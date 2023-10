Viñales y la situación de Aprilia: "Tenemos un muro y necesitamos romperlo"

Maverick Viñales fue uno de los protagonistas del pasado Gran Premio de Indonesia. Respondiendo a las expectativas de la Aprilia en un circuito de poco agarre, el piloto de Roses fue capaz de liderar y de luchar delante en la carrera larga del domingo, aunque finalmente se quedó con la miel en los labios al terminar segundo, por detrás de un Pecco Bagnaia a quien se acercó en los metros finales.

La primera victoria con la casa de Noale se le resiste al catalán, que sin embargo no pierde la esperanza, ni mucho menos. Viñales es consciente de que todo forma parte de un proceso de crecimiento, y que acabará cayendo el "muro" ante el que está la RS-GP, tal y como comentó este jueves en la rueda de prensa del GP de Australia.

"Mandalika fue maravilloso", empezó diciendo el #12, haciendo balance de la carrera anterior. "Estuvo muy bien liderar la carrera y algunas vueltas, porque puedes entender más cosas y recuperas la confianza y el ritmo, y eso es fantástico, es una sensación enorme. En las últimas carreras he logrado grandes cosas, desde Montmeló he tenido buenas sensaciones y eso es muy importante".

"Llegamos a Phillip Island, sabemos que es una pista que se me suele dar bastante bien, pero [esperamos] luchar en cabeza. Sinceramente, no [tengo] ninguna expectativa sobre los resultados, sólo quiero luchar en la parte delantera y hacer una buena actuación, y ese es mi objetivo", siguió, pensando en volver a estar delante.



Y es que Viñales espera mucho en un circuito al que se suele adaptar bien por sus curvas rápidas: "Creo que se me dan muy bien las curvas rápidas, en muchos otros circuitos donde las soy bastante rápido. De alguna manera soy capaz de hacerlo, pero Phillip Island siempre es especial y queremos empezar el fin de semana con mucha calma. Queremos intentar trabajar bien, y si trabajamos bien y damos el máximo tendremos la velocidad para luchar delante"



"Creo que si trabajamos bien, Phillip Island puede ser un circuito un poco más fácil que el resto. De alguna manera la moto se adapta bastante bien a este tipo de curvas, pero es muy duro porque nuestros rivales tienen un nivel muy fuerte y son muchos. Sin embargo, nosotros también estamos ahí, y tenemos velocidad, así que eso nos hace estar muy contentos y muy orgullosos", continuó.

Por otra parte, Viñales explicó que la primera victoria con Aprilia puede significar un dominó en el que lleguen más triunfos: "Tenemos que seguir con este proceso. Es un proceso y necesitas liderar carreras, no es como si llegaras y mágicamente tuvieras la velocidad, tienes que construirla. Eso es lo que estamos haciendo, así que estoy seguro de que cuando gane una carrera, ganaré más. Estamos en una situación en la que tenemos un muro, y necesitamos romperlo".

Las condiciones meteorológicas, con un intenso viento esperándose en la jornada del domingo, pueden jugar un papel clave en Australia. El español comentó, sin embargo, que espera ser competitivo aunque las ráfagas sean fuertes y aunque pueda llover.

"En mojado, siempre he sido muy rápido con la Aprilia. También en Japón. Incluso cuando entré al box y luego volví a salir, fui uno de los más rápidos. Creo que en mojado podemos ser muy competitivos. También hay otros rivales que lo son, pero creo que podemos hacer un buen trabajo. Siempre peleo bien con el viento, estoy acostumbrado. El domingo puede ser demasiado, pero ya veremos, porque aquí es muy fácil salirse de la pista. Si te viene una ráfaga fuerte, puedes salirte con facilidad", dijo tajante.

Por último, Viñales volvió a ser preguntado por su futuro, ante los rumores que le colocan a él como sustituto de Marc Márquez en una Honda que pretende el fichaje de su compañero de marca, Miguel Oliveira. Maverick remarcó su compromiso con el proyecto liderado por Massimo Rivola: "Lo he dicho muchas veces: mi compromiso está al 100 por 100 con Aprilia. [Nos quedan] 5 carreras, estamos volcados y tengo contrato para el año que viene. Estoy plenamente comprometido con este proyecto", finalizó.