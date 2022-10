Viñales: "Llevamos la misma puesta a punto que en Tailandia"

Cargar el reproductor de audio

Después de un Gran Premio de Tailandia discreto, Maverick Viñales parece haber vuelto a reencontrarse con su mejor versión. El de Aprilia finalizó la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Australia en quinta posición, a menos de tres décimas de Johann Zarco y por delante de su compañero de equipo, Aleix Espargaró.

En declaraciones posteriores a la FP2, Viñales explicó los motivos detrás del gran avance respecto a Buriram. "Una de las cosas que hemos podido comprobar es que la moto va mejor con las nuevas carcasas de los neumáticos. Es mucho más fácil estar delante con ellas".

"En Tailandia sufrimos mucho, y es por que era otra carcasa, porque la moto se desarrolló para funcionar con otros compuestos. Me he sentido realmente bien; aún tenemos cosas que mejorar, pero aún así estamos arriba, así que estoy muy satisfecho con el primer día", resumió.

Además, este fin de semana 'Mack' vuelve a Phillip Island, uno de sus circuitos fetiche donde siempre se ha mostrado competitivo.

"Hace mucho que no corro en esta pista", reconoció, "pero no tuve mayores problemas". "Tengo que cambiar un poco mis trazadas, porque necesito atacar más las curvas, así que tengo que readaptarme un poco. Me siento mucho más completo con la Aprilia, porque también puedo apretar en las frenadas".

Maverick insistió en que lo único diferente respecto a Buriram son los neumáticos. "La puesta a punto es la misma que en Tailandia. Al final no puedes rehacer el set up, tienes que usar el del resto de la temporada. Es más los detalles que el setting".

Además, Viñales elogió el buen trabajo de los compuestos desde la primera salida a pista. "El neumático funciona desde que sales de boxes. Funciona es mejor que otros años. Además, ahora llevamos un testigo en el display que nos indica cuándo el neumático está frío, y eso nos da mucha confianza. Normalmente solo lo usamos cuando hace frío, porque es otra fuente de información".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!