Fernández: "Cada día más, va saliendo el Raúl que disfruta pilotando"

Raul Fernández cerró la primera jornada del Gran Premio de Indonesia con el 15º mejor tiempo, a ocho décimas del mejor tiempo del día, establecido por Fabio Quartararo, y a escasas cuatro de los dos pilotos oficial de KTM, Brad Binder y Miguel Oliveira, que terminaron 8º y 9º, respectivamente.

Tras los problemas de adaptación que sufrió en su primera carrera en la clase reina, hace dos semanas en Qatar, Raul Fernández dio por bueno este primer día de trabajo en Mandalika.

"Estoy muy contento, ha sido increíble, hemos dado un gran paso adelante. El ritmo ha sido muy constante, en 33 medios, bastante cerca de los pilotos punteros, Fabio estaba siendo dos o tres décimas más rápido, que no es tanto".

"Pero cuando al final he puesto el neumático para atacar el tiempo me he encontrado banderas amarillas y la vuelta que he dado no me ha ido muy bien. Pero en general, estoy contento porque creo que hemos hecho un gran avance respecto a Qatar, cada día siento mejores sensaciones encima de la moto y poco a poco la diferencia con el equipo oficial, que llevan la misma moto y con los que nos podemos comparar un poco, es menor, y ese es el objetivo", explicó el joven piloto de KTM en conversación con Motorsport.com.

Como el resto de la parrilla de MotoGP, Raúl ya estuvo en este circuito en la pretemporada, el pasado mes de febrero.

"Me ha gustado bastante el circuito, no he sentido mejora, pero tampoco veo que haya empeorado, sí que es verdad que sigue estando un poco sucio, pero eso no impide que podaos correr, creo que es apto para hacer un gran premio, lo veo bastante seguro y no veo ningún problema. Han trabajado mucho en poco tiempo y se nota".

Unos test de pretemporada en los que el español sufrió su primera caída importante desde que debutó en la clase reina, en la curva 12, que le ocasionó algunos problemas de visión.

De vuelta al trazado indonesio, le preguntamos cómo fue volver a pasar por ese punto rápido, 200 Km/h, de nuevo.

"La sensación ha sido buena, al final he seguido haciendo la curva igual que en el test, es uno de los puntos que más me gusta de esta pista, creo que es uno de las curvas en las que soy un poquito más rápido que los pilotos del equipo oficial, y eso es una buena señal. Está claro que sufrí una caída, pero hay que hacer borrón y cuenta nueva".

En su segundo gran premio en la categoría reina, Raúl sigue adaptándose a la nueva moto y a todos los sistemas que deben controlar los pilotos con las MotoGP.

"Aún queda trabajo que hacer, queda mucho. El paquete general de la moto es bueno, pero debo seguir entendiendo todo. Son muchas cosas nuevas, no solo los neumáticos o la electrónica, es todo. De Moto3 a Moto2 debes entender el peso de la moto y la potencia, pero cuando das el salto a MotoGP, tienes que asimilar el cambio de peso, el aumento de potencia, los neumáticos, la electrónica, los discos de frenos de carbono, el peso y el consumo de la gasolina, cómo usar los mapas (de potencia), es muy diferente y día a día te vas haciendo con todo ello", explicó.

"Sí que es verdad que cada vez piloto más la moto como yo quiero, el estilo de pilotaje es cada vez más el mío, y va saliendo el Raúl que disfruta encima de la moto", zanjó el chico de San Martín de la Vega.