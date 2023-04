Quartararo, frustrado tras ser 16º: "Nunca había estado tan mal en Jerez"

El Circuito de Jerez-Ángel Nieto es su pista favorita, la que tiene marcada con una cruz roja en su calendario, y sin embargo Fabio Quartararo pareció tener grandes dificultades durante la primera jornada de entrenamientos este viernes en el Gran Premio de España. Tras cuatro poles y sus dos primeras victorias en MotoGP en este circuito, el galo se ha visto relegado a la 16ª posición de la clasificación combinada, a ocho décimas del mejor tiempo.

No es el único gran nombre que tendrá que pasar por la Q1 para clasificarse, pero su rendimiento general a lo largo del día es la prueba de sus dificultades generales como para parecer muy preocupante. De hecho, el piloto de Yamaha advertía el jueves: "Este fin de semana sabremos si podremos luchar por el campeonato este año, o si nos será muy difícil hacerlo".

Decimoctavo en la P1 de la mañana, ganó medio segundo en la segunda sesión de libres, en la que le costó mejorar, pero no fue suficiente. Sus últimas esperanzas se desvanecieron con un error en su última vuelta. "Cada vez que tomaba una curva, no sabía si iba a terminarla", explicó. "En la última vuelta estaba mejorando. Ya me sentía al límite todo el tiempo, pero entonces pensé 'vale, pasará lo que tenga que pasar', y en la curva 7 perdí la parte delantera y me fui largo".

Juzgando su moto nerviosa y su "comportamiento muy agresivo en general", el galo sólo pudo constatar que su actuación de hoy supuso un claro paso atrás en comparación a otros años en Jerez. "Comparado con todas las temporadas que llevo aquí, nunca había estado tan mal y nunca había tenido tan malas sensaciones. Habrá que buscar una solución y ver por qué me cuesta tanto porque no me encuentro bien. Y no me he divertido, cuando normalmente es un circuito en el que disfruto mucho".

"Es frustrante porque es un circuito que me encanta y no encuentro la manera de ir más rápido", añadió el campeón del mundo en 2021. "Lo más preocupante es por qué estamos luchando tanto en unas condiciones y en una pista en la que siempre hemos sido rápidos".

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Para Quartararo, la Yamaha está perdiendo sus puntos fuertes con el paso de los años y el veredicto de esta pista que le era tan favorable tiende a demostrarlo. "El problema es que no sabemos por qué la moto va lenta. La moto es súper agresiva, falta girar. Es difícil", describió. "Para ser sincero, cada año perdemos nuestros puntos fuertes del pasado. La velocidad de giro y de paso por curva que teníamos hace cuatro años era mejor, teníamos más estabilidad. Y eso es lo que hemos perdido".

"Aquí la velocidad punta no es tan mala, porque salimos de curvas rápido y así no tenemos tanto wheelie, y eso ayuda. Pero el problema no es sólo ese, hay muchas otras cosas. Una de ellas es que la velocidad de adelantamiento no es buena y la moto es súper agresiva. No es que vayamos muy rápido y sea agresiva, es que no vamos muy rápido y tiembla mucho".

¿Y cómo salir de ese bache? "No tenemos ninguna idea y nos gustaría saber por qué, pero de momento no es tan fácil. Vamos a analizarlo e intentar encontrar la solución", responde el francés. "Es difícil [mantener la calma] porque este es mi quinto año en MotoGP y nunca he visto una gran mejora. En esta pista en particular, damos muchas vueltas y cada año soy más lento. Tenemos que entender por qué. Eso es lo más importante, por eso llega la frustración".

El sábado por la mañana, Quartararo tendrá que competir en la Q1 por uno de los dos billetes de repesca para la Q2, que otorgará plazas en las cuatro primeras filas. Se enfrentará a rivales muy fuertes, como Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi y Alex Rins.

Sea cual sea su posición en la parrilla, duda que pueda repetir las carreras que habitualmente ha hecho aquí, las que le han llevado a la victoria o en las que ha luchado en cabeza. "Para mí, no", respondió cuando se le preguntó si podría repetir su podio de 2022. "Es una pena decirlo, pero ni siquiera en ritmo somos buenos. Si el ritmo fuera bueno y el 'time attack' fuera malo, aún podríamos conseguirlo".

"El equipo me dice que el ritmo no es tan malo, pero lo es porque con neumáticos nuevos fui más lento que muchos otros pilotos. Así que de momento, en este punto, es imposible hacer una carrera como la del año pasado", finalizó.