Viñales dice no saber "dónde está el límite" de la Aprilia

Cargar el reproductor de audio

Maverick Viñales ha vuelto a confirmar en la primera jornada del Gran Premio de San Marino el buen estado de forma en el que se encuentra. Viñales ha sido la mejor Aprilia de la clasificación combinada; algo que comienza a ser habitual, sobre todo tras la lesión de Aleix Espargaró en el pasado Gran Premio de Gran Bretaña.

El español ha registrado el sexto mejor tiempo del día, siendo la segunda no-Ducati de la tabla (solo por detrás de Fabio Quartararo, quinto). Justo a su rueda terminó Aleix Espargaró, en séptimo lugar a menos de cinco centésimas.

Pero, aunque las Ducati han vuelto a mostrarse imbatibles en Misano, Viñales está convencido de que este puede ser un buen fin de semana para las RS-GP. "Parece que se presenta ante nosotros una buena oportunidad", declaró al bajarse de la moto.

"Tendremos que ser muy inteligentes y dar nuestro máximo durante todo el fin de semana", añadió. 'Mack' tiene claro que aún tienen margen de mejora, "sobre todo en el sector cuatro", y se marca como objetivo para la clasificación de mañana terminar entre los tres primeros.

"Los tiempos de hoy son mejorables porque las condiciones no han sido las mejores. No es una cuestión del límite de la moto, sino de las condiciones. Con el blando, deberíamos haber rodado medio segundo más rápidos, lo que nos abría colocado en segunda o tercera posición".

Viñales también destacó el salto adelante respecto a los registros de la pasada campaña. "Cada vez me siento mejor sobre la moto, y Misano es una pista que me gusta especialmente", comentó. "Es impresionante lo mucho que puedes mejorar en un año; en la clasificación del año pasado hice un 1:32.200 o algo así, y este año, con medios, he hecho un 1:31.800".

"He mejorado mucho, y estoy muy contento por ello". Entre los cambios que le han permitido mejorar tanto, destaca la mayor "estabilidad" de la moto, sobre todo "en el tercer sector".

Sin embargo, Maverick dice que aún no ha encontrado el límite con la Aprilia, y prueba de ello es que es de los pocos pilotos del mundial que apenas ha tocado la grava. "Tengo que empujar más", declaró entre risas. "Aún no he encontrado el límite con esta moto, pero estoy empezando a ver que puedo ir muy rápido a una vuelta".

"Obviamente, voy a tener caídas", aclaró, "pero aún tengo que encontrar ese límite". "Es muy positivo comprobar que, aún sin saber dónde está el límite, estoy ahí y potencialmente puedo luchar por ganar carreras. Estoy muy contento con el trabajo que estamos haciendo con Aprilia".

Respecto a los rumores que apuntan a un posible cambio en su equipo dentro del box, Viñales declaró no tener "ninguna información" al respecto. "Estamos muy centrados en el trabajo que estamos haciendo. Eso tendrás que preguntárselo a Massimo [Rivola], porque hasta ahora no me han dicho nada".

"Giovanni y yo estamos trabajando bien, y la forma de trabajar es muy buena. Para mí, en este momento no tiene ningún sentido ponerse a pensar en cambiar mecánicos o ingenieros. Quiero mantenerme centrado en el objetivo. Nosotros no hemos pedido ningún cambio, porque las cosas están saliendo muy bien".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!