Quartararo: "Lo peor que te puede pasar es ser lento y no saber por qué"

Cargar el reproductor de audio

Termas.- Fabio Quartararo lleva años siendo la referencia de la marca de los diapasones, y por eso llama la atención que Franco Morbidelli, su compañero en el taller oficial de la marca de los diapasones, le superara en la primera toma de contacto con el circuito de Termas de Río Hondo.

Morbidelli se las apañó para terminar el noveno en la tabla de tiempos, mientras que el Diablo lo hizo el 14º, una décima y media por detrás del romano y a siete décimas de Aleix Espargaró, el más veloz de todos. Ese registro le llevará este sábado a tener que pelear por una de las dos plazas que dan acceso a la Q2, y que aseguran arrancar entre los doce primeros, tanto en la sprint, el sábado, como en la carrera larga, del domingo.

Quartararo, que el domingo pasado, en el estreno del Mundial en Portugal se vio embotellado entre el pelotón y terminó el octavo, lo pasa todavía peor en Argentina, una pista con muy poco agarre que se le atraganta, sobre todo por las sensaciones que le transmite el tren trasero de su M1.

"Tengo muchos problemas con el tren trasero en la entrada de los virajes; no tengo paso por curva. Me siento muy rígido encima de la moto y eso es algo inusual. El ritmo es malo y no tenemos velocidad", resumió francés.

"Es poco habitual que Franco esté delante. No entiendo por qué estoy tan lejos y me siento tan mal encima de la moto. No parece mi moto. Me encuentro mucho peor que el año pasado. Lo peor que te puede pasar es ser lento y no saber por qué. Franco es más rápido, pero solo una décima y media. Hay que mejorar mucho, no solo esa décima", añadió el chico de Niza.

La semana pasada, a pesar de su pobre cronometrada, en la que fue el undécimo, su ritmo en las tandas largas no era ni mucho menos tan malo como lo es en Termas de Río Hondo. Eso le hace ser incluso menos optimista con vistas a lo que queda de fin de semana.

"En Portugal la cronometrada no fue bien, pero mi ritmo era para pelear por terminar entre los cinco primeros. No tener paso por curva en este circuito es lo peor", concluyó.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!