Rins, fuera del Top10 en el FP1 de Motegi: "Estoy muy decepcionado"

Alex Rins ha tenido una jornada frustrante en Motegi. El piloto de Suzuki apura sus opciones para subir al podio con Suzuki, antes de que la marca de Hamamatsu abandone el campeonato. El piloto de Barcelona aseguró el jueves, antes del arranque del Gran Premio de Japón, que se veía capaz de volver a las posiciones de honor en alguna de las cinco últimas citas del calendario.

En el FP1 celebrado el viernes en Japón lo demostró, completando varios giros en tiempos de cabeza. Sin embargo, la mala fortuna hizo que, cuando salió a pista para hacer un time attack, ondeasen las banderas amarillas.

"Estoy muy decepcionado", lamentó Rins al término de la sesión. "Fuimos muy fuertes durante todo el FP1. Trabajamos pensando en la carrera, porque mañana seguramente llueva y queríamos ir adelantando trabajo. Al final, cuando montamos el último neumático blando, no pude mejorar mi tiempo, porque en las dos o tres vueltas que hice había banderas amarillas".

El problema llega al mirar la previsión meteorológica para el sábado, con una amenaza de lluvia más que segura. "Tendremos que intentarlo mañana", comentó el #42. "Será difícil, porque con lluvia todo cambia, pero lo intentaremos".

Fue un entrenamiento intenso en su box, ya que también fue el elegido para estrenar el nuevo alerón que trajo Suzuki a Motegi. "Honestamente, siento más estabilidad en las frenadas", explicó Rins. "Puedo frenar un poco más fuerte y entrar mejor en las curvas. Al menos, no se mueve tanto. Estoy impresionado, porque Suzuki no es de las marcas que hacen este tipo de cosas tan rápido".

El futuro piloto de Honda comentó una divertida anécdota respecto a esa evolución, ya que en un primer momento la marca no quería que lo probase él. "Fue gracioso, porque me enteré ayer al final del día de que querían que lo probase Tsuda. Fui a hablar con ellos para que me lo dejasen probar a mí, pero ellos no querían. Acordamos que me dejarían probarlo si era competitivo en los primeros minutos [del FP1]".

Parece que, efectivamente, el resultado es positivo, y el piloto español no se mostró dubitativo cuando le preguntaron si lo usaría en carrera. "Tenemos que hacerlo bien en estas dos carreras consecutivas que tenemos. Aquí no podremos seguir con él, porque habrá lluvia, pero si los comentarios de los ingenieros son buenos, lo usaremos [en Tailandia]".

