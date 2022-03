Raúl Fernández: "Ha sido mi peor día desde que estoy en MotoGP"

Cargar el reproductor de audio

Raul Fernández fue el debutante mejor clasificado al final de la primera jornada del Gran Premio de Qatar, la que para los cinco rookies de la clase reina era su prueba de fuego real. Sin embargo, el español no se mostró nada contento acabando tan atrás en la hoja de tiempos, y aseguró que no había sido, para nada, una buena jornada.

"Las sensaciones han sido muy malas, la verdad es que ha sido un día un poco difícil, seguramente el peor que he tenido desde que soy piloto de MotoGP. Más que por la posición, ha sido un tema de sensaciones, tenemos que volver al sitio en el que tenemos que estar", dijo el corredor de KTM.

Fernández sufrió una fuerte caída en los test de Indonesia, pero recibió el 'ok' de los médicos para tomar parte este viernes en el arranque de la temporada, habiendo superado sus problemas físicos.

Sin embargo, el madrileño no se sintió cómodo en ningún momento del día. "Tenemos que mejorar las sensaciones y dar un pasito en términos de ir cómodo encima de la moto", señaló.

El subcampeón del mundo de Moto2 no identificó un aspecto concreto que le haya llevado a catalogar la jornada como la peor desde que está en la clase reina.

"No puedo concretar porque es en general, no me siento bien en nada, no hay un punto que me cueste, realmente no tengo nada que pueda aportar a la moto para ir cómodo", se lamentó.

Pese a que no son buenas noticias para el joven de Tech3, Fernández espera encontrar soluciones rápidamente: "Espero que mañana podamos hacer algún cambio en la moto y podamos encontrar las buenas sensaciones, tenemos que analizar todos los datos y ver qué podemos hacer mañana".

Raúl, que estuvo muy retrasado en la hoja de tiempos, logró una vuelta en la parte final de la sesión que le permitió ser el rookie más rápido: "Al final, como todo el mundo, hemos puesto un neumático blando y he podido mejorar un poco el tiempo, pero las sensaciones han sido parecidas de principio a final del entrenamiento".

"No estoy desanimado, la verdad es que estoy un poco cansado debido a los horarios en Qatar, que son diferentes a los de un gran premio normal, pero estoy muy motivado y con ganas de volver a subir a la moto, al final estamos aquí ante un reto que es el de tratar de mejorar cada día", zanjó.