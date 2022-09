Cargar el reproductor de audio

El de Aprilia salía cuarto en la parrilla, pero inmediatamente le adelantó Pecco Bagnaia, que salía quinto, yéndose con él hacia adelante hasta colocarse segundo a rueda del italiano. Durante muchas vueltas, Maverick Viñales parecía tener suficiente velocidad como para discutirle la victoria al de Ducati, incluso le enseño la rueda en algún momento, pero la defensa de los huecos por parte del ganador de las cuatro últimas carreras fue un muro para el español. En la parte final de la carrera, ya con los neumáticos soportando más de lo que podían dar, Enea Bastianini también superó a Mack, que acabó tercero en el cajón del Gran Premio de San Marino.

“Hay que mejorar la frenada, me voy un pelín largo en comparación de Ducati, con el resto estamos ahí, pero con ellos vamos un poquito peor. Imagino que es una característica de la moto y mi pilotaje, porque en Silverstone me pasó algo similar, fuerzo mucho la moto en algunos puntos de frenada y hay que mejorar ese punto. Pero estoy muy contento, con el rendimiento y con la carrera que hemos hecho”, explicó Viñales tras la carrera.

La clave fue en las primeras, cuando parecía que el español tenía algo más que Pecco, pero no pudo adelantarle.

“Lo he intentado, pero cerraba muy bien en todas partes. Cuando he pasado a Bastianini, ha dejado un pequeño hueco y me he podido colar ahí, pero Pecco no abría la puerta y corría el riesgo de llevármelo por delante. Prefería llevar a casa buenos puntos y sobre todo una lección más aprendida y conociendo mejor la moto”.

En la parte final de la carrera, Bastianini logró pasar a Maverick y el catalán se quedó sin respuesta.

“En ese momento que me ha pasado ‘Bestia’ me ha costado, esas tres o cuatro vueltas que ellos han hecho en 32.0/32.1 me han costado y estaba usando mucho el neumático trasero. He decidido aflojar un poco y mantenerme constante hasta final de carrera, porque me hubiera podido quedar sin goma y perder el podio. Esta vez tocaba ser tercero, Pecco y Enea han pilotado más rápido. Pero estoy super feliz de haber hecho un nuevo podio, estamos en un buen momento y ahora tenemos dos días de test muy importante para seguir creciendo”.

Durante la carrera se vio a Maverick haciendo unas líneas diferentes a las de Bagnaia, por pilotaje y por la dificultad que supone circular tras una moto con tal carga aerodinámica.

“Ir detrás siempre es complicado, cuando frenas el rebufo te absorbe. Pero también usamos líneas muy distintas, y eso es algo que me costaba mucho entender a principio de año, esas trazadas. Al principio pilotaba muy cerrado, como las Ducati, pero no giraba. Con la Aprilia hay que girar más redondo, más abierto al inicio de la curva, cerrarla para adentro y salir. Es algo que estamos mejorando. Ahora mismo ellos son la referencia, pero la Aprilia también tiene puntos muy fuertes”.

“En Motorland Aleix va a ir como un avión”

El que está muy fuerte y constante es, sin duda, Bagnaia, que no se baja del primer cajón del podio y ya nadie duda que estará en la batalla por el campeonato.

“Sí le veo, le veo como el piloto referencia. En Aragón irá rápido, y en Japón. La Ducati va muy bien y frenan muy tarde. Pecco ha encontrado el momento justo y el pilotaje preciso, no hizo vueltas increíbles al principio, pero es muy constante. Ha pilotado genial, igual que Enea, estoy feliz de haber podido luchar con ellos”.

Una ascensión que puede complicar las opciones del compañero de Mack, Aleix Espargaró, en la lucha por el título.

“Ya veréis cómo irá Aleix en Aragón, como un avión. Allí va muy fuerte, estará para luchar por la victoria, seguro. El título es algo muy difícil de conseguir, pero puede pasar de todo. Sobre todo, lo más importante ahora es que vamos a territorio desconocido, pistas a las que hace años que no hemos ido, Japón, Australia, Malasia, Tailandia… ahí hay que estar focus y matador”, zanjó el chico de la Costa Brava.

