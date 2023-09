Raúl Fernández: "He roto una barrera mental que tenía que romper"

Raúl Fernández ha conseguido uno de sus objetivos de la temporada 2023 de MotoGP: conseguir su primer pase directo a la Q2. Tras una primera mitad de temporada donde las cosas no le estaban saliendo del todo como él quería, el madrileño ha dado una muestra de su talento y se ha desquitado en Misano, al terminar décimo la Práctica de la clase reina en el Gran Premio de San Marino, con un crono de 1:31.536, con el que ha superado por apenas 24 milésimas de Pol Espargaró.

En un corte de ilustres, donde están Pecco Bagnaia a pesar de la lesión, Dani Pedrosa y Marc Márquez gracias a su rebufo, Marco Bezzecchi, liderando, o Jorge Martín, el español ha conseguido hacerse un hueco con un resultado muy simbólico, que sirve para quitarse una losa en el aspecto mental y tratar de romper con una primera mitad de año donde le afectaron bastante sus problemas con el síndrome compartimental.

Tras la jornada de entrenamientos, el piloto de 22 años ha confirmado que no ha sido una tarea sencilla conseguir el pase, aunque eso no es todo lo que puede dar de sí este fin de semana: "No fue fácil. Estoy más contento con la velocidad que por el resultado. Aún tengo margen para mañana, pero en el último sector me faltó un ala y eso me dificultó la cosa".

Además, Fernández ha aprovechado para hacer balance de lo que está viviendo 2023, con un recuerdo especial a su fábrica: "La primera parte de la temporada fue muy complicada, con la cirugía y todo lo demás. Nunca dudé lo más mínimo del apoyo de Aprilia. Siempre me han apoyado y se lo quiero devolver. No hay que bajar las manos después de dos carreras malas. Esto es cuestión de trabajo".

Al hilo del trabajo, Fernández ha reconocido que lo de este viernes ha valido para liberarse: "Esto es solo una Q2, pero he roto una barrera psicológica que había que romper. Estoy seguro que ahora saldré mucho más relajado porque sé que ya lo he hecho", ha añadido.

Y de nuevo, ha vuelto a mostrarse agradecido con los de Noale, que viven un gran momento tras el triunfo de Aleix Espargaró en Montmeló: "Aprilia ha confiado en mí en todo momento, fui yo quien a veces me puse en cuestión y ellos me lo quitaron de la cabeza. Yo me he sentido el ojo derecho de Massimo (Rivola). Yo quiero ser el futuro de Aprilia como ahora lo es Aleix", ha seguido.

"En Aprilia pasa algo en una carrera, y en la siguiente habrá una solución; una respuesta. Funcionará o no, pero hay reacción", ha finalizado, poniendo en valor el gran trabajo que está llevando a los creadores de la RS-GP a la parte alta de la clase reina.