento por el resultado cosechado, a falta de la carrera del domingo.

"No sé qué ha hecho Jorge [Martín]. Me ha pasado [dijo sonriendo]... pero bueno, habrá tenido un toque o algo. Lo miraré, porque me ha fastidiado la carrera. Me han sacado un segundo en esa acción, porque me he ido muy largo en la curva 1, y luego he ido poco a poco, remontando. Pero no teníamos nada extra", dijo Maverick.

"Hay que mirar bien a Aleix, porque llegando al parque cerrado sus gomas se veían muy bien. Las mías y las de Bagnaia, sobre todo la delantera, se veía muy rota en la parte derecha. Tenemos los datos, así que a trabajar y a disfrutar. Felicito a Aprilia, dos pilotos en el podio. Estoy muy feliz por conseguirlo en casa, nunca lo había hecho aunque sea en una sprint. Es emocionante para nosotros", siguió.

Además, Viñales reconoció que en los compases finales no se la jugó tanto como podría haberlo hecho contra el líder del Mundial: "Lo he intentado en la curva 11, por dentro, pero si nos llegamos a tocar uno de los dos se caía. No tenía sentido hacer un movimiento tan agresivo en la sprint. Si hubiera sido en la última vuelta de la carrera por la victoria me la habría jugado y habría entrado seguro. He esperado a la última curva para ver si se abría un hueco, pero Pecco ha hecho un gran último sector".

Algo que destacó el español fue esa salida, después de pedir al equipo mejoras de forma regular en las últimas carreras: "De esta carrera me quedo con la salida, ha sido muy buena. Hemos apretado a los chicos y han respondido, eso es muy importante".

Por último, también comentó que tiene algunas dudas para el domingo en lo respectivo a los neumáticos: "Mañana es una carrera muy larga. Más que por la goma trasera estoy preocupado por la delantera. No sé si correré con la dura, me lo estoy pensando mucho porque la probé y me gustó. Podía frenar súper fuerte, así que me lo voy a pensar", finalizó Viñales.