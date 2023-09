Jorge Martín ha tenido un viernes más complicado de lo que esperaba en el Gran Premio de Catalunya de MotoGP. Mientras otros pilotos de Ducati sí se han sentido más cómodos, como Pecco Bagnaia, tercero, o su propio compañero en Pramac, Johann Zarco, en la cuarta plaza, el español ha visto cómo casi se ha quedado fuera del pase directo a la Q2.

El de San Sebastián de los Reyes terminó la Práctica de la clase reina décimo, con un 1:39.693, a un segundo de Aleix Espargaró, que dominó con claridad la tabla de tiempos, demostrando el poderío de Aprilia en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

Al término de los entrenamientos, Martín reconoció que había sido un día con mucho lío por las diversas pruebas de neumáticos y en definitiva complicado por la falta de agarre, algo que ya se preveía que podía ocurrir en Montmeló.

"Ha sido un día un poco lioso, porque hemos tenido que probar muchas gomas", empezó diciendo a varios medios entre los que estaba Motorsport.com. "Incluso he tenido que probar la dura delantera, que no es una goma que solemos probar, pero con estas temperaturas he decidido probarla y la verdad es que no me he encontrado mal, pero cuando he ido al 'time attack' no tenía nada de agarre trasero".

"Sufro mucho en tracción, y tengo que ir gestionando en 'time attack' como si fuese la vuelta 15 [de carrera], así que al final no puedo explotar esa vuelta que tengo. Espero dar un gran paso mañana, porque a un segundo creo que no es donde debemos estar", dijo de forma clara.

Preguntado por qué tiene el circuito de Montmeló para que Aprilia siempre suela ir bien, como este viernes, el español lo tiene claro, la clave está en el agarre. "Creo que, como en Argentina, cuando falta agarre ellos consiguen parar bien la moto, no sé por qué, y sobre todo tienen mucha tracción cuando ponen la moto recta".

"Nosotros seguimos ahí haciendo 'spinning' hasta cuarta [marcha]. Pecco Bagnaia se ha encontrado un poco mejor que yo, y Johann Zarco también. Así que seguramente hayan visto algo que yo no he podido [ver]", continuó Martín.

Finalmente, el #89 descartó que su propia aerodinámica influya en los problemas con los que se ha encontrado: "A nivel de 'grip' no cambia nada, y en la recta tampoco estoy siendo muy rápido a pesar de que peso poco y en principio estoy bien de aerodinámica en el túnel de viento, hoy no sé por qué la moto tampoco corría. Un poco todo en contra, así que esperemos para mañana dar un paso", remató.