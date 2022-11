Martín cree que es "importante" tener "vía libre" el domingo en Valencia

Cargar el reproductor de audio

Jorge Martín se quedó a solo una décima de irse a dormir con el mejor tiempo de la primera jornada de libres en el Gran Premio de Valencia. El piloto madrileño, segundo clasificado de la combinada, dio un gran paso adelante en la segunda sesión del día, tras un arranque algo más difícil (al igual que muchos de sus compañeros de marca).

"Fue un buen día", resumió Martín. "Tuvimos unas condiciones difíciles, y sufrimos mucho para ser constantes en términos de ritmo. No tenía confianza, pero por la tarde hicimos algunos cambios en la moto y mejoramos mucho".

La mejora fue sustancial, y cerró la jornada con "uno de los mejores ritmos de la parrilla", algo que, admite, le "sorprendió". "En general estoy contento con el día. El time attack no fue perfecto, cometí dos o tres errores, así que creo que mañana podré volver a luchar por la pole".

Como muchos otros pilotos, Martín destacó el viento y el bajo grip como sus grandes enemigos en los entrenos del viernes. "Me esperaba que hubiese más agarre y menos viento, y pensaba que iba a ser más rápido. Todo estaba saliendo al revés, pero me acostumbré a la pista y al viento e hicimos los cambios necesarios sin perdernos, así que estoy contento".

Martín apuesta por el compuesto más duro, y admitió su preferencia por ese neumático para el tren delantero de cara a la carrera. "Para la carrera me gusta la goma dura delantera. Con el blando no me sentí cómodo, y una vez pusimos el medio ya me metí entre los seis primeros".

Cuando le preguntaron por la situación de su compañero de marca, Pecco Bagnaia, y su discreto arranque de gran premio, el español apeló a la tranquilidad: "Pecco siempre se toma los viernes con calma, así que seguro que mañana estará delante".

Respecto a su lucha por el título, Martín confía en no tener que acatar órdenes de equipo; unas órdenes que, en principio, nunca llegaron a existir. "Tenemos vía libre para hacer lo que queramos, espero. Será importante para el domingo no tener que estar pensando cómo poder ayudarle o no".

